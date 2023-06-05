Джокович на «Ролан Гаррос» уже установил новый рекорд! Сумеет ли Хачанов сотворить чудо?

27-летний Карен Хачанов приехал на Открытый чемпионат Франции в качестве 11-й ракетки мира и уже в привычном статусе номинального третьего номера среди российских теннисистов. Даниил Медведев и Андрей Рублёв традиционно стоят выше в рейтинге, но в последнее время именно Карен является самым стабильным россиянином на турнирах «Большого Шлема».

Так продолжается с US Open – 2022, когда уроженец Москвы впервые в карьере добрался до полуфинала на столь престижном турнире. Спустя несколько месяцев Карен достиг аналогичной стадии на Australian Open – 2023, а теперь уже пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2023, вновь оставшись последним представителем России в мужском одиночном разряде.

Любопытно, что в течение последнего года на главных турнирах сезона на Карена словно находит какое-то озарение. Об этом свидетельствует сухая статистика. На ТБШ россиянин выиграл 87,5% матчей, а на турнирах ATP – всего 59%. На «Шлемах» у него два полуфинала, на обычных турнирах ATP – всего один. И это при том, что «Шлемов» он провёл всего три, а турниров ATP – 19.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

Путь Карена к четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции — 2023 не был идеально гладким. Совсем наоборот. Уже в первом круге для российского теннисиста всё могло закончиться. Он уступал 0-2 по сетам в матче с местным спортсменом Констаном Летьеном, причём обе партии были проиграны без борьбы – 3:6, 1:6. Перелом наступил в третьем сете, который россиянин выиграл со счётом 6:2. Поймав свою игру, дальше Карен проблем в том матче уже не испытывал. Впоследствии он в трёх сетах уверенно переиграл представителя Молдавии Раду Албота, в четырёх – австралийца Танаси Коккинакиса и снова в четырёх – итальянца Лоренцо Сонего.

Путь Карена Хачанова к четвертьфиналу «Ролан Гаррос» – 2023:



Первый круг. Хачанов (11) – Летьен (60) – 3:6, 1:6, 6:2, 6:3, 6:1.

Второй круг. Хачанов – Албот (Q) – 6:3, 6:4, 6:2.

Третий круг. Хачанов – Коккинакис (WC) – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6.

Четвёртый круг. Хачанов – Сонего (45) – 1:6, 6:4, 7:6, 6:1.

Благодаря этим победам в промежуточном рейтинге ATP Карен уже закрепился на 10-м месте, и теперь сдвинуть его с этой позиции теоретически могут только Франсиско Серундоло, Григор Димитров и Йосихито Нисиока – и то только в случае титула. Но если россиянин победит и в следующем раунде, то место в десятке по итогам «РГ» ему будет гарантировано.

Вот только для того, чтобы сделать шаг в первый в жизни полуфинал французского «Шлема», Карену потребуется совершить настоящее чудо. Его следующий соперник – великий и ужасный сербский чемпион Новак Джокович. 36-летний теннисист как обычно наилучшим образом подготовился к турниру «Большого шлема». За четыре матча в Париже Новак не отдал ни одного сета, в лучшем для своих соперников случае позволяя им добраться до тай-брейка. Больше всего повезло испанцу Алехандро Давидович-Фокине, который сделал это в двух сетах подряд. В остальном Джокович не оставил соперникам никаких шансов, затратив минимальное количество усилий на выход в четвертьфинал.

Путь Новака Джоковича к четвертьфиналу «Ролан Гаррос» – 2023:



Первый круг. Джокович (3) – Ковачевич (104) – 6:3, 6:2, 7:6.

Второй круг. Джокович – Фучович (75) – 7:6, 6:0, 6:3.

Третий круг. Джокович – Давидович-Фокина (38-й в рейтинге/29-й посев) – 7:6, 7:6, 6:2.

Четвёртый круг. Джокович – Варильяс (92) – 6:3, 6:2, 6:2.

