«Ещё одна молодая звезда из России». Мировой теннис предрекает Алине Корнеевой четыре ТБШ

Алина Корнеева идёт за покером? Такие цели она ставила перед собой ещё после победы на Australian Open — 2023, где за три часа на боли одолела свою же подругу Мирру Андрееву. Драматичный финал в Мельбурне сменился будничной победой здесь, в Париже. Перуанке, шестой сеяной и первой представительнице своей страны в финале «Шлема» удалось навязать борьбу, но не более.

Алина Корнеева с мамой Фото: Clive Mason/Getty Images

Корнеева ворвалась в юниорский тур лишь в этом году: дебютный «Шлем» получился победным, здесь она закрепила успех, лишь подтверждая свою вариативность – перед «РГ» взяла W60 и добралась до 329-й строчки в WTA. Хотя и говорила, что любимое покрытие – хард. Во взрослый тур Алина не спешит: календарь ей выстраивают родители, в приоритете закрыть этот год на юниорах.

Вообще, 15-летняя россиянка стала первой девушкой с 1990 года, взявшей поочерёдно титулы AO и «РГ» в одиночке за один сезон — подобного добивалась болгарская теннисистка Магдалена Малеева ещё в прошлом веке. И четвёртой с двумя титулами на юниорах в году: хорватка Ана Конюх брала АО и US Open в 2013-м, как и швейцарка Белинда Бенчич — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. А ранее Анастасия Павлюченкова в 2006 году отметилась победами на первом и последнем в сезоне турнирах «Большого шлема» — Australian Open и US Open. Спустя 17 лет Алина идёт на подобное достижение, но пока вообще не знает поражений в одиночном разряде «Шлема».

«Попытка на календарный «Большой шлем» среди юниоров. Она сохранила матч-пойнт в первом раунде с Эллой Зайдель и не проиграла ни одного сета в оставшейся части турнира», – сказал журналист Дамьен Куст из издания Last World Tennis.

«Умничка! Я посмотрел все матчи Алины. Было видно, что в финале она лучше во всём. Перес-Аларкон зацепилась, но, как мне кажется, самый тяжёлый матч для Корнеевой был первым. Я смотрел и не понимал, как она может выиграть. Противница играла очень хорошо. После первого круга я сказал, что вижу Алину в полуфинале, если не в финале «Ролан Гаррос». Так и вышло», – сказал Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

«После выхода Мирры Андреевой в основную сетку в возрасте 16 лет её хорошая подруга и соотечественница Алина Корнеева заявляет о себе как о ещё одной молодой российской звезде», – написали в издании Mundo Deportivo.

«Выдающийся сезон для юниорки», – уверен журналист Жозе Моргадо.

Алина Корнеева Фото: Clive Mason/Getty Images

Впереди Уимблдон и US Open, на которые Алина также поедет за титулами. Ведь, по словам самой девушки, «не существует ни одного турнира, на который она приезжала бы исключительно ради участия». Хотя у 16-летней Корнеевой уже будет возможность участвовать в 12 профессиональных турнирах только в период с июня 2023 по июнь 2024 года. И в 18 — через год, параллеля успехи на юниорах с турнирами серьёзнее.

«Просто безумие»

«Просто безумие выиграть именно «Ролан Гаррос», – первое, что выпалил 17-летний Ярослав Дёмин после парной победы на «РГ» с 18-летним мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом. В финале они обыграли 17-летних итальянцев Лоренцо Шиахбаси и Габриэле Вульпитту – 6:2, 6:3. Матч продолжался всего 59 минут.

Ярослав Дёмин (слева) Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Его удивление вызвано тем, что в прошлом году он проиграл в первом раунде в паре и во втором – в одиночке. Так что после вылета тандема с турнира уже в 2023-м решил выиграть с ним же пару. На неплохой результат настраивал высокий посев – они стали первыми сеяными. А ещё любовь к покрытию. Свои два титула он и выиграл на грунте – в Гвадалахаре уровня J1 и J500 Banana Bowl в бразильском Крисиуме. Это аналог Orange Bowl – самого престижного юниорского турнира США, но просто на другом континенте.

Своим кумиром Ярослав всегда считал Рафу Надаля, именно поэтому почти год назад он рискнул и приехал на сборы в испанскую академию в Манакоре. По словам Ярослава, он часто тренируется с ним и видит того вживую. «Рафа очень хороший парень, на расслабоне, и такой сосредоточенный на корте. Конечно, мечтаю выиграть здесь в одиночном разряде».

Дёмин брал юниорский Кубок Дэвиса – 2021 в составе сборной России и в 2021-м 16-летним дебютировал на Кубке Кремля, где уступил в первом круге квалификации Зденеку Коларжу со счётом 4:6, 2:6. Тогда от тренировок с игроками АТР вынес много уроков.

«Я только что тренировался с Евгением Донским. Мне понравилось, интенсивность очень высокая. Он делает очень мало ошибок, играть против таких игроков невероятно сложно. Вот в чём разница: ребята постарше сильнее бьют и меньше ошибаются, с ними нужно каждую секунду показывать свой максимум. В юниорском теннисе тебе делают много подарков, дают много шансов на победу, а во взрослом теннисе вообще не прощают твоих ошибок», – говорил он в интервью пресс-службе Кубка Кремля.

Дальше у седьмой ракетки мира на юниорах Уимблдон. Он собирается обсудить с партнёром судьбу травяного трофея, потому что уже записался с другим. И неудивительно, ведь с мексиканцем это их второй совместный титул, в мае они также выиграли юниорский турнир в Милане.