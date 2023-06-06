«Кто после Грачёвой?» Французы обсуждают, какие российские теннисисты ещё поменяют флаг

По информации французского издания L'Equipe, 41-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, занимающаяся в академии Elite Tennis Center (ETC) в Каннах, получила французское гражданство. 5 июня Грачёва получила официальное письмо, подтверждающее её натурализацию. Спортсменка имела на это право, так как проживала в стране в течение семи лет. Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты. При этом команда Грачёвой рассчитывает, что теннисистка успеет принять участие в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже. Варвара, если исходить из логики событий, должна войти в национальную команду — и со спортивной точки зрения нет никаких препятствий. В рейтинге WTA её опережает лишь пятая ракетка мира Каролин Гарсия.

Варвара Грачёва Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравятся французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, хорошо себя чувствую во Франции. Я приняла это решение ещё до пандемии. Надеюсь, в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — говорила ранее Грачёва в интервью польскому изданию Sport.pl.

Грачёва пока не выигрывала соревнований на уровне WTA, однако достаточно стабильно играет на турнирах «Большого шлема». Она доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды).

Как восприняли новость болельщики

На нынешнем «Ролан Гаррос» французские любители тенниса, осведомлённые о грядущем переходе, поддерживали Грачёву едва ли не как свою. А вот в комментариях к материалу L'Equipe они по-разному отреагировали на смену гражданства в исполнении Варвары. Одни поддержали переход, другие отнеслись к нему негативно. Вот какие комментарии оставили болельщики под соответствующей новостью на сайте издания.

«Следующий кейс – Медведев».

«Она больше не выиграет ни одного матча».

«Мы сможем выигрывать турниры…»

«Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы получить гражданство, потому что она прожила в стране пять лет. Я знаю людей, которые живут во Франции 40 лет и всё ещё ждут своей натурализации. Найдите ошибку».

«Есть шанс, что француженка снова выиграет турнир «Большого шлема»!»

«Когда я смотрю на её последние результаты, то говорю себе: «О да, это действительно француженка».

«Это Андреева должна стать француженкой. У неё большой потенциал».

Следует ли ожидать дальнейшего исхода?

Шутка про Медведева (которая, надеемся, так и останется шуткой) имеет под собой основания. Чемпион US Open 2021 года с 2013 по 2020 год числился в академии ETC. А в настоящее время «слушателями» этого заведения, помимо Грачёвой, являются сразу пятеро россиян. Во-первых, это сёстры Андреевы, 18-летняя Эрика и 16-летняя Мирра — последнюю благодаря успехам в 2023 году уже знает весь мир. В январе Андреева-младшая дошла до финала юниорского Australian Open, а в этот грунтовый сезон ярко выступила на «тысячнике» в Мадриде, где дошла до 1/8 финала, проиграв второй ракетке мира Арине Соболенко, и на «Ролан Гаррос», где её в третьем круге остановила шестой номер рейтинга WTA Кори Гауфф.

Также в ETC занимается 56-я ракетка мира Анна Блинкова. 24-летняя спортсменка тоже показала классный теннис на текущем «Ролан Гаррос». Во втором круге она обыграла не кого-нибудь, а ту самую Гарсию. А в третьем раунде ей нанесла поражение Элина Свитолина, которая — вот уж забавное совпадение! — также имеет отношение к Франции, будучи замужем за Гаэлем Монфисом. А ещё слушателями вышеозначенной академии являются 23-летний Николай Вылегжанин и 21-летняя Анастасия Мозгалёва, занимающиеся в ETC с 2018-го и с 2020-го соответственно. Но их имена ничего не скажут широкому кругу болельщиков. Каких-либо значимых достижений у этих спортсменов нет.