Три юниорки из России в полуфинале «РГ» — кто они? «Шлем» в Париже наши не брали с 2014-го

В первом полуфинале третья сеяная и победительница АО-2023 Алина Корнеева встретится с квалифаером Алисой Октябрёвой, второй матч 1/2 разыграют Анастасия Гурьева и шестая в мире перуанка Луксьяна Перес-Аларкон. Будет очередной русский финал?

Воспитанница «Спартака» и 14-летнее «чудо»

Подобное мы видели в Мельбурне в начале года: Алина Корнеева за три часа разыграла титул с Миррой Андреевой. После дружеской битвы обе рыдали, обнявшись у сетки.

В большом интервью «Чемпионату» 15-летняя Алина рассказывала, как удалось справиться с болями во время финала, и заикнулась о «Большом шлеме» – собрать четыре ТБШ подряд. «Планирую не только подавать и забивать, хочу очень хорошо двигаться, быть стабильным игроком. Равняюсь больше на Серену Уильямс, хотя не скажу, что есть кумиры среди женщин. Конечно, еду за титулом. Не было ни одного турнира, куда я приезжала лишь для участия», – говорила Корнеева ещё в январе.

Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москвичка и уже 331-я ракетка мира не раз признавалась в симпатиях Елене Рыбакиной. По её словам, она видит много общего в манере игры с представительницей Казахстана – силовые подача и атака. Также обе начинали карьеру в школе московского «Спартака».

Для Корнеевой победа в 1/4 над Маю Кроссли стала уже 19-й в сезоне: помимо АО, она выиграла южноафриканскую Преторию – турнир категории W60, по пути оформив четырёх теннисисток из топ-400 и победив в финале венгерку Тимю Бабош – 6:3, 7:6 (3). Тогда россиянка стала пятой самой молодой теннисисткой, кто выигрывал турнир ITF этого уровня после Мирьяны Лучич, Сары Бейлек, Мирры Андреевой и Марты Костюк.

В полуфинале «РГ» она встретится с другой россиянкой, 14-летней Алисой Октябрёвой, которая выдавила с турнира вторую ракетку мира 16-летнюю американку Клерви Нгуну. «Ролан Гаррос» — это моя мечта, чувствую себя тут как дома», – сказала Алиса в интервью YouTube-каналу «Больше». Там же она призналась в любви к грунту.

Алиса Октябрёва Фото: Tim Clayton/Getty Images

Октябрёва сотрудничает с Wilson и состоит в агентстве The Agency, а уже родными считает корты Праги, где базируется в спортивном комплексе «Спарта». Там же она взяла первые титулы серии ITF J2 в паре и столько же в одиночке – в Базеле и Праге. В свои 14 она сыграла и стартовые матчи на уровне W60 в словенской Трнаве, где можно встретить и игроков топ-100 или участников основной сетки ТБШ.

«Этот опыт был особенным для меня. Я играла против теннисистов, которые зарекомендовали себя в топ-100 и участвуют в турнирах «Большого шлема». Буду стремиться достичь этого уровня в ближайшем будущем. Было приятно разделить корт с таким игроком, как Синьюй Ван. Я очень благодарна своей команде за эту возможность».

Стипендиатка премии Ельцина

Во второй полуфинал вышла 18-летняя и 615-я ракетка мира Анастасия Гурьева – ученица спортивной школы №1 Самарской области. К первым победам её привела Галина Абрамова Гольденберг, которая в этом году закончила тренировать. Это третий год Насти на юниорских ТБШ: в 2021-м она остановилась в первом раунде «РГ», там же очутилась на АО-2022, уже на USO того же года продвинулась в 1/16 и на рекорд пошла здесь – вышла в полуфинал, где сыграет с перуанкой Луксьяной Перес-Аларкон. За плечами пять титулов категории ITF, в том числе в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Из командных достижений теннисистки победа в составе сборной России на зимнем первенстве Европы среди девушек до 14 лет. Соревнования проходили в чешском Раковнике. Россиянки последовательно обыграли сборные команды Беларуси, Швейцарии, а в финале – хозяек соревнований.

Настя, как в своё время и Андрей Рублёв, стипендиатка президентского центра Бориса Ельцина. По традиции молодых талантливых спортсменов принимала у себя супруга первого президента России Наина Иосифовна, награждали президент ФТР Шамиль Тарпищев, а также Елена Дементьева и Анастасия Мыскина.

Уже 9 июня станет понятно, состоится ли первый в истории «Ролан Гаррос» российский финал и повторит ли успех Дарьи Касаткиной 2014 года новое поколение!