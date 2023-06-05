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Спортивные матчи сегодня, 6 июня — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

7 избранных матчей вторника: Хачанов против Джоковича и вторая попытка Бобровского
Михаил Георгиев
Хачанов против Джоковича, 2-я попытка Бобровского
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6 июня — не только «Ролан Гаррос»: следим за Кубком Стэнли и важными встречами в футболе.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», Кубок Стэнли, финал, второй матч

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Флорида» к форме из финала конференции?

Далеко не всегда лишние дни отдыха в плей-офф дают преимущество в физике. Вот и в первом матче финала «пантеры», которые закончили восточный плей-офф на два матча раньше западных «рыцарей», временами играли совсем хаотично, при этом явно проигрывая сопернику в качестве прессинга. В первой игре «Флорида» могла ответить на поражение только грубостью в концовке, но команда Пола Мориса в этом плей-офф показала, что умеет перестраиваться после поражений. От Баркова, Ткачука и Райнхарта теперь будут ждать перформанса уровня ранних раундов.

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз»

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз»

Фото: John Locher/AP/ТАСС

🎾 12:00*: Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, SR), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 12:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: выйдет ли финалистка-2021 в четвёрку лучших нынешнего розыгрыша?

Анастасия Павлюченкова стремительно возвращается на былые высоты. Финалистка «РГ»-2021 после тяжёлой травмы сумела на этом турнире в три раза улучшить свою рейтинговую позицию — поднялась с 333-го места на 111-е. Ещё одна победа вернёт россиянку в топ-60. Сумеет ли Анастасия добиться успеха во вторник?

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 13:30*: Элина Свитолина (Украина, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 13:30 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: сделает ли Соболенко ещё один шаг на пути к заветному первому месту рейтинга WTA?

Чемпионка Australian Open продолжает выступать в этом году на «Шлемах» без потерь. Арина уже пробилась в четвертьфинал и довела серию победных матчей на мэйджорах до 11. Сделает ли белоруска ещё один шаг к титулу «РГ», который автоматически вознесёт её на первое место в рейтинге WTA? Можно гарантировать лишь одно — что украинка Элина Свитолина, уже выбившая из парижской сетки двух россиянок, приложит все усилия, чтобы помешать Соболенко.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 15:00*: Новак Джокович (Сербия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 11), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 15:00 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: поправит ли россиянин удручающую статистику в матче с Джоковичем?

В 2018 году Карен Хачанов нанёс болезненное поражение Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже, но потом как отрезало. К нынешнему «Ролан Гаррос» серб нарастил преимущество в личных встречах до катастрофического для россиянина счёта 8-1. Сумеет ли Карен немного выправить ситуацию, выйти в третий подряд полуфинал на «Шлемах», а заодно и застолбить за собой место в топ-10 рейтинга ATP?

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 21:15*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Интрига: вмешается ли грек в делёжку первого места в рейтинге ATP?

Карлос Алькарас уверенно мчится к своему первому грунтовому «Шлему», но у Циципаса в активе уже есть опыт финала «Ролан Гаррос». Сумеет ли грек, уже выбывший из борьбы за первое место в рейтинге ATP по итогам этого турнира, вмешаться в спор Алькараса и Джоковича? Или же неприятный счёт личных встреч Стефаноса с Карлосом — 0:4 — ещё больше усугубится?

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 17:00: «Фатих Карагюмрюк» — «Касымпаша», Турция — Суперлига, 38-й тур

Турция - Суперлига. 38-й тур
06 июня 2023, вторник. 17:00 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Не начался
Касымпаша
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Оздоева попадёт в топ-7 чемпионата Турции по итогам сезона?

Турецкая Суперлига завершается без интриги. Чемпион уже известен – «Галатасарай». В топ-3 места заняли «Фенербахче» и «Бешикташ». А вот для «Карагюмрюка» последний матч играет важную роль. В случае победы клуб может подняться на седьмое место – лучший результат в истории команды в Суперлиге. Для этого «Карагюмрюку» также нужна осечка «Коньяспора», встречающегося с «Бешикташем». Забавно, но команда Оздоева два сезона ранее занимала именно восьмое место, на котором располагается и сейчас. «Карагюмрюк» с россиянином в составе обновит лучший результат? Поболеем за Магомеда!

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: «Арминия» — «Веен», Вторая Бундеслига, переходные матчи, вторая игра

Германия - Переходные матчи (2-3). Переходные матчи (2-3). 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Арминия
Билефельд
Не начался
Веен
Висбаден
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арминия» опустится из Первой Бундеслиги в третью лигу за два сезона?

Выступление «Арминии» — настоящая боль для болельщиков команды из Билефельда. Ещё в сезоне-2021/2022 клуб выступал в Первой Бундеслиге, но по её итогам вылетел из элитного дивизиона. В чемпионате-2022/2023 «Арминия» продолжила падение. Клуб занял 16-е место и бьётся в стыковых матчах за право остаться во Второй Бундеслиге. В первой встрече с «Вееном» случилась катастрофа. «Арминия» уступила со счётом 0:4, а игру чуть не сорвали фанаты клуба, выбежавшие на поле и закидавшие газон файерами. В Билефельде команде предстоит совершить подвиг, чтобы не вылететь в третью лигу. Сможет ли «Арминия» отыграть гандикап в четыре мяча и не вызвать гнев болельщиков?

Выступление «Арминии» — настоящая боль для болельщиков команды из Билефельда

Выступление «Арминии» — настоящая боль для болельщиков команды из Билефельда

Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

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