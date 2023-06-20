Что с Касаткиной? Дарья упустила двойной матчбол и сенсационно проиграла лаки-лузеру

Во вторник, 20 июня, на травяном «пятисотнике» в Берлине (Германия) заканчиваются матчи первого круга. На этой стадии запланированы сразу два российских дерби, и в одном из них первая ракетка страны Дарья Касаткина, посеянная под восьмым номером, играла с 20-летней Элиной Аванесян, занимающей 81-е место в рейтинге WTA. Изначально соперницей Касаткиной должна была стать Петра Мартич, но хорватка незадолго до начала матча снялась, и вместо неё к игре стала готовиться Аванесян, которая проиграла в финале квалификации, но в итоге попала в сетку как лаки-лузер.

И Касаткина, и Аванесян вышли на корт впервые после «Ролан Гаррос». Обе теннисистки показали на турнире одинаковые результаты, выбыв в 1/8 финала. Но если для Дарьи, не сумевшей защитить прошлогодний полуфинал, это скорее неудача, то для Элины — настоящий прорыв. 20-летняя спортсменка, которая и в Париже прошла в основную сетку в качестве лаки-лузера, проиграла там будущей финалистке Каролине Муховой. И пробилась в топ-100, в то время как Касаткина, проиграв украинке Элине Свитолиной, напротив, впервые за долгое время выпала из первой десятки.

В первом сете Касаткина так толком и не нашла свою подачу — может, в начале матча повлияла вынужденная долгая пауза из-за дождя. Из четырёх своих геймов она взяла всего один, хотя и сделала при этом один брейк. Как результат, Аванесян забрала партию со счётом 6:2, реализовав третий сетбол на приёме. Во втором сете Дарья прибавила и, оформив на старте два брейка, повела 5:1. Затем она отдала два гейма, упустив при этом сетбол на приёме, но в девятом гейме, принимая, всё же реализовала второй сетбол в гейме — 6:3.

В решающей партии происходили настоящие качели. Самым упорным оказался первый гейм, в котором семь раз было «ровно». Его взяла Аванесян с четвёртого брейк-пойнта. Затем Касаткина перехватила инициативу, сделала один брейк, а затем и второй и повела 5:2. Несмотря на это, Элина смогла сравнять счёт, сделав необходимый брейк в девятом гейме, после чего взяла свою подачу — 5:5. Затем соперницы забрали по одному «своему» гейму и приступили к тай-брейку — он тоже оказался «качельным». Аванесян отыграла двойной матчбол при счёте 4:6, затем, уже при 7:6 в свою пользу, сама упустила матчбол, однако со второй попытки оформила победу — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7) за 2 часа 25 минут игрового времени.

Вот так Касаткина неожиданно потерпела поражение от менее опытной соотечественницы. Аванесян во втором круге также может сразиться с россиянкой, а именно с Анной Блинковой, если та обыграет немку Лауру Зигемунд (Q). А вообще сегодня на турнире большой игровой день, в том числе второе российское дерби Екатерина Александрова — Людмила Самсонова. А вот легенда российского тенниса Вера Звонарёва проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».