Можно даже не сомневаться, что начавший нынешний сезон с победы в Мельбурне Джокович снова грезит мечтой о календарном «Большом Шлеме». Ближе всего к историческому достижению серб подобрался в 2021 году, когда после титулов в Австралии, Франции и Англии он дошёл до финала в США, где проиграл Даниилу Медведеву.

И вот теперь перед сербом маячит новая возможность всё-таки закрыть гештальт и добавить в огромную коллекцию разнообразных достижений ещё одно. В Париже Джокович уже установил новый рекорд французского «Шлема». Он смог пробиться в 17-й четвертьфинал на этом турнире, превзойдя достижение пропускающего в этом году любимое соревнование испанца Рафаэля Надаля (16).

«Рекорд по четвертьфиналам во Франции? Я этим горжусь, но моё внимание уже приковано к следующему матчу. Впереди четвертьфинал с Хачановым, и я знаю, какая у меня цель на этом турнире. Стараюсь держать концентрацию и, конечно, не забегать слишком далеко вперед. Конечно, по тому, как я играл и как себя чувствовал, сегодняшнее выступление даёт мне большую уверенность. С нетерпением жду следующего матча», — сказал Джокович после победы над Варильясом.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

История личных встреч Новака и Карена неумолима по отношению к российскому теннисисту. За карьеру на официальных турнирах они встречались девять раз – и очевидное превосходство — 8-1 — на стороне Джоковича. Единственная победа над сербом была одержана Хачановым ещё в 2018 году, причём в Париже, но только не на «Ролан Гаррос», а в Берси. Тогда проведший потрясающий турнир россиянин сломил сопротивление Джоковича в финальном матче – 7:5, 6:4 и завоевал свой пока единственный титул на «Мастерсе».

Но последующие семь встреч получились для Карена практически безвариантными. Лишь однажды — в Белграде — ему удалось выиграть один сет, в остальном же – тотальное доминирование Новака. 8-1 – по личным встречам, 18-3 – по выигранным партиям. Уверенной победой Джоковича завершилось и единственное пересечение спортсменов на «Ролан Гаррос» (2020).

История личных встреч. Джокович – Хачанов – 8-1

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2018 Уимблдон Трава Четвёртый круг Джокович 6:4, 6:2, 6:2 2 2018 Париж Хард Финал Хачанов 7:5, 6:4 3 2019 Кубок Дэвиса Хард 1/4 финала Джокович 6:3, 6:3 4 2020 Дубай Хард 1/4 финала Джокович 6:2, 6:2 5 2020 «Ролан Гаррос» Грунт Четвёртый круг Джокович 6:4, 6:3, 6:3 6 2022 Дубай Хард Четвёртый круг Джокович 6:3, 7:6 7 2022 Белград Грунт 1/2 финала Джокович 4:6, 6:1, 6:2 8 2022 Астана Хард 1/4 финала Джокович 6:4, 6:3 9 2022 Париж Хард Четвёртый круг Джокович 6:4, 6:1

«Следующий матч с Джоковичем? Свои шахматные ходы я вам раскрывать не буду, а то вы тут же всё ему расскажете (улыбается). Чтобы победить его, надо будет очень хорошо сыграть в шахматы. Завтра буду готовиться, есть день, чтобы с командой проанализировать, что можно сделать лучше. Посмотрим его розыгрыши, матчи и составим план. Но, конечно, он одна из самых сложных задачек, один из самых сложных соперников. Нельзя списывать его со счетов. Я испытываю к нему огромное уважение, однако в то же время сосредоточен и заряжен на то, чтобы преуспеть. Увидим, получится ли в этот раз», — сказал Хачанов на пресс-конференции после победы в четвёртом круге над Лоренцо Сонего.

На двух последних турнирах «Большого Шлема» Карен добирался до полуфиналов. Чтобы надеяться на повторение этого результата во Франции, ему необходимо найти ключи к выдающемуся чемпиону. Четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023 с участием россиянина и серба пройдёт во вторник, 6 июня.