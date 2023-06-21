Кудерметова бьётся за 2-й круг Берлина! Медведев, Сафиуллин готовятся выйти на корт. LIVE!

На турнирах в Галле и Лондоне в среду играют несколько игроков из России. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В среду, 21 июня, в Галле и Берлине сразу пятеро россиян сыграют в рамках первого, а кто-то и второго круга. Причём в одном из поединков дня в столице Германии состоится российское дерби – уже третье на этом турнире: Элина Аванесян – Анна Блинкова. Элина накануне выбила из сетки в ещё одном дерби Дарью Касаткину, а Анна выдержала непростое сражение с немкой Лаурой Зигемунд. Кто-то из них завоюет путёвку в 1/4 финала. Также должен сыграть второй матч на турнире Даниил Медведев. А Вероника Кудерметова проведёт стартовый поединок, отложенный накануне из-за дождя. Следите за нашим лайвом.