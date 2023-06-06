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«Ролан Гаррос» — 2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Карен Хачанов играет с Новаком Джоковичем

Хачанов в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу. Теперь — в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Александр Насонов
Хачанов в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу
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Россиянин взял первый сет в матче с сербом, но уступил в следующих трёх партиях.

Во вторник, 6 июня, на Открытом чемпионате Франции начались четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В восьмёрку лучших на «Ролан Гаррос» пробился лишь один россиянин, а именно Карен Хачанов. Более того, Хачанов и в четвёртом круге был единственным представителем России у мужчин — так, Андрей Рублёв выбыл в третьем круге, а Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом раунде. Оставшись в одиночестве, Карен, посеянный под 11-м номером, в 1/8 финала сломил сопротивление итальянца Лоренцо Сонего — 1:6, 6:4, 7:6, 6:1.

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В четвертьфинале Хачанову выпало сражаться с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем, одним из фаворитов всего турнира. Джокович, будучи третьим сеяным, за первые четыре матча не отдал соперникам ни сета. Правда, с по-настоящему сильными соперниками он не встречался. Александр Ковачевич, Мартон Фучович, Алехандро Давидович-Фокина, Хуан-Пабло Варильяс — вот кого обыграл серб на пути к встрече с Хачановым. В чём секрет успеха Новака? Может, в альтернативных методах по усилению своего организма?

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Джокович — один из самых неудобных соперников для Хачанова. Впрочем, тот ещё вопрос, может ли в принципе быть 22-кратный чемпион ТБШ удобным оппонентом… Как бы там ни было, в предыдущих девяти играх с Новаком Карен одержал лишь одну победу. Впервые соперники встретились в четвёртом круге Уимблдона 2018 года, и тогда серб победил в трёх сетах. В финале «Мастерса» в Париже в том же году россиянин сенсационно победил — 7:5, 6:4. А дальше — как отрезало: семь побед Джоковича в семи встречах. Причём в 2022 году теннисисты успели четырежды сыграть друг с другом, и в этих играх Хачанов смог взять лишь один сет.

Карен перед матчем с титулованным соперником сравнил теннис с шахматами.

«На «Ролан Гаррос» много матчей, так что надо сделать много матов. Параллели с шахматами есть. Мне нравится играть в шахматы с другим своим тренером, Хосе Клаветом. Мы раньше часто с ним играли, даже в течение дня – утром, например, чтобы расшевелить мозги. Когда расширяешь восприятие и полностью погружаешься в игру, начинаешь видеть гораздо шире. Видишь возможные удары, которые могут доставить проблемы сопернику. Так что да, тут прослеживаются некоторые сходства. Возможно, это мне помогает.

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Следующий матч с Джоковичем? Свои шахматные ходы я вам раскрывать не буду, а то вы тут же всё ему расскажете (улыбается). Чтобы победить его, надо будет очень хорошо сыграть в шахматы. Завтра буду готовиться, есть день, чтобы с командой проанализировать, что можно сделать лучше. Посмотрим его розыгрыши, матчи и составим план. Но, конечно, он одна из самых сложных задачек, один из самых сложных соперников», — сказал он на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Julian Finney/Getty Images

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева считала, что у Хачанова есть шансы в матче с Джоковичем. «У меня хорошие ожидания. Думаю, что у Хачанова вполне есть возможность побороться с Джоковичем. Однако статистика личных встреч удручающая: они много раз играли друг с другом, но Карен лишь раз выходил победителем. Кстати, это было на «Мастерсе» в Париже. Вселяет надежду тот факт, что на этом «Ролан Гаррос» Хачанов играет в действительно классный теннис. У него наблюдается мощная, волевая игра. А Джоковича мы ещё не видели ни в одном серьёзном бою — он играл с соперниками гораздо слабее себя. Уверена, что у Хачанова хорошие шансы на победу. Надежда есть», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина также высказала мнение, что Карен в состоянии навязать борьбу Новаку. «Шансы есть всегда, даже против Новака. Карен уже обыгрывал его на «Мастерсе» в Париже пару лет назад. Почему бы не повторить?» — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

«Ролан Гаррос» - 2023. Мужчины. Турнирная сетка

В первых геймах теннисисты уверенно брали свою подачу, не подпуская соперника к брейк-пойнтам, — 2:2. А в пятом гейме Хачанов получил шанс на брейк. Джокович допустил двойную ошибку, после которой счёт стал 15:40. Но серб отыгрался и сделал «ровно». Несмотря на это, россиянин вцепился в оппонента — и добился своего, выиграв этот сложный гейм аж с пятого брейк-пойнта. После этого Карен забрал свой гейм и зафиксировал преимущество — 4:2. Затем игроки взяли ещё по гейму на подаче, а в девятом гейме Хачанов упустил два сетбола на приёме. Тем не менее россиянин, подавая на сет при счёте 5:4, заработал тройной сетбол и со второй попытки использовал его — 6:4. За всю первую партию Карен допустил восемь невынужденных ошибок, а вот его соперник — целых 17.

Во втором сете случилось довольно редкое событие: соперники не только не сделали ни одного брейка, но за 12 геймов даже ни разу не вышли на брейк-пойнт. Закономерным итогом этого стал тай-брейк. Увы, насколько равной была борьба в партии, настолько в одну калитку выиграл 13-й гейм Джокович — 7:0.

В первом гейме третьего сета Джокович впервые в этом матче добрался до брейк-пойнтов. В этом гейме пять раз было «ровно», и с третьей попытки серб добился брейка. После этого соперники какое-то время держали свою подачу, а в седьмом гейме Новак сделал ещё один брейк, отдав сопернику лишь один розыгрыш, — 5:2. Затем Джокович спокойно подал на сет, выиграв гейм под ноль, — 6:2. О преимуществе серба в третьем сете красноречиво говорит статистика: по виннерсам он превзошёл Хачанова 19:11; кроме того, россиянин допустил восемь невынужденных, а Новак — всего одну.

На подаче Джокович в этот отрезок действовал выше всяких похвал. В начале четвёртого сета, когда счёт стал 1:1 в пользу серба, был момент, когда у него было 31 выигранное очко в последних 32 розыгрышах на своей подаче. В третьем гейме Новак сделал брейк, а Хачанов в четвёртом не смог ответить ему тем же, упустив два брейк-пойнта, — так счёт стал 3:1 в пользу Джоковича. В этом гейме россиянину не помог даже роскошный твинер, после которого серб ответил в сетку.

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Закрепив преимущество, Джокович попытался быстро закончить дело. После того как соперники взяли по гейму на подаче (4:2), серб в седьмом гейме заработал двойной-брейк пойнт, но Хачанов не позволил сопернику сделать второй брейк в партии. Более того, следом россиянин во второй раз в этом матче взял чужую подачу и сравнял счёт, после того как Новак допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, — 4:4. Увы, Карен тут же под ноль отдал свою подачу, после чего Джоковичу предстояло подавать на матч. В 10-м гейме серб тоже не проиграл ни одного розыгрыша и, закрыв матч эйсом (всего их насобиралось 11 против семи у Хачанова), за 3 часа 43 минуты одержал победу — 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 16:15 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 6 6  
6 		6 0 2 4  
             
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Вот так Хачанов в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу и вновь, как и в 2019 году, остановился в четвертьфинале «Ролан Гаррос», повторив свой лучший результат на турнире. Также сегодня свой четвертьфинал проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас — победитель этого матча как раз и сыграет с Джоковичем в полуфинале.

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