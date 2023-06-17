Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! И не перепутайте героев «Ролан Гаррос»

Можно ли на детских фото узнать будущих звёзд тенниса и не перепутать чемпионок «Ролан Гаррос» Шарапову со Свёнтек? Конечно, если внимательно присмотреться, то можно разглядеть их неповторимые черты – улыбку, огонёк в глазах. Детство – это главная пора в жизни человека, когда формируется его характер. Все чемпионы когда-то делали свои первые шаги в теннисе. И не страшно, что были горькие и обидные поражения, ведь в конце концов они стали героями «Ролан Гаррос».
«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 10 интересных ретрофотографий. Узнаете ли вы в этих милых открытых детских лицах известных сегодня на весь мир теннисистов и теннисисток? Попробуйте угадать, как выглядели в детстве Новак Джокович и Ига Свёнтек.
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.
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