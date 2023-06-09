Джокович — в финале «Ролан Гаррос»! Алькарас на одной ноге отдал 10 геймов подряд

В пятницу, 9 июня, на «Ролан Гаррос» проходят полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми на корт вышли победитель US Open 2022 года испанец Карлос Алькарас и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Многие считали, что это досрочный финал, и такое утверждение вполне понятно. В конце концов, именно эти теннисисты считались главными фаворитами турнира. Но дальше всех зашёл журналист французского издания L'Equipe Венсан Конье. В том, что Алькарас и Джокович сошлись не в финале, а стадией раньше, журналист обвинил… Даниила Медведева.

Испанец и серб, в принципе, оправдали ожидания публики на «Ролан Гаррос». За пять матчей, предшествующих очному полуфиналу, Карлос и Новак отдали соперникам всего по одному сету. Алькарасу не хватило трёх партий в матче второго круга с японцем Таро Дэниэлом. А в четвертьфинале со Стефаносом Циципасом, имевшим пятый номер посева, чемпион US Open — 2022 столкнулся со сложностями лишь в третьем сете — 6:2, 6:1, 7:6. Что касается Джоковича, то он до четвертьфинала шёл без поражений в партиях. И лишь Карен Хачанов (11) сумел прервать эту серию. Увы, на большее россиянина не хватило — 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 в пользу 22-кратного чемпиона ТБШ.

После четвертьфиналов Джокович и Алькарас поделились мнением друг о друге. При этом Новак ещё не знал, что его соперником будет Карлос. И завуалированно сравнил оппонента с Рафаэлем Надалем. «Карлос — хороший парень как на корте, так и за его пределами. Напоминает мне кое-какого его соотечественника, играющего левой. Он заслуживает своего успеха. Это трудяга и очень разносторонне развитый игрок, а ему всего сколько? 19, 20? Если полуфинал будет с ним, то такой матч люди точно захотят посмотреть. Это будет самым большим вызовом для меня пока что на турнире. Если хочешь быть лучшим, надо обыгрывать лучших. А он на этом турнире фаворит. Жду встречи с ним», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

А Алькарас признал, что опыт серба может стать важным фактором. «С Джоковичем будет интересная игра. С момента жеребьёвки все ждали этого матча. И я сам тоже я очень хочу сыграть в этом матче.

Новак Джокович на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

С прошлого года я хотел снова сыграть против Джоковича. Если хочешь быть лучшим, надо побеждать лучших. Я собираюсь наслаждаться этим. Для меня удивительно творить историю, играть в полуфинале с такой легендой, как Новак. Для меня это будет отличный вызов. Хочется думать, что моя молодость перевесит его опыт. Но это его 45-й полуфинал на турнирах «Большого шлема», а у меня только второй. Скажу, что опыт здесь важнее, но я не буду об этом думать», — сказал Карлос на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Взгляд со стороны

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха предрёк трудности Алькарасу и дал ему совет. «Все хотят, чтобы Карлос преуспел на этом турнире, и ожидают масштабного противостояния с Джоковичем. Я уверен, что легко не будет, но Карлос практически дома, он может хорошо сыграть. Однако он будет страдать в этом матче, потому что очень непросто одержать победу над Джоковичем. Карлос должен набраться терпения и ждать своего шанса. Он должен играть в свой теннис. Ничего не нужно менять специально под Джоковича. Карлос должен диктовать свои условия, играть агрессивно, но не торопиться», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года, бывшая первая ракетка мира, а ныне тренер Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал о подготовке подопечного к полуфиналу. «Мы хорошо знаем Новака. Мы постараемся подготовиться к матчу с точки зрения различных тактических ситуаций. Может быть, ситуации, которые возникнут во время матча, окажутся сложными.

Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Также нужно обсудить, каким должен быть настрой, если игра будет не такой хорошей, как в предыдущие дни, подобные детали. Но я думаю, что Карлос абсолютно готов. Он хочет сыграть матч, а мелких деталей я вам рассказать не могу (смеётся). Он хочет это сделать, но, конечно, мы знаем, что Новак сделает всё возможное. Он 22-кратный чемпион ТБШ. Я думаю, что он будет бороться до последнего мяча и подготовится к матчу так же хорошо, как мы. Так что нас ожидает действительно упорный и равный матч. Как я уже сказал, Карлос очень верит в себя и верит, что сможет победить Новака. Я думаю, что у них обоих потрясающий уровень», — приводит слова Ферреро Tennis Majors.

А Циципас лаконично заявил, что будет болеть за Алькараса. «Кто должен выиграть в битве Джоковича и Алькараса? Я болею за молодёжь», — сказал Стеф на пресс-конференции после поражения в четвертьфинале от Карлоса.

