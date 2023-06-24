7 топ-матчей воскресенья: финал Рублёва и молодые звёзды на Евро-2023

Посмотреть все события 25 июня в Матч-центре «Чемпионата»

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🏐 13:30: Италия — Польша, Лига наций, предварительный этап, вторая неделя

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 25 июня 2023, воскресенье. 13:30 МСК Италия Не начался Польша Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли Польша после издевательской победы США?

Италия топовым составом играет уже вторую неделю в Лиге наций, тогда как лидеры сборной Польши – Бартош Курек, Бартош Беднож и Вильфредо Леон – только осваиваются на площадке после клубного сезона. Наверное, поэтому чемпионы Европы под ноль забрали матчи с Ираном, Китаем и Сербией на этой неделе, а поляки также без шансов проиграли США и едва справились с Нидерландами в пяти партиях. Так что битва пятой и шестой строчки Лиги наций кажется очень перспективной на упорную борьбу.

Оправится ли Польша после издевательской победы США? Фото: volleyballworld.com

🏍 15:00: MotoGP — Гран-при Нидерландов

Интрига: выиграет ли снова «Дукати» и обойдётся ли без падений Марк Маркес?

Сезон-2023 чемпиона мира по мотогонкам превращается в доминирование гонщиков «Дукати»: из семи стартовых этапов разные представители итальянской марки выиграли шесть! Но сравнения с Ф-1 неуместны: в MotoGP за победу борются сразу семь гонщиков «Дукати», представляющие разные команды, так что проблем с интригой нет. Посмотрим, кто окажется сильнее на сей раз и появятся ли шансы на успех у райдеров «КТМ», «Априльи», «Хонды» и «Ямахи».

Вторая интрига — как себя проявит знаменитый Марк Маркес. В этом году байки «Хонды» откровенно не тянут, и Маркес пытается компенсировать это пилотажем на 120%. Увы, это часто приводит к падениям — за один только прошлый Гран-при испанец попал сразу в пять аварий! Упал он уже и в Ассене…

Одно из падений Марка Маркеса в нынешнем сезоне MotoGP Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

🎾 16:00: Андрей Рублёв (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан), Галле, финал

Интрига: завоюет ли Андрей Рублёв свой первый травяной титул?

Андрей Рублёв поквитался в полуфинале Галле с обидчиком Даниила Медведева — испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Так Рублёв второй раз в карьере пробился в финал травяного турнира, но титула на этом покрытии у него ещё не было. Сумеет ли Андрей победить в финале Александра Бублика из Казахстана? Ранее теннисисты встречались трижды, и во всех случаях победил россиянин.

Андрей Рублёв Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

🏐 18:00: Бразилия — Франция, Лига наций, предварительный этап, вторая неделя

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 25 июня 2023, воскресенье. 18:00 МСК Бразилия Не начался Франция Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли олимпийские чемпионы 2020 года подобраться к первой восьмёрке?

Обеим командам позарез нужны очки: Бразилии — чтобы закрепиться в восьмёрке, Франции — чтобы выползти из подвала таблицы. Олимпийские чемпионы и победители прошлогодней Лиги наций даже ниже Ирана и Нидерландов. «Трёхцветные» берут своё в матчах с аутсайдерами, но уже проигрывали Польше, Словении, Японии и Аргентине – топ-6 турнира. У Бразилии всё куда перспективнее, хотя и не без трудностей, о чём говорит последний пятисетовый матч с Японией (2:3).

У Бразилии всё куда перспективнее, хотя и не без трудностей Фото: volleyballworld.com

⚽️ 19:00: Англия — Израиль, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 2-й тур

Интрига: Англия оформит выход из группы?

В 1-м туре молодёжь Израиля удивила зрителей – вдесятером сохранили ничью в матче с Германией (вратарь Перец так вообще два пенальти взял). У Англии же была победа на классе над чехами. Теперь англичанам (одним из фаворитов турнира) достаточно выиграть, чтобы обеспечить себе выход из группы. Последить в матче будет за кем: тут и звезда «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси, и Смит-Роу из «Арсенала», и Энтони Гордон, выдавший прекрасный голевой пас пяткой в 1-м туре. Ну а от Израиля можно снова ждать сюрприза!

Англия оформит выход из группы? Фото: Clive Rose/Getty Images

⚽️ 19:00: Чехия — Германия, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 2-й тур

Интрига: оправдаются ли немцы за сенсацию в 1-м туре?

Если со сборной Чехии всё плюс-минус понятно (аутсайдер группы проиграл в 1-м туре Англии), то Германия удивила. Выход действующих чемпионов Европы (среди игроков до 21 года) под вопросом после ничьей с Израилем. Из-за потери очков в Германии даже разгорелся скандал: нападающий Мукоко заявил, что после побед игроков называют «немцами», а после поражений – «чёрными и обезьянами». В общем, обстановочка так себе – надо обыгрывать Чехию, чтобы оставались шансы на выход из группы (а то впереди матч с Англией).

Выход действующих чемпионов Европы (среди игроков до 21 года) под вопросом Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

⚽️ 19:00: Швейцария — Италия, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 2-й тур

Интрига: итальянцы вылетят с турнира?

Италия, пусть и скандально, но уступила в 1-м туре Франции (судья не засчитал очень спорный гол). А вот швейцарцы обыграли Норвегию. И теперь 2-й тур для итальянцев – решающий. Даже при ничейном раскладе будет сложно выйти из группы. Для страны любой результат, кроме победного, станет огромным разочарованием: сначала три итальянских клуба подряд проиграли финалы еврокубков («Рома», «Фиорентина» и «Интер»), потом сборная U20 уступила в финале ЧМ, а теперь ещё и неудачный старт Евро. Так что игра со Швейцарией должна стать зрелищной – слишком многое решится именно здесь.

Теперь 2-й тур для итальянцев — решающий Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

⚽️ 21:45: Норвегия — Франция, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 2-й тур

Интрига: Франция досрочно выйдет из группы?

Сборная Франции в 1-м туре попала на мощного соперника в лице Италии и даже победила, причём довольно эффектно. Но матч больше запомнился скандальным судейством: главный арбитр в отсутствие VAR засчитал гол французов после явного фола, а на последних секундах не засчитал мяч итальянцев при счёте 2:1. Тем не менее в моменты полной отдачи Франция смотрелась крайне внушительно и теперь находится в шаге от досрочного выхода в плей-офф.

У Норвегии ситуация противоположная. В 1-м туре команда вела в матче со Швейцарией, но пропустила два мяча и уступила – 1:2. Представить реабилитацию именно в игре с Францией нелегко, но шансы есть всегда.