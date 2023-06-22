«Жалкие!» Уимблдон ещё не начался, а скандал из-за России уже есть

Похоже, Уимблдон-2023 обречён стать не менее скандальным, чем прошлогодний. В 2022 году организаторы, если кто забыл, отстранили от турнира российских и белорусских игроков. ATP и WTA это не понравилось, и обе организации лишили травяной мэйджор рейтинговых очков. В этом году ситуация вроде бы изменилась к лучшему. Теперь россияне и белорусы могут выступить на турнире — но при соблюдении определённых условий.

В чём суть проблемы?

Напомним, ранее, 31 марта, организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В пресс-службе соревнований отметили, что игрокам запрещено выражать поддержку проведению специальной военной операции в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами.

И если с выполнением первого требования проблем у теннисистов не возникает, то со вторым всё не так просто. Да, топовые теннисисты уже в состоянии вести и поддерживать свою карьеру без какой бы то ни было государственной помощи. И даже спортсмены, которые ещё недавно выступали по юниорам, могут рассчитывать на то, что им разрешат выступить на турнире. Так, уже известно, что на Уимблдоне сыграют чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев и сёстры Эрика и Мирра Андреевы, которым 18 и 16 лет соответственно. Об этом сообщила главный редактор русского издания Vogue Ксения Соловьёва.

«Даня Медведев, Арина Соболенко, а также две дебютантки сезона – Мирра и Эрика Андреевы – получили британские визы и едут на Уимблдон. Сёстры начнут с квалификации. Причем уже не по уайлд-кард, а по рейтингу. Мирра – 102-я, Эрика – 146-я», — написала она в своём телеграм-канале.

С юниорами сложнее

У других наших топовых игроков, хочется верить, проблем с допуском также не возникнет. Что же касается юных российских теннисистов и теннисисток, то тут ситуация осложняется тем, что многие из них в той или иной форме получают поддержку от государства, то есть как раз не соответствуют одному из требований организаторов. И будет очень жаль, если наши подающие надежды спортсмены так и не выступят на Уимблдоне. Не только в силу самого этого факта, но и потому, что в 2023-м юниоры из России уже не раз блистали на «Шлемах». Так, Алина Корнеева выиграла юниорские Открытые чемпионаты Австралии (обыграв в финале ту же Андрееву-младшую) и Франции. Ярослав Дёмин во Франции стал победителем юниорского парного турнира. В женском одиночном разряде до полуфинала юниорского «Ролан Гаррос» также дошли Алиса Октябрёва и Анастасия Гурьева.

Уимблдон-2023 начнётся 3 июля — времени до турнира всё меньше, однако ясности в вопросе, сыграют ли наши юниоры, по-прежнему нет. Федерация тенниса России (ФТР) пытается ускорить процесс как может, но дело пока не сдвинулось с мёртвой точки. «С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», – приводит слова главы ФТР Шамиля Тарпищева ТАСС.

У кого-то проблемы решены

Хотя тот же Дёмин рассказал, что у него не было проблем с получением визы в Британию на Уимблдон. «Нет, у меня нет проблем. Этим занимались в академии Надаля. Мой агент — итальянец Уго Калумбини. Был контракт с Nike, до сих пор с Babolat. Но они не ищут тебе спонсоров. Хотя помогают поступить в американский университет, если, например, не задалась теннисная карьера или больше не хочется играть, – чтобы играть за клуб, университет», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Сыграет на Уимблдоне и Корнеева. «Визу получили, в общем-то, никаких проблем. Подали документы, через три недели виза готова. Собираемся и готовимся на Уимблдон», — приводятся слова мамы спортсменки в телеграм-канале «Слёзы Федерера».

Алина Корнеева с трофеем юниорского «Ролан Гаррос» Фото: Clive Mason/Getty Images

При этом нельзя не согласиться с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Евгением Кафельниковым. Для многих юниоров получение государственной поддержки — единственный путь, который позволяет строить карьеру. Не у всех ведь есть богатые родители.

«Идиоты! У большинства родителей юниоров нет собственных средств на поездку детей на турниры! Жалкие», — написал Кафельников в соцсетях.