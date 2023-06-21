Кудерметова бьётся за 2-й круг Берлина! Медведев, Сафиуллин готовятся выйти на корт. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В среду, 21 июня, в Галле и Берлине сразу пятеро россиян сыграют в рамках первого, а кто-то и второго круга. Причём в одном из поединков дня в столице Германии состоится российское дерби – уже третье на этом турнире: Элина Аванесян – Анна Блинкова. Элина накануне выбила из сетки в ещё одном дерби Дарью Касаткину, а Анна выдержала непростое сражение с немкой Лаурой Зигемунд. Кто-то из них завоюет путёвку в 1/4 финала. Также должен сыграть второй матч на турнире Даниил Медведев. А Вероника Кудерметова проведёт стартовый поединок, отложенный накануне из-за дождя. Следите за нашим лайвом.
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Дарья Касаткина должна была вчера играть с хорваткой Петрой Мартич, но та снялась с турнира и вместо неё в сетке оказалась лаки-лузер Элина Аванесян. И той удалось одержать сенсационную победу. Все подробности в нашем обзоре матча.
Все подробности предыдущего игрового дня на турнирах в Бирмингеме, Берлине и Лондоне читайте в нашем прошлом лайве.
Кудерметова начинает
Начинается первый сегодняшний матч с участием россиянки. Вероника Кудерметова сражается с китаянкой Чжэн Циньвэнь в отложенном накануне из-за дождя поединке. Все подробности — в нашей текстовой трансляции.
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