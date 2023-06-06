«Показывает свой дурной характер». Серену обвинили в откровенной подлости на «РГ»-2019

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс – эпохальная фигура в новейшей истории тенниса. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович – представители мужского разряда, которые обладают таким же статусом. Остальные игроки, при всех своих достоинствах, не пользуются столь большим почётом в спортивном сообществе.

Яркий пример особого отношения к Серене можно было наблюдать на «Ролан Гаррос» — 2019. Пресс-конференцию австрийца Доминика Тима после победы в третьем раунде остановили досрочно, чтобы с журналистами пообщалась Серена, сенсационно вылетевшая на ранней стадии турнира. Уильямс обвинили в откровенной подлости, но в итоге оказалось, что конфликтная ситуация возникла из-за непрофессионализма организаторов турнира.

Изначально казалось, что Тима выгнали по прихоти Серены

Доминик Тим несколько лет назад считался едва ли не главным претендентом на преобразование «Большой тройки» — Федерера, Надаля и Джоковича — в «четвёрку». По состоянию на сезон-2019 он ещё не выиграл ни одного «Шлема», но особенно близок к этому был на «Ролан Гаррос». Австриец дважды выходил в полуфинал турнира (2016, 2017) и добирался до финального матча в 2018-м, уступив Королю грунта Рафаэлю Надалю. В 2019-м четвёртая ракетка мира Тим был решительно настроен взять реванш у Рафы.

На старте «РГ» Доминик не испытал особых проблем с американцем Томми Полом и казахстанцем Александром Бубликом. Нельзя назвать сложным для австрийца и матч третьего круга с уругвайцем Пабло Куэвасом — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5.

Доминик Тим на «Ролан Гаррос» — 2019 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Доминик после победы над Куэвасом пришёл на рутинную пресс-конференцию, не ожидая каких-то эксцессов. Прошлогодний финалист отвечал на вопросы на немецком, как вдруг ему сказали, что он должен уйти и освободить конференц-зал. Легендарная американка Серена Уильямс сенсационно проиграла соотечественнице Софье Кенин (2:6, 5:7), в связи с чем организаторы захотели срочно освободить для неё главный зал для пресс-конференций, где в это время находился Тим.

«Я вообще ничего не понимаю. Серьёзно? Какого чёрта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что Серена придёт? Вообще-то, я уже не юниор. Ладно, я уйду. Я тоже могу делать всё, что хочу», – сказал разозлившийся Тим.

Доминик ушёл. Никто толком ничего ему не объяснил. Складывалось впечатление, что именно Серена настаивала на своём выступлении в главном зале. Якобы после поражения эгоистичная американка не в настроении и хочет как можно быстрее провести обязательную пресс-конференцию, а для выступлении ей нужен только главный зал.

Через несколько часов Тим ещё раз высказался о резонансной ситуации, сделав явный выпад в адрес Уильямс.

«Я не был зол или раздосадован. Ну, максимум две минуты. Просто это дело принципа. Неважно, я там сидел или кто-то другой. Сам был неправ, сказав, что я не юниор, чтобы меня выгоняли. Даже если бы там был юниор, нужно было дождаться, пока он закончит. Это общий для всех порядок, а тот, кто его нарушает, показывает свой дурной характер. Я на 100% уверен, что Роджер Федерер или Рафаэль Надаль так бы не сделал», — сказал Тим.

Уильямс на своей пресс-конференции отдавала должное победившей её Кенин и признавала, что находится в плохой форме. Серена не упоминала Тима, поскольку изначально даже не предполагала, что австрийца обидели в связи с её вылетом. Уже когда австриец сделал гневное высказывание, выяснилось, что Уильямс хотела провести пресс-конференцию в свободном зале. Освободить комнату Тима попросили по решению организаторов, а не из-за прихоти американской теннисистки.

Серена Уильямс рано вылетела с «Ролан Гаррос» — 2019 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По данным L’Equipe, на экране в пресс-центре Серена увидела, что главный конференц-зал занят, но второй свободен, поэтому она попросила организаторов, чтобы её разместили там. Однако случилась техническая ошибка. Этот пресс-рум был свободен только на экране, а на деле там давал интервью россиянин Карен Хачанов.

Серена увидела Хачанова и сказала официальным лицам: «Посадите меня в другой зал, поменьше – но прямо сейчас. Это какой-то бардак». Да, Уильямс не скрывала недовольство ляпом менеджмента «Ролан Гаррос» и даже грозилась намеренно сделать пресс-конференцию очень короткой, но Тима она вообще не упоминала и тем более не просила выгонять. В результате организаторы продемонстрировали свой непрофессионализм ещё более явно, приняв худшее решение из возможных.

В правилах ТБШ написано, что пресс-конференция должна проводиться немедленно или в течение 30 минут после завершения матча, если это время не увеличено или не изменено судьёй по уважительной причине. Отсутствие свободных залов – вполне себе уважительная причина. Серена знает правила, поэтому в случае необходимости подождала бы несколько минут, пусть даже ей не нравилась эта ситуация.

Организаторы банально решили угодить легендарной чемпионке. Пострадавшей стороной во всём этом балагане стал Доминик Тим. Причём австрийца выгнали абсолютно некорректно, без каких-либо внятных пояснений, что привело к конфронтационному заявлению теннисиста в адрес Серены. Только на следующий день директор «Ролан Гаррос» Ги Форже извинился перед Тимом и рассказал, почему вообще возникла подобная ситуация.

Реакция на инцидент знаменитых теннисистов

По поводу инцидента в Париже высказались некоторые известные личности. Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой считал, что ситуацию искусственно раздули, а Серена стала жертвой неправильной трактовки фактов.

