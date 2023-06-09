15-летняя россиянка творит историю на «РГ»! Корнеева в шаге от мощнейшего достижения

Победительница юниорского Australian Open близка к повторению успеха в столице Франции. Однако чисто российского финала в этот раз не будет.

В одиночном разряде на взрослом «Ролан Гаррос» в этом году российские теннисисты выступили с довольно переменным успехом. Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов показали успешную игру и смогли добраться до четвертьфиналов, но больше никому из наших соотечественников не удалось дойти дальше четвёртого круга. А выступление того же Даниила Медведева – поражение в первом раунде – на кортах Парижа и вовсе получилось откровенно провальным, если называть вещи своими именами.

Зато на юниорском первенстве наши девушки произвели настоящий фурор, выдав одно из лучших выступлений в принципе за всю историю турниров «Большого шлема». До четвертьфинальной стадии добрались сразу четыре россиянки, и в теории мы даже могли стать свидетелями полностью российских полуфиналов. До решения столь оптимистичной задачи не хватило всего одного шага! Алевтина Ибрагимова на тай-брейке решающего сета обиднейшим образом уступила перуанке Луксьяне Перес-Аларкон. В свою очередь, Алина Корнеева, Алиса Октябрёва и Анастасия Гурьева свои матчи в четверг выиграли, сумев массово пробиться в полуфинал французского «Шлема».

В первом полуфинале сегодняшнего игрового дня между собой встречались две соотечественницы – 15-летняя Корнеева и 14-летняя Октябрёва. Алина приехала в Париж уже в статусе победительницы первого в сезоне юниорского турнира «Большого шлема». Полгода назад москвичка в напряжённом финальном матче в Мельбурне обыграла Мирру Андрееву, которая сейчас в столице Франции роскошно выступила уже во взрослом одиночном разряде, дойдя до третьего круга и выиграв один сет у американки Кори Гауфф.

Занимающая 331-е место в рейтинге WTA Корнеева на взрослых ТБШ пока ещё не выступала. Зато среди юниорок ей просто нет равных. Вот и её соотечественница Октябрёва сегодня не смогла оказать Алине никакого сопротивления. Затратив всего 52 минуты и проиграв лишь два гейма, Корнеева нанесла разгромное поражение своей чуть более юной сопернице — 6:1, 6:1, благодаря чему пробилась во второй подряд финал на юниорском ТБШ.

Попутно Алина ещё и оформила приятный юбилей. Для 15-летней девушки победа в полуфинале в общей сложности стала 20-й в нынешнем сезоне: помимо юниорского АО, она выиграла южноафриканскую Преторию – турнир категории W60, по пути одолев четырёх теннисисток из топ-400 и победив в финале опытнейшую венгерку Тимю Бабош – 6:3, 7:6 (7:3). Тогда россиянка стала пятой самой молодой теннисисткой, кто выигрывал турнир ITF этого уровня после Мирьяны Лучич, Сары Бейлек, Мирры Андреевой и Марты Костюк.

Во втором полуфинале играла 18-летняя Гурьева – ученица спортивной школы №1 Самарской области, стоящая на 615-й строчке в классификации WTA. Это третий год Насти на юниорских ТБШ: в 2021-м она остановилась в первом раунде «РГ», там же очутилась на АО-2022, уже на US Open того же года продвинулась в 1/16 и теперь в Париже установила личный рекорд – вышла в полуфинал, где её соперницей стала посеянная под шестым номером Перес-Аларкон, которая накануне как раз и сорвала исключительно российские разборки в решающих матчах.

В первом сете Настя с ходу завладела инициативой на корте и очень быстро оформила первый брейк в матче, поведя в стартовой партии 3:1. Перес-Аларкон испытывала очевидные трудности в геймах на своей подаче, тогда как Гурьева в начале игры удерживала их более уверенным образом. К тому же на приёме Настя раз за разом буквально терроризировала перуанку резкими укороченными, к которым Луксьяна никак не могла приноровиться. Один из таких отличных дропшотов принёс Гурьевой ещё один брейк в первом сете – 5:2.

В этот момент очень негативное влияние на игру россиянки начали оказывать нервы. Впервые в матче потеряв свою подачу, Гурьева следом без борьбы отдала гейм на приёме, после чего во второй раз в сете не смогла подать на партию. Стремительно упустив столь комфортное преимущество в партии, россиянка не развалилась и попыталась вернуться к своей игре. Ещё один удачный укороченный помог ей вновь с брейком вырваться вперёд, вот только с подачами на сет дело у Насти упорно продолжало не складываться. Даже заработанного тройного сетбола не хватило, чтобы поставить точку в партии. Перуанка сделала обратный брейк и через несколько минут на волне позитивных эмоций добила Гурьеву на тай-брейке – 7:6.

Так обидно проигранный сет мог ментально сломать любого взрослого игрока, а не только юниорку. Гурьева сдаваться не захотела и продолжила отчаянное сражение с сеяной перуанкой. Она даже опять повела на старте партии с брейком — 2:0, но Перес-Аларкон опять проявила завидный характер и смогла восстановить равновесие в сете. В итоге партия прошла в сверхнапряжённой борьбе, в которой вполне могли преуспеть обе спортсменки.

При счёте 4:4 Луксьяна сделала ещё один брейк и получила возможность подавать на матч, и теперь уже настал черёд россиянки совершать спасение. Оказавшись в двух розыгрышах от поражения в полуфинале, Гурьева выиграла следующие четыре мяча и продолжила борьбу в матче – 5:5.

В итоге судьба сета решилась в самой концовке, где на решающих мячах лучше всё-таки снова выглядела перуанка, за счёт чего и победила – 7:5. Первого в истории чисто российского финала на юниорском «Ролан Гаррос», к сожалению, вновь не будет.

Если отбросить в сторону славные достижения минчанки Натальи Зверевой и москвички Натальи Чмырёвой ещё из советского периода, то единственной россиянкой, которой удавалось дважды в одном сезоне выиграть турнир «Большого шлема» по юниорам, до сих пор продолжает оставаться Анастасия Павлюченкова. В 2006 году юная Настя в 14-летнем возрасте начала сезон с победы в Австралии, а завершила титулом в США. В январе 2007-го россиянка добавила в коллекцию ещё одну победу в Мельбурне.

Теперь по её стопам пытается пойти 15-летняя Корнеева, которая уже выиграла титул на Australian Open и сейчас вышла в финал Roland Garros. В случае победы в решающей встрече в Париже Алина станет второй россиянкой в истории и первой за последние 17 лет с двумя титулами на юниорских ТБШ в одном сезоне. В этом случае Алина преподнесёт отличный подарок самой себе на предстоящий день рождения – 23 июня девушке исполнится 16 лет.

Заодно Корнеева может стать всего лишь третьей россиянкой с титулом на юниорском «Ролан Гаррос», повторив достижение Надежды Петровой (1998) и Дарьи Касаткиной (2014).