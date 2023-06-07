Джокович выбил из сетки Хачанова и подвинул Медведева в рейтинге! Итоги дня «Ролан Гаррос»

На грунтовом турнире «Большого шлема» в Париже во вторник, 6 июня, начались четвертьфиналы. Состоялось четыре матча – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои поединки провели первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, чемпионка Australian Open Арина Соболенко и два представителя России – Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги 10-го дня. 6 июня, вторник

К сражению с Новаком Джоковичем в 1/4 финала Карен Хачанов подошёл, уже зная, что спустя несколько лет он вернулся в топ-10 рейтинга ATP. А поскольку там уже находятся два россиянина, то вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым он установил национальный рекорд представительства России в мужской десятке за все времена. Возможно, этот факт окрылил Карена, и первую половину матча с Джоковичем он провёл на одном дыхании. Во всяком случае, в первом сете и до тай-брейка второго россиянин ни в чём не уступал 22-кратному чемпиону «Шлемов». А вот на тай-брейке сработал опыт серба, который эти укороченные 13-е геймы проводит чуть ли не лучше всех в туре. Поражение 6:7 (0:7) во второй партии надломило Карена, он упустил старт третьей партии, а потом отдал инициативу сопернику и уже ничего с ним поделать не смог. В итоге поражение в четырёх сетах, которое означало, что в сетке не осталось ни одного россиянина. Кроме того, выход Джоковича в полуфинал «РГ» позволил сербу опередить Медведева в лайв-рейтинге ATP и стать пока вторым, а Медведев теперь третий.

А вот в последнем четвертьфинале борьбы не получилось. Карлос Алькарас менее чем за два часа разгромил Стефаноса Циципаса в трёх сетах. Лишь при счёте 2:6, 1:6, 2:5 грек встрепенулся, отыграл двойной матчбол соперника на приёме – 3:5, потом забрал его подачу на матч – 4:5, в следующем гейме спасся с третьего матчбола на приёме – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где преуспел Карлос. Теперь в полуфинале Джокович оспорит с Алькарасом не только путёвку в финал, но и возможность стать первой ракеткой мира в случае титула. Если же Новак проиграет в полуфинале, Карлос останется лидером мирового рейтинга и после «Ролан Гаррос».

Мужчины. 1/4 финала



Джокович (Сербия, 3) – Хачанов (Россия, 11) – 4:6, 7:6, 6:2, 6:4.

Алькарас (Испания, 1) – Циципас (Греция, 5) – 6:2, 6:1, 7:6.



Подробнее Джокович (Сербия, 3) – Хачанов (Россия, 11) – 4:6, 7:6, 6:2, 6:4.Алькарас (Испания, 1) – Циципас (Греция, 5) – 6:2, 6:1, 7:6.

У женщин выбыла из сетки последняя россиянка – Анастасия Павлюченкова. Как она сама призналась после матча с Каролиной Муховой, у неё закончился «бензин». Тем не менее Анастасия может смело занести этот турнир себе в актив, ведь после тяжёлой травмы она вплотную приблизилась к топ-100 и теперь может попадать в сетки многих турниров по рейтингу. Успешно продолжила движение по сетке белоруска Арина Соболенко, которая справилась в двух сетах с украинкой Элиной Свитолиной.

Женщины. 1/4 финала



Мухова (Чехия) – Павлюченкова (Россия, SR) – 7:6, 6:2.

Соболенко (Беларусь, 2) – Свитолина (Украина, SR) – 6:4, 6:4.



Подробнее Мухова (Чехия) – Павлюченкова (Россия, SR) – 7:6, 6:2.Соболенко (Беларусь, 2) – Свитолина (Украина, SR) – 6:4, 6:4.

Расписание 11-го дня. Интересные матчи среды, 7 июня

В среду завершатся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Интересным выглядит скандинавское дерби Хольгера Руне и Каспера Рууда. Ну а Александр Зверев полон желания как минимум повторить прошлогодний результат «Ролан Гаррос» и снова оказаться в полуфинале.

Мужчины. 1/4 финала



16:00. Зверев (Германия, 22) – Этчеверри (Аргентина)

21:15. Руне (Дания, 6) – Рууд (Норвегия, 4)



Подробнее 16:00. Зверев (Германия, 22) – Этчеверри (Аргентина)21:15. Руне (Дания, 6) – Рууд (Норвегия, 4)

У женщин продолжает свой путь по защите титула Ига Свёнтек. В 1/4 финала ей будет противостоять прошлогодняя соперница по финалу Кори Гауфф. Другую пару составили Беатрис Хаддад-Майя и Онс Жабер.

Женщины. 1/4 финала



12:00. Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Жабер (Тунис, 7)

13:30. Свёнтек (Польша, 1) – Гауфф (США, 6)



Подробнее 12:00. Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Жабер (Тунис, 7)13:30. Свёнтек (Польша, 1) – Гауфф (США, 6)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».