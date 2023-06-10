Один шанс — но он есть! Что может помочь Рууду остановить Джоковича в финале «РГ»-2023?

В воскресенье, 11 июня, должен завершиться «Ролан Гаррос» — 2023, и венчать его будет финал в мужском одиночном разряде. На центральном корте имени Филиппа Шатрье сойдутся 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович (25-й номер посева) и 24-летний Каспер Рууд (4). Матч обещает быть довольно интересным, ведь на кону стоит довольно многое. Но обо всём по порядку.

Джокович после победы над Алькарасом вышел в седьмой финал французского «Большого шлема» – он двукратный чемпион турнира. В целом это будет его 34-й финал на мэйджоре, он обновил свой же рекорд. Рууд, в свою очередь, пробился в свой третий финал на ТБШ – второй в Париже. Теннисистов из Скандинавии, которые имеют в коллекции как минимум три финала на «Шлемах», совсем немного. Это легендарная тройка: Бьорн Борг, Матс Виландер и Стефан Эдберг. Благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Франции – 2023 Каспер уже присоединился по этому показателю к звёздному трио!

36-летний уроженец Белграда находится в потрясающей форме. В своих первых четырёх встречах в Париже Новак не отдал соперникам ни одного сета. Лишь в поединке с Кареном Хачановым в четвертьфинале серб дал слабину, отдав стартовую партию россиянину. Полуфинальное сражение с Карлосом Алькарасом можно вынести за скобки, ведь травмированный испанец попросту не мог оказать должного сопротивления Новаку в третьем и четвёртом сете.

Путь Новака Джоковича к полуфиналу «Ролан Гаррос» — 2023:

Первый круг. Джокович (3) – Ковачевич (104) – 6:3, 6:2, 7:6.

Второй круг. Джокович – Фучович (75) – 7:6, 6:0, 6:3.

Третий круг. Джокович – Давидович-Фокина (38-й в рейтинге/29-й посев) – 7:6, 7:6, 6:2.

Четвёртый круг. Джокович – Варильяс (92) – 6:3, 6:2, 6:2.

Четвертьфинал. Джокович – Хачанов (11) – 4:6, 7:6, 6:2, 6:4.

Полуфинал. Джокович – Алькарас (1) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Путь Каспера к финальной игре грунтового мэйджора нельзя назвать простым. 24-летнему уроженцу Осло удалось одержать уверенную победу и по игре, и по счёту лишь в двух из шести матчей. Такими были противостояние стартового раунда с Элиасом Имером и полуфинал с Александром Зверевым, где уже трёхкратный финалист ТБШ закрыл своих соперников в трёх партиях. Джулио Цеппьери и Чжану Чжичжэню норвежец отдал по одному сету, а с Николасом Харри затянул трёхсетовую встречу в почти 3,5-часовую битву. Отметим, что четвертьфинальное скандинавское сражение с Руне продолжалось меньше (2 часа 44 минуты).

Путь Каспера Рууда к полуфиналу «Ролан Гаррос» — 2023:

Первый круг. Рууд (3) – Э. Имер (155) – 6:4, 6:3, 6:2.

Второй круг. Рууд – Цеппьери (129) – 6:3, 6:2, 4:6 7:5.

Третий круг. Рууд – Чжичжэнь (71) – 4:6, 6:4, 6:1 6:4.

Четвёртый круг. Рууд – Харри (35) – 7:6, 7:5, 7:5.

Четвертьфинал. Рууд – Руне (6) – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

Полуфинал. Рууд – Зверев (27-й в рейтинге/22-й посев) – 6:3, 6:4, 6:0.

История очных противостояний

История личных встреч Новака и Рууда неумолима по отношению к норвежскому теннисисту. За карьеру на официальных турнирах они встречались четыре раза – во всех матчах победу праздновал именно серб. Стоит отметить, что пока норвежец не может даже взять хотя бы сет у своего грозного соперника.

История личных встреч. Джокович – Рууд – 4-0.

№ Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 Рим-2020 Грунт Полуфинал Джокович 7:5, 6:3 2 Итоговый чемпионат ATP — 2021 Хард Групповой этап Джокович 7:6, 6:2 3 Рим-2022 Грунт Полуфинал Джокович 6:4, 6:3 4 Итоговый чемпионат ATP — 2022 Хард Финал Джокович 7:5. 6:3

Как видно из таблицы, в 2022 году игроки сражались между собой дважды, в том числе в финале Итогового турнира в Турине. Вот как прокомментировал тогда своё поражение Каспер.

