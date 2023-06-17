Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Тест: угадай звёзд тенниса по детским фото, как выглядели маленькие Свёнтек, Джокович и другие герои «Ролан Гаррос»

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! И не перепутайте героев «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Тест: угадай звёзд тенниса по детским фото
Аудио-версия:
Комментарии
Пройдите тест, чтобы узнать по семейным ретрокадрам тех, кто «зажигал» на Открытом чемпионате Франции.

Можно ли на детских фото узнать будущих звёзд тенниса и не перепутать чемпионок «Ролан Гаррос» Шарапову со Свёнтек? Конечно, если внимательно присмотреться, то можно разглядеть их неповторимые черты – улыбку, огонёк в глазах. Детство – это главная пора в жизни человека, когда формируется его характер. Все чемпионы когда-то делали свои первые шаги в теннисе. И не страшно, что были горькие и обидные поражения, ведь в конце концов они стали героями «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Сампрас, Хингис: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило «РГ» до карьерного «Шлема»
Рейтинг
Сампрас, Хингис: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило «РГ» до карьерного «Шлема»

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 10 интересных ретрофотографий. Узнаете ли вы в этих милых открытых детских лицах известных сегодня на весь мир теннисистов и теннисисток? Попробуйте угадать, как выглядели в детстве Новак Джокович и Ига Свёнтек.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023