Свитолина выбила уже вторую россиянку с «РГ». Касаткина показала украинке большой палец

Дарья по-прежнему не может выиграть у Элины даже один матч.

Элина Свитолина, долгое время не игравшая в теннис из-за беременности и рождения ребёнка от Гаэля Монфиса, недавно уже успела выиграть турнир WTA-250 в Страсбурге, после чего теннисистка пробилась в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Интересно, что в третьем круге украинка, как и в финале Страсбурга, обыграла россиянку Анну Блинкову в трёх сетах, снова не пожав сопернице руку.

Но к этому бескультурью со стороны Свитолиной и ей подобных все давно привыкли. Кстати, ту же Марту Костюк местная парижская публика проводила домой громким свистом. Это случилось сразу после того, как украинка не пожала руку второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко. Спортсменке, до результатов и профессионализма которой самой Костюк как до Луны.

Отметим, что Свитолина выступает в Париже по защищённому рейтингу – основной она давно растеряла по указанной ранее причине. Соперницей Элины по четвёртому кругу стала ещё одна россиянка – Дарья Касаткина. Прошлогодняя полуфиналистка «РГ», которая набрала неплохую форму и хорошо себя чувствует на грунте.

«Я была бы очень рада выиграть один «Шлем». Невероятно рада. Выиграть «Шлем» — мечта любого игрока, и я не исключение», – говорила Касаткина на пресс-конференции. Действительно, пришло время замахнуться на большее!

По личным встречам Свитолина доминировала — 6-0. Впервые она выиграла у Касаткиной ещё в 2016 году в Нью-Хэйвене, а предыдущий матч между ними был в третьем круге US Open — 2021. Отметим, что на грунте они только один раз играли — в Риме-2018. Элина тогда одержала победу с необычным счётом 0:6, 6:3, 6:2, и в итоге это оказался единственный проигранный ей сет на турнире, где она защитила прошлогодний титул.

Кстати, про Касаткину Свитолина в одном из своих интервью говорила, что уважает позицию Дарьи, поэтому было интересно, как и чем закончится сегодняшний матч.

В первом сете девушки с ходу взяли свои подачи – 1:1. Было заметно, что Даша нервничает, так как счёт личных встреч висел над ней, словно дамоклов меч. И эти нервы сказались: в следующем гейме Свитолина сделала брейк.

Россиянка выглядела как-то скованно, не в своей тарелке, в том время как украинка делала брейк за брейком – 4:1. Правда, уже дальше россиянка ответила выигранным геймом на чужой подаче, а затем и на своей, сократив отставание до минимума.

Пришло время нервничать уже Свитолиной – соперница гораздо увереннее чувствовала себя в длинных розыгрышах.

Увы для Даши, но первый сет она всё же проиграла – 6:4 в пользу украинки. Элина радовалась так, будто уже играла как минимум в полуфинале турнира, а то и в финале. На трибунах сияли от счастья Монфис и тренеры Элины.

Вторая партия началась для Касаткиной лучше – своя выигранная подача и брейк на чужой. Очень вовремя прежде всего в психологическом плане.

Правда, брейк подтвердить Даше не удалось – один за другим последовали ауты на своей подаче. Следом украинка взяла и свою подачу – 2:2. Следом девушки обменялись брейками, а вот дальше Дарья очень обидно проиграла свою подачу. 4:3 – Элина снова повела с брейком.

В концовке второй партии Свитолина заработала матчбол, но не реализовала его. Дарья проснулась и сравняла счёт – 5:5, воспользовавшись тем, что соперница не подала на матч.

Касаткина показала большой палец Свитолиной Фото: Кадр из видео

Увы, но стабильной подачей Касаткина никогда не отличалась, что и доказала в очередной раз. Правда, аналогичным подарком ответила и Свитолина, в результате переведя второй сет на тай-брейк.

Увы, но этот матч Касаткина так и не спасла – не хватило ни физики, ни удачи, ни точности в попаданиях. 6:4, 7:6 – победа Свитолиной. После матча Касаткина даже не стала ждать Свитолину для рукопожатия, заранее понимая, что его не произойдёт. Даша просто показала сопернице большой палец. В четвертьфинале Свитолина ждёт победительницу пары Стивенс – Соболенко. И это в любом случае будет интересно.

Касаткина не защитила прошлогодний полуфинал и в лайв-рейтинге теперь на 10-й позиции. Беатрис Хаддад-Майя вытеснит россиянку из топ-10, если дойдёт в Париже до полуфинала. В свою очередь, Свитолина уже 73-я в лайв-рейтинге (+119 позиций). Украинка отодвинула на 99-е место Мирру Андрееву.