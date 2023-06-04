«Она же плачет!» Чешка и испанка настояли на дисквалификации соперниц на «Ролан Гаррос»

Японка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде с Мари Боузковой и Сарой Соррибес-Тормо. В первой партии они проиграли на тай-брейке, а во второй повели 3-1, после чего японка отправила мяч в другой конец корта и попала мячом в болгёрл. Девочка сильно перепугалась и расплакалась.

Судья на вышке изначально вынес предупреждение, посчитав, что Като сделала это не специально, однако чешку и испанку такое решение не устроило. Они подошли к судье и сказали: «Это дисквалификация», на что тот ответил: «Она же не специально и не нанесла девочке травму».

Споры с судьёй Фото: кадр трансляции

«Но она же плачет, плачет же», — настаивали Боузкова и Соррибес-Тормо. Японка подошла извиниться к болгёрл – та, судя по жестикуляции, не держала на неё зла. Однако на корт всё же был вызван супервайзер, и после довольно долгого обсуждения Като и Сутджиади были дисквалифицированы. «Если вы не во время игры в кого-то попали и нанесли травму, то должны за это отвечать», — сказал супервайзер. После объявления окончательного решения Мию тоже не смогла сдержать слёз.

Мию Като плачет Фото: кадр трансляции

Подобное случается не впервые, самый известный инцидент произошёл с Новаком Джоковичем на US Open – 2020, когда тот попал мячом в горло линейному судье. А вот румынке Ирине Бегу год назад в Париже вынесли только предупреждение, когда та случайно попала ракеткой в ребёнка на трибуне.

Трибуны встретили сообщение о дисквалификации недовольным свистом. Журналисты тоже посчитали наказание слишком суровым.

«Жестоко. По мячу били не из ярости, просто послали его в сторону болгёрл, а у той руки были заняты, и она поздно среагировала. Надеюсь, Като и Сутжиади смогут подать апелляцию и не потерять все призовые деньги», — написал Бен Ротенберг.

«Как-то не очень выглядит настаивать на победе по причине дисквалификации соперника в такой ситуации, когда очевидно, что у человека не было никаких злых намерений», — отметил Саша Озмо.

«Боузкова и Соррибес-Тормо раздули проблему ради лёгкой победы», — считает Крис Голдсмит.

Действительно, не все теннисисты в такой ситуации стали бы настаивать на дисквалификации. Накануне в матче между Миррой Андреевой и Кори Гауфф произошёл похожий инцидент – россиянка бросила мяч на трибуны и получила предупреждение. Американка этот момент не видела, но после матча сказала, что в любом случае предпочла бы определить победителя на корте, а не по решению судьи.