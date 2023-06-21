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Кудерметова, Медведев, Блинкова, Сафиуллин, Аванесян: онлайн-трансляция турниров-2023, результаты, сетки, где смотреть

Кудерметова бьётся за 2-й круг Берлина! Медведев, Сафиуллин готовятся выйти на корт. LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция турниров-2023
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На турнирах в Галле и Лондоне в среду играют несколько игроков из России. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В среду, 21 июня, в Галле и Берлине сразу пятеро россиян сыграют в рамках первого, а кто-то и второго круга. Причём в одном из поединков дня в столице Германии состоится российское дерби – уже третье на этом турнире: Элина Аванесян – Анна Блинкова. Элина накануне выбила из сетки в ещё одном дерби Дарью Касаткину, а Анна выдержала непростое сражение с немкой Лаурой Зигемунд. Кто-то из них завоюет путёвку в 1/4 финала. Также должен сыграть второй матч на турнире Даниил Медведев. А Вероника Кудерметова проведёт стартовый поединок, отложенный накануне из-за дождя. Следите за нашим лайвом.

ATP-500. Галле. Сетка
WTA-500. Берлин. Сетка
Берлин. 1-й круг
21 июня 2023, среда. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
3 		   
         
Чжэн Циньвэнь
25
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Галле. 1-й круг
21 июня 2023, среда. 13:00 МСК
Роман Сафиуллин
99
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ян-Леннард Штруфф
21
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Галле. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 14:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ласло Джере
65
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Берлин. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 15:00 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
44
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Берлин. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 16:00 МСК
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Кудерметова начинает
Live Даниил Сальников

Дарья Касаткина должна была вчера играть с хорваткой Петрой Мартич, но та снялась с турнира и вместо неё в сетке оказалась лаки-лузер Элина Аванесян. И той удалось одержать сенсационную победу. Все подробности в нашем обзоре матча.

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12:24 Даниил Сальников

Все подробности предыдущего игрового дня на турнирах в Бирмингеме, Берлине и Лондоне читайте в нашем прошлом лайве.

LIVE вторника, 20 июня
Камбэк Потаповой в матче с украинкой Костюк! Александрова победила в дерби
Live
Камбэк Потаповой в матче с украинкой Костюк! Александрова победила в дерби
12:09 Даниил Сальников

Кудерметова начинает

Начинается первый сегодняшний матч с участием россиянки. Вероника Кудерметова сражается с китаянкой Чжэн Циньвэнь в отложенном накануне из-за дождя поединке. Все подробности — в нашей текстовой трансляции.

Берлин. 1-й круг
21 июня 2023, среда. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
3 		   
         
Чжэн Циньвэнь
25
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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