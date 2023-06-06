Впервые в топ-10 рейтинга ATP будут три россиянина! Итоги дня «Ролан Гаррос»

В понедельник завершился четвёртый круг, по итогам которого определились все четвертьфиналисты. А во вторник выйдут Хачанов и Павлюченкова.

На грунтовом турнире «Большого шлема» в Париже в понедельник, 5 июня, завершился четвёртый круг. Состоялось восемь матчей – по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свои поединки провели первая ракетка мира Ига Свёнтек и финалист прошлогоднего «Ролан Гаррос» Каспер Рууд. Россияне хоть в этот день и не играли, но исходы матчей в мужской сетке привели к историческому событию, касающемуся нашего тенниса. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги девятого дня. 5 июня, понедельник

Предыдущий день завершился тем, что Карен Хачанов оказался в шаге от гарантированного попадания в топ-10 рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос». Для этого ему нужно было или пройти ещё на круг дальше, или дождаться поражения всех трёх преследователей – Франсиско Серундоло, Григора Димитрова и Йосихито Нисиоки, каждый из которых мог потеснить россиянина из десятки в случае завоевания титула в Париже. И все преследователи как один дружно сошли в четвёртом круге. Теперь Хачанов даже без учёта результатов вторничного четвертьфинала гарантированно окажется через неделю в десятке сильнейших, а значит, впервые в истории мирового тенниса сразу три теннисиста из России окажутся в топ-10 рейтинга ATP — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов! Что касается результатов понедельника в мужской сетке, то дальше прошли более высоко сеянные теннисисты – Каспер Рууд (4), Хольгер Руне (6), Александр Зверев (22) и примкнувший к ним аргентинец Этчеверри.

Мужчины. Четвёртый круг



Рууд (Норвегия, 4) – Харри (Чили) – 7:6, 7:5, 7:5.

Руне (Дания, 6) – Ф. Серундоло (Аргентина, 23) – 7:6, 3:6, 6:4, 1:6, 7:6.

Зверев (Германия, 22) – Димитров (Болгария, 28) – 6:1, 6:4, 6:3.

Этчеверри (Аргентина) – Нисиока (Япония, 27) – 7:6, 6:0, 6:1.



Подробнее Рууд (Норвегия, 4) – Харри (Чили) – 7:6, 7:5, 7:5.Руне (Дания, 6) – Ф. Серундоло (Аргентина, 23) – 7:6, 3:6, 6:4, 1:6, 7:6.Зверев (Германия, 22) – Димитров (Болгария, 28) – 6:1, 6:4, 6:3.Этчеверри (Аргентина) – Нисиока (Япония, 27) – 7:6, 6:0, 6:1.

У женщин Сара Соррибес-Тормо и Беатрис Хаддад-Майя (14) устроили почти четырёхчасовую рубку, победительницей из которой вышла Беатрис. Этот матч стал самым затяжным в сезоне и третьим по продолжительности в истории женского «Ролан Гаррос». Кроме того, Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в 1/4 финала «Шлема» с 1968 года. Прошли дальше представительницы десятки сильнейших Кори Гауфф (6) и Онс Жабер (7). А Ига Свёнтек на этот раз не смогла повесить сопернице «баранку». Украинка Леся Цуренко снялась с турнира по ходу первого сета из-за заболевания.

Женщины. Четвёртый круг



Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Соррибес-Тормо (Испания) – 6:7, 6:3, 7:5.

Жабер (Тунис, 7) – Пера (США) – 6:3, 6:1.

Гауфф (США, 6) – Шмидлова (Словакия) – 7:5, 6:2.

Свёнтек (Польша, 1) – Цуренко (Украина) – 5:1 (отказ).



Подробнее Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Соррибес-Тормо (Испания) – 6:7, 6:3, 7:5.Жабер (Тунис, 7) – Пера (США) – 6:3, 6:1.Гауфф (США, 6) – Шмидлова (Словакия) – 7:5, 6:2.Свёнтек (Польша, 1) – Цуренко (Украина) – 5:1 (отказ).

Расписание 10-го дня. Интересные матчи вторника, 6 июня

Во вторник стартуют четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Одиночных поединков осталось так мало, что теперь все они умещаются на одном центральном корте. В этот день состоится 10-е по счёту сражение Карена Хачанова с Новаком Джоковичем. И хотя серб с большим перевесом лидирует в их очных встречах – 8-1, Карен не собирается так просто сдаваться.

В другом мужском четвертьфинале первая ракетка мира Карлос Алькарас сразится с финалистом турнира-2021 Стефаносом Циципасом. У 20-летнего испанца уже накопилось солидное преимущество в личных встречах с греком – 4-0. Но тот наверняка устроит битву.

Мужчины. 1/4 финала



15:00. Джокович (Сербия, 3) – Хачанов (Россия, 11)

21:15. Алькарас (Испания, 1) – Циципас (Греция, 5)



Подробнее 15:00. Джокович (Сербия, 3) –21:15. Алькарас (Испания, 1) – Циципас (Греция, 5)

У женщин продолжает путь на турнире Анастасия Павлюченкова, возвращающаяся в строй после тяжёлой травмы. Ей будет противостоять Каролина Мухова из Чехии. Более подробно мы представили эту соперницу в нашем материале.

Ещё одна теннисистка, вернувшаяся в строй после длительной паузы в карьере – Элина Свитолина – уже победила на этом турнире двух россиянок, а теперь ей в соперницы досталась чемпионка Australian Open Арина Соболенко из Беларуси, подошедшая к этому матчу с серией из 11 победных поединков на «Шлемах» нынешнего сезона. Чья возьмёт на этот раз – узнаем совсем скоро.

Женщины. 1/4 финала



12:00. Мухова (Чехия) – Павлюченкова (Россия, SR)

13:30. Свитолина (Украина, SR) – Соболенко (Беларусь, 2)



Подробнее 12:00. Мухова (Чехия) –13:30. Свитолина (Украина, SR) – Соболенко (Беларусь, 2)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».