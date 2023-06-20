Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Берлин-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, сенсационное поражение Дарьи Касаткиной от Элины Аванесян

Что с Касаткиной? Дарья упустила двойной матчбол и сенсационно проиграла лаки-лузеру
Александр Насонов
Касаткина сенсационно проиграла Элине Аванесян
Аудио-версия:
Комментарии
Элина Аванесян вновь попала в сетку в последний момент и добилась победы в первом матче Берлина.

Во вторник, 20 июня, на травяном «пятисотнике» в Берлине (Германия) заканчиваются матчи первого круга. На этой стадии запланированы сразу два российских дерби, и в одном из них первая ракетка страны Дарья Касаткина, посеянная под восьмым номером, играла с 20-летней Элиной Аванесян, занимающей 81-е место в рейтинге WTA. Изначально соперницей Касаткиной должна была стать Петра Мартич, но хорватка незадолго до начала матча снялась, и вместо неё к игре стала готовиться Аванесян, которая проиграла в финале квалификации, но в итоге попала в сетку как лаки-лузер.

WTA-500. Берлин-2023. Турнирная сетка

И Касаткина, и Аванесян вышли на корт впервые после «Ролан Гаррос». Обе теннисистки показали на турнире одинаковые результаты, выбыв в 1/8 финала. Но если для Дарьи, не сумевшей защитить прошлогодний полуфинал, это скорее неудача, то для Элины — настоящий прорыв. 20-летняя спортсменка, которая и в Париже прошла в основную сетку в качестве лаки-лузера, проиграла там будущей финалистке Каролине Муховой. И пробилась в топ-100, в то время как Касаткина, проиграв украинке Элине Свитолиной, напротив, впервые за долгое время выпала из первой десятки.

Материалы по теме
Свитолина выбила уже вторую россиянку с «РГ». Касаткина показала украинке большой палец Свитолина выбила уже вторую россиянку с «РГ». Касаткина показала украинке большой палец
Считает кумиром Шарапову. Кто такая Элина Аванесян — сенсация «Ролан Гаррос» из России Считает кумиром Шарапову. Кто такая Элина Аванесян — сенсация «Ролан Гаррос» из России

В первом сете Касаткина так толком и не нашла свою подачу — может, в начале матча повлияла вынужденная долгая пауза из-за дождя. Из четырёх своих геймов она взяла всего один, хотя и сделала при этом один брейк. Как результат, Аванесян забрала партию со счётом 6:2, реализовав третий сетбол на приёме. Во втором сете Дарья прибавила и, оформив на старте два брейка, повела 5:1. Затем она отдала два гейма, упустив при этом сетбол на приёме, но в девятом гейме, принимая, всё же реализовала второй сетбол в гейме — 6:3.

В решающей партии происходили настоящие качели. Самым упорным оказался первый гейм, в котором семь раз было «ровно». Его взяла Аванесян с четвёртого брейк-пойнта. Затем Касаткина перехватила инициативу, сделала один брейк, а затем и второй и повела 5:2. Несмотря на это, Элина смогла сравнять счёт, сделав необходимый брейк в девятом гейме, после чего взяла свою подачу — 5:5. Затем соперницы забрали по одному «своему» гейму и приступили к тай-брейку — он тоже оказался «качельным». Аванесян отыграла двойной матчбол при счёте 4:6, затем, уже при 7:6 в свою пользу, сама упустила матчбол, однако со второй попытки оформила победу — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7) за 2 часа 25 минут игрового времени.

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 7
6 		3 7 9
         
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Вот так Касаткина неожиданно потерпела поражение от менее опытной соотечественницы. Аванесян во втором круге также может сразиться с россиянкой, а именно с Анной Блинковой, если та обыграет немку Лауру Зигемунд (Q). А вообще сегодня на турнире большой игровой день, в том числе второе российское дерби Екатерина Александрова — Людмила Самсонова. А вот легенда российского тенниса Вера Звонарёва проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».

Материалы по теме
Российское дерби в Берлине! Рублёв победил, а Касаткина проиграла. LIVE!
Live
Российское дерби в Берлине! Рублёв победил, а Касаткина проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023