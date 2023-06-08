Рууд и Зверев оспорят путёвку в финал! Результаты, расклады и сетки «Ролан Гаррос»

На грунтовом соревновании «Большого шлема» в Париже в среду, 7 июня, завершились четвертьфиналы. Состоялось четыре матча – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свои поединки провели первая ракетка мира Ига Свёнтек и прошлогодние финалисты Кори Гауфф и Каспер Рууд. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги 11-го дня. 7 июня, среда

У мужчин Александр Зверев подтвердил свои прошлогодние очки благодаря победе в четырёх сетах над аргентинцем Этчеверри. Теперь немец с русскими корнями в полуфинале сразится с финалистом-2022 Каспером Руудом. Норвежцу на удивление легко удалось справиться в скандинавском дерби с датчанином Хольгером Руне. Два первых сета Рууд взял за 1 час 5 минут и, хотя третью партию он не удержал, в четвёртой смог оформить победу. Теперь если Каспер победит в пятницу в полуфинале Александра Зверева, то вернётся на четвёртое место рейтинга ATP, на котором пока держится Стефанос Циципас.

Мужчины. 1/4 финала



Зверев (Германия, 22) – Этчеверри (Аргентина) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

Рууд (Норвегия, 4) – Руне (Дания, 6) – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.



Подробнее Зверев (Германия, 22) – Этчеверри (Аргентина) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.Рууд (Норвегия, 4) – Руне (Дания, 6) – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

У женщин упорная битва получилась между финалисткой Уимблдона и US Open прошлого года Онс Жабер и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Представительница Туниса повела в счёте после первого сета, но Беатрис проявила упорство и добилась волевой победы. Ранее 27-летняя бразильянка дальше второго круга на ТБШ не проходила, а теперь оказалась уже полуфиналисткой. Ну а сыграет она там с Игой Свёнтек. Первая ракетка мира и действующая чемпионка турнира хоть и не повесила сопернице очередную «баранку», но справилась с шестым номером посева и прошлогодней финалисткой Кори Гауфф весьма убедительно.

Женщины. 1/4 финала



Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Жабер (Тунис, 7) – 3:6, 7:6, 6:1.

Свёнтек (Польша, 1) – Гауфф (США, 6) – 6:4, 6:2.



Подробнее Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Жабер (Тунис, 7) – 3:6, 7:6, 6:1.Свёнтек (Польша, 1) – Гауфф (США, 6) – 6:4, 6:2.

Расписание 12-го дня. Интересные матчи четверга, 8 июня

В четверг у мужчин впервые на турнире будет выходной, а женщины проведут оба полуфинала. Сначала Арина Соболенко (2) сразится с Каролиной Муховой, а затем Ига Свёнтек (1) сыграет с Беатрис Хаддад-Майей (14) без дня отдыха.

Женщины. 1/2 финала



16:00. Мухова (Чехия) – Соболенко (Беларусь, 2)

17:30. Свёнтек (Польша, 1) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14)



Подробнее 16:00. Мухова (Чехия) – Соболенко (Беларусь, 2)17:30. Свёнтек (Польша, 1) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

Удивительная ситуация сложилась в турнире девушек. В то время как во всех пяти взрослых разрядах не осталось ни одного представителя России, в соревновании юниорок до четвертьфиналов дошли сразу четыре россиянки, и в каждом из матчей четверга в этом разряде будет по одной нашей теннисистке. Это Алиса Октябрёва (Q), Анастасия Гурьева, Алевтина Ибрагимова и чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева (3).

Девушки. 1/4 финала



12:00. Кроссли (Япония, 8) – Корнеева (Россия, 3)

12:00. Октябрёва (Россия, Q) – Нгуну (США, 2)

13:30. Мунк-Мортенсен (Дания) – Гурьева (Россия)

15:00. Ибрагимова (Россия) – Перес-Аларкон (Перу, 6)



Подробнее 12:00. Кроссли (Япония, 8) –12:00.– Нгуну (США, 2)13:30. Мунк-Мортенсен (Дания) – Гурьева (Россия)15:00.– Перес-Аларкон (Перу, 6)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».