Противостояние Алькараса и Джоковича не имеет и не может иметь какой-либо богатой истории — просто в силу того, что испанцу только месяц назад исполнилось 20 лет. Ранее Карлос и Новак лишь раз играли друг с другом, и в полуфинале прошлогоднего «Мастерса» в Мадриде молодость взяла верх над опытом — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

Автором первого брейка в этом матче стал Джокович. В четвёртом гейме серб вышел на брейк-пойнт и сразу же использовал его — 3:1. В напряжённом седьмом гейме, по ходу которого пять раз было «ровно», Алькарас имел возможность вернуть брейк, но упустил все три шанса — так счёт стал 5:2 в пользу серба. В восьмом гейме Новак имел сетбол на приёме, но упустил его — 5:3. В девятом гейме Джокович, подавая на сет, сначала ушёл с брейк-пойнта, а затем реализовал первый же сетбол — 6:3.

В целом Алькараса подкосило большое количество невынужденных ошибок в этой партии (16 против 11), особенно в её начале, хотя виннерсов у него было больше (14 против семи). По словам испанца, обратившегося к своей команде в тот момент, он понимал, что пошло не так. «Не было ещё ни одного розыгрыша дольше пяти ударов. Вот что я должен изменить. Я не могу обыграть Джоковича игрой в два удара», — приводит слова Карлоса журналист Жозе Моргадо.

В начале второго сета теннисисты уверенно держали свою подачу, так что не происходило ничего примечательного — за одним исключением. Один из эпизодов третьего гейма, когда подавал Алькарас, заслуживает отдельного описания. Джокович вроде бы освободил весь корт, глубоко пробил с лёта, но испанец добежал, развернулся и из-под ноги пробил справа точно в линию. Удар вышел настолько классным, что даже серб поаплодировал, не говоря уже о зрителях.

Видео доступно на YouTube-канале Roland-Garros. Права на видео принадлежат Roland-Garros.

При счёте 4:3 в пользу Алькараса (но без брейка и даже без брейк-пойнтов) Джоковичу понадобился медицинский перерыв — возникли проблемы с правым запястьем. По возобновлении игры испанец сразу же взял подачу соперника — со второго брейк-пойнта — и повёл 5:3. Однако подать на сет Карлос не смог: Джокович совершил обратный брейк — также со второго брейк-пойнта. А в 10-м гейме серб, подавая при 5:4 в пользу Алькараса, сам загнал себя в трудную ситуацию, подарив сопернику тройной сетбол, и сам же из неё выпутался — 5:5! И всё же сет остался за испанцем: в 11-м гейме он спас брейк-пойнт, а в 12-м под ноль взял подачу Новака — 7:5.

Перелом

Третий сет начался с того, что соперники взяли по гейму на подаче, после чего Алькарасу понадобился медицинский перерыв — возникли проблемы с правым голеностопом. Поскольку у испанца начались судороги и он получил тайм-аут не на смене сторон, а перед подачей соперника, то лишился гейма. Так Джокович повёл 2:1 с брейком, и зрители стали свистеть. После этого серб взял свою подачу и закрепил преимущество — 3:1. Следом Новак под ноль взял подачу Карлоса (4:1), который явно стал хуже двигаться по корту. К Алькарасу вновь вышел врач, на сей раз ненадолго. В полную силу испанец бороться в это время не мог, и Джокович забрал следующие два гейма — 6:1. «Везде болит. Если и дальше всё так будет, я снимусь», — говорил в это время Карлос.

После третьей партии Алькарас снова взял медицинский тайм-аут, на сей раз довольно продолжительный. По возвращении на корт испанец, начавший чуть лучше двигаться, попытался навязать борьбу Джоковичу. Карлос в первом же гейме заработал два брейк-пойнта, но упустил оба шанса взять чужую подачу. А вот серб на подаче соперника использовал первый же брейк-пойнт — 2:0. Следующие два гейма также завершились в пользу Новака — 4:0, причём испанцу как на своей, так и на чужой подаче удалось взять лишь по очку. После этого теннисисты взяли по гейму на подаче — Алькарас, который после повреждения проиграл 10 геймов подряд (один «сданный» плюс девять игровых), всё-таки размочил счёт, — а затем Джокович подал на матч — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Остаётся только гадать, как сложилась бы встреча, если бы Карлоса не подкосило повреждение. Но этого мы уже не узнаем.

Вот так Джокович вышел в свой седьмой финал «Ролан Гаррос». Из предыдущих шести решающих матчей в Париже он выиграл два. В финале соперником Новака станет победитель противостояния Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Александр Зверев (Германия, 22). Кроме того, если Джокович выиграет финал, то снова станет первой ракеткой мира, а если проиграет, первым останется Алькарас.

Второй полуфинал также пройдёт сегодня, 9 июня. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».