«Серена на самом деле попросила зал поменьше, чтобы быстрее разобраться с пресс-конференцией. Но организаторы почему-то настояли, чтобы она шла в главный, где уже сидел Тим. А когда Серене сообщили, что австрийца ради неё выгнали, она сказала: «Нет, это грубо!» Серена не дива, которая не может подождать две минуты. Она жертва организаторов – как и Тим», — сказал Макинрой.

20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер понимал первоначальное недовольство Тима, но призывал не относиться к инциденту слишком серьёзно.

«Я не знаю, что именно пошло не так. По-моему, игрок, который выиграл, всегда в приоритете по сравнению с тем, кто уже проиграл. По крайней мере, мне так кажется. Если бы я проиграл свой матч, то пропустил бы стоявшего рядом Леонардо Майера вперёд или дал бы ему выбрать, хочет он пойти к прессе первым или нет. Потому что победителю играть в следующем круге, а проигравшему – неизвестно когда. На мой взгляд, логика такая. Вчера, очевидно, произошло какое-то недоразумение. Возможно, организаторам стоило оставить Серену в раздевалке подольше, а не вести в пресс-центр. Не знаю, что там произошло.

Я понимаю, что Доминик был недоволен: как он должен был понять, с какой стати его выгоняют? При этом не думаю, что он злится на Серену или ещё кого-то. Просто вышло неловко, но, по-моему, это скорее смешно – мы как раз только что шутили про это. Поэтому-то я и знаю про это – мы в раздевалке это сейчас обсуждали. Однако мне понятно, что в тот момент ему было не смешно. Мне очень понравилось, как он это сказал: «Какого чёрта? Это бред какой-то». Обожаю его акцент. Не только когда он по-английски говорит; когда по-немецки – тоже. Я ему говорил», — сказал Федерер.

Джон Макинрой и Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Семикратный чемпион «Шлемов» Борис Беккер поддержал Тима и обвинил во всём организаторов.

«Я на стороне Доминика в этой ситуации. Он финалист «Ролан Гаррос», зрелый теннисист, один из главных игроков тура. Если он даёт интервью на пресс-конференции и ещё не закончил, то остальным надо подождать. Даже Серене Уильямс. Организаторам не повезло поставить двух игроков в такое положение. Им следовало знать, чток Тим ещё проводит пресс-конференцию. Когда он закончит, наступит черёд Серены. Для игроков всё вышло очень неловко. Плохая организация», — отметил Беккер.

Случай с Сереной не выбил Тима из колеи. На «Ролан Гаррос» — 2019 он снова сражался за титул, выбив первую ракетку мира Новака Джоковича (6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5) в полуфинале. В финале же Доминик снова уступил Рафаэлю Надалю (3:6, 7:5, 1:6, 1:6). Рафа подтвердил свой статус Короля грунта, выиграв 12-й титул «РГ» за 15 участий в турнире. Тим наверняка остался доволен своим выступлением. Объективно, он мало что мог сделать против Надаля, который тотально доминирует в Париже.

Тим и Серена быстро уладили конфликт

Уже после «Ролан Гаррос» Тим наладил отношения с Сереной, предложив ей сыграть в миксте на одном из «Шлемов».

«Это спровоцировало большую шумиху, я до сих пор не очень понимаю почему. Серена — великая чемпионка, её достижения потрясающие. Чтобы не осталось никакого напряжения, я хотел бы сыграть с ней микст на Уимблдоне или US Open», — сказал Тим.

Уильямс подтвердила, что её недопонимание с Тимом исчерпано.

«Я просила организаторов отправить меня в малый зал. Умоляла отправить меня в малый зал, однако они отказались. Я сказала, что могу попозже прийти, но мне сказали: «Нет, сиди тут». И выгнали Тима. Я говорю: «Вы очень грубо поступаете», – это цитата, я так и сказала. На следующий день оказалось, что у меня дурной характер. Я вообще-то за него заступалась, так что… Не знаю, с чего пошли разговоры про мой плохой характер, когда я говорила организаторам, что они с ним поступают неправильно. Но мы с Домиником поговорили. Он мне всегда нравился и до сих пор нравится. Отличный игрок. Если честно, я уже слишком стара для конфликтов. Поэтому просто хотела прояснить ситуацию. Я ему: «Чувак, я сказала, что они плохо с тобой поступили». А он ответил, что не говорил про мой «дурной характер», что журналисты что-то напутали. Так что всё в порядке», — сказала Серена.

Серена Уильямс, Доминик Тим, Петра Квитова, Новак Джокович, Рафаэль Надаль на благотворительном матче в Мельбурне Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Вскоре окончательно отпали все вопросы о конфликте Уильямс и Тима. Серена пригласила Доминика, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Петру Квитову в свою команду на благотворительный матч по сбору средств жертвам лесных пожаров в Австралии, который состоялся в Мельбурне перед Australian Open — 2020. Теннисисты выходили на корт в разных сочетаниях и обыграли команду Каролины Возняцки, в которую входили Кори Гауфф, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Наоми Осака. Уильямс и Тим вместе играли на корте, дружно общались между собой. При этом помогли собрать $ 3,5 млн на борьбу с последствиями пожаров.

Больше никаких конфликтов между Домиником и Сереной не было. После победы на US Open – 2020 австриец планомерно сдавал на корте. На пике игрового кризиса он выпадал из топ-300 рейтинга ATP. Сейчас 29-летний Тим является 92-й ракеткой мира. На «Ролан Гаррос» — 2023 Доминик вылетел в первом раунде, в пяти сетах проиграв аргентинцу Педро Качину — 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 2:6. Австриец всё ещё надеется вернуться на былой уровень. В недавнем интервью Тим заявил, что вдохновляющими примерами для него являются Серена, Джокович, Надаль и Федерер, которых он считает величайшими теннисистами в истории.