«В этом году у меня был большой опыт проигрыша в этих финалах. Это просто будет мотивировать меня на победу, если я когда-нибудь снова попаду в них. Если вы посмотрите на соперников, с которыми я играл, они были очень сильны. Вы должны признать, что Рафа на «Ролан Гаррос» и Новак здесь (в Турине. — Прим. «Чемпионата»), наверное, одни из самых сложных испытаний, которые у меня были. Я не чувствую себя плохо от того, что не смог победить их. Это даёт мне мотивацию и голод, и, может быть, в следующий раз, как я уже сказал, если попаду ещё в один такой финал, я надеюсь, что смогу извлечь уроки из того, что я сделал в этом году и не смог сделать, и посмотреть, что получится», — рассказал Рууд в интервью Sportskeeda.

«Поздравляю, Каспер, тебя и твою команду с потрясающим сезоном. Будущее тенниса выглядит прекрасно», — написал Джокович после триумфальной победы на Итоговом чемпионате в своих социальных сетях.

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Как Рууд сможет обыграть Джоковича в финале Парижа?

Многие теннисные эксперты отмечают, что на корте норвежцу в самые ответственные моменты норвежцу будто бывает нечего сказать. По числу выигранных турниров, например, он опережает половину нынешней десятки мирового рейтинга ATP. При этом все десять трофеев он забирал на самых маленьких соревнованиях (девять из них – на грунте). До этой недели и победы над Хольгером Руне в четвертьфинальной встрече «Ролан Гаррос» Рууд никогда не обыгрывал соперников из топ-10 на ТБШ, но на остальных турнирах побеждал их десять раз. Интересный факт, который заставляет задуматься.

Однако многие хвалят скандинавского спортсмена за то, что он второй год подряд сумел выйти в финал грунтового мэйджора. Да, прошлогодняя встреча с Рафаэлем Надалем не получилась, что отмечает экс вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха, но в сезоне-2023 есть возможность всё исправить.

«То, что Каспер сотворил, невероятно. Мы знали, что он силён на грунте и харде, и теперь он вернулся в финал. Он очень усердно работал, улучшил свою игру во многих аспектах. Очень сложно брать очки в матчах с ним. Каспер силён физически, и его психика максимально устойчива. У него была возможность сыграть с Рафой в прошлом году, но там не было шансов на победу. Посмотрим, что будет в этот раз. Сейчас у него определённо есть шансы. Играть против Новака непросто, но, возможно, «Ролан Гаррос» — именно тот турнир, в котором он может быть повержен», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Алекс Корретха Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

В преддверии финальной битвы с именитым сербом Каспер рассказал журналистам о своём настрое, признавшись, что сражение с 22-кратным чемпионом мэйджоров точно будет непростым.

«Он будет играть за 23-й «Шлем», я за первый, будет тяжело. Постараюсь играть без давления, наслаждаться моментом. Такой же настрой у меня был год назад, но не сложилось. Конечно, попробую выступить лучше, чем тогда. Поглядим, вынес ли я что-то из двух прошлогодних финалов», — сказал спортсмен на пресс-конференции после победы в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 над Александром Зверевым.

Каспер Рууд Фото: Julian Finney/Getty Images

Новак как настоящий профессионал понимает все предстоящие риски и постарается максимально их минимизировать. Да, главный соперник серба — он сам. Эксперты отмечают, что шанс одолеть лишь один – если Джокович проиграет сам себе, перехитрив самого себя. Такое в карьере знаменитого уроженца Белграда уже бывало не раз. Например, на ум приходит ещё свежее в памяти поражение от Даниила Медведева в решающем поединке US Open – 2021, где серб попросту запутался в тактических действиях на определённую игру.

Добраться до финала ТБШ крайне сложно даже однажды. Сделать это второй год подряд, ощущая, что каждый поединок имеет значение для остатка сезона, ещё труднее. Ни одно, ни другое при этом не сравнится с задачей одолеть в финале Открытого чемпионата Франции Новака Джоковича, который будет сражаться за рекордный 23-й «Шлем» и окончательно переписывать историю тенниса. Однако у болельщиков и специалистов есть стойкое ощущение, что Каспер уже имеет достаточно опыта и технического арсенала, чтобы не просто быть статистом в решающей битве мэйджора, а побороться за что-то большее. Возможно, определяющим моментом в этой игре будет психологическая устойчивость. Извлечёт ли норвежец уроки из предыдущих поражений в больших финалах? Узнаем совсем скоро.