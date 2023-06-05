Хачанов в шаге от топ-10 рейтинга ATP! Турнирные расклады «Ролан Гаррос»

В воскресенье четыре россиянина провели свои поединки. Но в четвертьфинал пробились только половина из них.

На грунтовом турнире «Большого шлема» в Париже в воскресенье, 4 июня, стартовал четвёртый круг. Состоялось восемь матчей – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свой поединок провели первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Выступили в этот день и четыре последних теннисиста из России, причём не все из них прошли дальше. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги восьмого дня. 4 июня, воскресенье

Открывал игровой день Карен Хачанов, который сражался с обидчиком Андрея Рублёва по предыдущему раунду – итальянцем Лоренцо Сонего. Карен провалил первый сет, но затем наладил игру и разобрался с соперником в четырёх сетах. Хачанов уже третий ТБШ подряд добирается как минимум до четвертьфинала. В промежуточном рейтинге ATP он уже закрепился на 10-м месте, и теперь сдвинуть его с этой позиции теоретически могут только Франсиско Серундоло, Григор Димитров и Йосихито Нисиока – и то только в случае титула. Но если россиянин победит и в следующем раунде, то место в десятке по итогам «РГ» ему будет гарантировано.

А сыграет в следующем круге Карен Хачанов с сербом Новаком Джоковичем, который в трёх сетах разобрался с перуанцем Варильясом. Другую четвертьфинальную пару в этой половине сетки составили Карлос Алькарас и Стефанос Циципас, которые не отдали соперникам в четвёртом круге ни сета.

Мужчины. Четвёртый круг

Хачанов (Россия, 11) – Сонего (Италия) – 1:6, 6:4, 7:6, 6:1.

Джокович (Сербия, 3) – Варильяс (Перу) – 6:3, 6:2, 6:2.

Алькарас (Испания, 1) – Музетти (Италия, 17) – 6:3, 6:2, 6:2.

Циципас (Греция, 5) – Офнер (Австрия, Q) – 7:5, 6:3, 6:0.

У женщин в воскресенье в четырёх матчах играли три россиянки, и пройти дальше смогла только Анастасия Павлюченкова. За турнир она улучшила свою 333-ю позицию в рейтинге в три раза и пока является 111-й. В случае следующей победы Анастасия ворвётся в топ-60. А вот две другие россиянки в этот день проиграли. Элина Аванесян не справилась с чешкой Каролиной Муховой, а Дарья Касаткина – с украинкой Элиной Свитолиной. Создала себе проблемы белоруска Арина Соболенко, со счёта 5:0 едва не упустившая сет. Однако на тай-брейке она спасла эту партию и довела затем матч до победы.

Женщины. Четвёртый круг

Павлюченкова (Россия, SR) – Мертенс (Бельгия, 28) – 3:6, 7:6, 6:3.

Мухова (Чехия) – Аванесян (Россия, LL) – 6:4, 6:3.

Свитолина (Украина, SR) – Касаткина (Россия, 9) – 6:4, 7:6.

Соболенко (Беларусь, 2) – Стивенс (США) – 7:6, 6:4.

Расписание девятого дня. Интересные матчи понедельника, 5 июня

В понедельник завершится четвёртый круг в одиночном разряде. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. В этих частях сеток россиян не осталось. Два представителя топ-10 посева – Каспер Рууд (4) и Хольгер Руне (6) – идут навстречу друг другу в 1/4 финала. В другом четвертьфинале должны были сыграть Даниил Медведев (2) и Янник Синнер (8), но оба сошли довольно рано, и теперь там встретятся другие теннисисты.

Мужчины. Четвёртый круг

13:30. Харри (Чили) – Рууд (Норвегия, 4)

13:30. Руне (Дания, 6) – Ф. Серундоло (Аргентина, 23)

17:00. Этчеверри (Аргентина) – Нисиока (Япония, 27)

21:15. Димитров (Болгария, 28) – Зверев (Германия, 22)

У женщин очередной матч проведёт первая ракетка мира Ига Свёнтек. Также остаются в строю ещё две теннисистки из топ-10 посева – американка Кори Гауфф (6) и Онс Жабер (7) из Туниса.

Женщины. Четвёртый круг

12:00. Соррибес-Тормо (Испания) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

12:00. Пера (США) – Жабер (Тунис, 7)

15:30. Шмидлова (Словакия) – Гауфф (США, 6)

15:30. Свёнтек (Польша, 1) – Цуренко (Украина)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».