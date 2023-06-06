Россиянка покинула сетку Парижа! Павлюченкова опять легко проиграла неудобной чешке

Анастасия Павлюченкова, долгое время не игравшая в теннис из-за тяжёлой травмы и длительного процесса восстановления, замечательно себя проявляет на нынешнем «Ролан Гаррос». 31-летняя россиянка по пути в четвертьфинал уже успела выбить из борьбы двух более молодых соотечественниц (Людмилу Самсонову и Анастасию Потапову), а также провести отличный матч четвёртого круга с бельгийкой Элисе Мертенс. В лайв-рейтинге Павлюченкова, выступающая здесь по защищённому рейтингу, отыграла свыше 200 (!) мест в сравнении с началом турнира.

«После этого матча не осталось никаких эмоций. Во время интервью на корте думала, что всё ещё играю, а сейчас уже немного расслабилась и, если честно, очень устала. Но я очень горжусь собой, потому что мне тут пару человек напомнили, что я проигрывала 3:6, 1:3, 0:40, ощущения были, что уже проиграла матч, но я продолжала бороться за каждое очко, верить – и вот я тут», – рассказала сама Настя после того эпического теннисного сражения.

Действительно, Павлюченковой за такой спортивный героизм и волю к победе можно только поаплодировать. Характера Насте точно не занимать. А ведь кто-то пытался списать нашу теннисистку ещё до старта турнира и оценивал её шансы даже на проход первого круга как минимальные.

Её сегодняшняя соперница – Каролина Мухова – тоже успела выбить россиянку (Элину Аванесян в прошлом раунде), а в первом круге и вовсе смогла обыграть сильную соперницу из топ-10 гречанку Марию Саккари. В целом же чешка находится в хорошей форме, проводит приличный сезон и замечательно чувствует себя на грунте, поэтому Павлюченковой нужно было готовиться к серьёзному испытанию.

По личным встречам Анастасия вела со счётом 2-1. Россиянка выигрывала на харде Кубка Кремля — 2019 и на грунте Мадрида-2021, а чешка победила на траве Уимблдона-2021.

Настя сразу же позволила сопернице сделать брейк, а затем легко проиграла чужую подачу. Начало явно осталось за чешкой, у Павлюченковой было очень много ошибок. Впрочем, россиянка на этом турнире часто раскачивалась ближе ко второму сету.

Во втором гейме Анастасия начала нащупывать свою игру, взяв подачу под ноль и продемонстрировав отличный укороченный удар. Но и Каролина действовала здорово, следом удачно подав, а вскоре затащив Павлюченкову в затяжной 12-минутный гейм. К счастью, россиянка его выиграла – 3:2.

В шестом гейме Павлюченкова вернула брейк, завершив всё роскошным бэкхендом с приёма навылет. На лице у Насти были видны эмоции, у неё начало получаться – не зря россиянка впервые в матче вышла вперёд – 4:3.

В концовке, снова сделав брейк, Мухова не смогла подать на сет, но всё равно прибавила и взяла первую партию – 7:5. Сказался запас прочности чешской спортсменки.

Во втором сете Мухова снова моментально сделала брейк, снова поставив оппонентку в непростое положение. Каролина действовала уверенно и чётко, поведя 3:1. Насте, как и прежде, нужно было проявить героизм, дабы спасти эту встречу.

Увы, чуда не произошло. Мухова при счёте 5:2 во втором сете закрыла партию со второго матчбола, а затем тепло обнялась с Павлюченковой, поведя себя очень правильно, порядочно и как это всегда было принято в теннисе. Настя опять проиграла неудобной и крепкой чешке на «Шлеме», как ранее на Уимблдоне в 2021 году. В одиночном разряде взрослого турнира россиянок больше не осталось, теперь болеем за Карена Хачанова. В полуфинале «Ролан Гаррос» Каролину ждёт встреча либо с Элиной Свитолиной, либо с Ариной Соболенко.