«Я чувствовала, что смерть уже где-то рядом». Чудесное спасение чемпионки Уимблдона

Спустя три года после победы Марион Бартоли на Уимблдоне-2013 организаторы лондонского «Шлема» отказали ей в просьбе сыграть на турнире легенд. К тому моменту французская теннисистка завершила активные выступления и сосредоточилась на карьере телеведущей. Острая на язык Бартоли немало критиковала Уимблдон и другие «Шлемы», но причиной отказа стало вовсе не это – на тот момент Марион боролась с неизвестной болезнью, весила всего 40 кг, и британцы всерьёз опасались за её здоровье.

В конце 2015 года Бартоли рассталась с бойфрендом, сильно похудела, но при этом поддерживала бешеный ритм жизни. «Как-то в течение одной недели я посетила Дели, Нью-Йорк и Мельбурн. Этого было достаточно, чтобы убить кого-нибудь, и мой истощённый организм не выдержал – предположительно в Индии я подхватила неизвестный вирус», – трясло чемпионку. У Марион начались огромные проблемы с желудочно-кишечным трактом – её постоянно тошнило, несколько часов в день девушка проводила на унитазе. Бартоли могла кушать только органические листья капусты и очищенные огурцы – с такой диетой спортсменка таяла на глазах.

«Я чувствовала, что смерть уже где-то рядом, однако, как и на теннисном корте, боролась до последнего», – спустя несколько лет в автобиографии «Возрождение» написала француженка. Смотреть в глаза «костлявой» Марион не привыкать, но она всегда с достоинством выходила из самых сложных ситуаций, потому что знает – у неё очень сильный ангел-хранитель.

Обладательница IQ в 175 единиц чуть не стала жертвой трагедии 11 сентября

В детстве Бартоли страдала не меньше, чем после той злополучной поездки в Индию. До 10 лет врачи никак не могли разобраться, почему девочка так часто болеет воспалением лёгких – легче Марион становилось лишь рядом с морем. Однажды отец француженки, врач-терапевт Вальтер Бартоли, отвёз дочь в Ниццу, где познакомился с тренером по теннису. Он рекомендовал девочке заняться этим видом спорта, чтобы укрепить лёгкие. Получилось лучше, чем можно было предположить – Бартоли не только выздоровела и окрепла, у неё обнаружился ещё и большой теннисный талант. Семья не обладала необходимыми финансами, поэтому Вальтер засел за учебники по теннису и стал тренером дочери.

Марион в 15 лет Фото: из личного архива Бартоли

Марион настолько нравилось упражняться с ракеткой, что времени на учёбу практически не оставалось. Здесь тоже повезло – у девочки проявились сверхспособности к усваиванию информации. «В школе я набирала 19 баллов из 20 по математике и 18 из 20 — по французскому. Мне было достаточно прочитать страницу, чтобы знать её наизусть. Для меня это было большой удачей, потому что освобождало время для тенниса. Мне советовали продолжить образование, но я очень хотела выиграть что-то значимое на корте», – упёрлась обладательница феноменального уровня IQ в 175 единиц. Это выше, чем у Платона (170), Бетховена (165) и Стивена Хокинга (160).

И всё же главная особенность Марион – её железный характер. В 12 лет она сломала ногу, но не бросила теннис и спустя всего полгода выиграла чемпионат Корсики среди подростков до 14 лет. По-настоящему о восходящей французской звёздочке заговорили спустя четыре года, когда девушка выиграла юниорский US Open — 2001, победив в финале россиянку Светлану Кузнецову. На корте Бартоли отличал сверхагрессивный стиль – в детстве в спортзале, где её тренировал отец, было очень мало места, и Марион привыкла много работать на хавкорте.

«Папа использовал мячи разного размера и цвета, а ещё привязывал мячи на пятки кроссовок, чтобы я больше передвигалась на носках. Также он поставил мне удар с двух рук с обеих сторон, вдохновившись финалом «Ролан Гаррос» — 1992, в котором Моника Селеш победила Штеффи Граф. У меня были проблемы с ударом справа, но они решились, когда я стала бить двумя руками», – призналась корсиканка.

Победу в Нью-Йорке Вальтер предложил отпраздновать походом во Всемирный торговый центр, но башни-близнецы по какой-то причине испугали Марион: «Они такие огромные! А вдруг пожарная тревога – не хочу оказаться там запертой. Давай лучше пойдём на Таймс-сквер и съедим по чизкейку». Они так и поступили, а всего спустя несколько часов хватались за головы от вида врезавшихся в небоскрёбы самолётов, захваченных террористами.

Уход от папы-тренера, выигрыш «Шлема» с 47-й попытки

На взрослом уровне прогресс Марион замедлился – далеко пройти на «Шлемах» не помогали ни современные технологичные тренировки отца, ни набор веса для плотности ударов. Первый значимый успех пришёл только в 2007 году, когда Бартоли обыграла в полуфинале Уимблдона Жюстин Энен. «Секрет победы? После первого проигранного сета я заметила в королевской ложе своего любимого актёра Пирса Броснана, поэтому включилась на 150%», – призналась француженка. В финале поддержка Агента 007 не помогла – Марион проиграла Винус Уильямс.

Бартоли с отцом Вальтером после победы на турнире в Окленде в 2006 году Фото: Ross Land/Getty Images

Огромное желание выбиться в топы и успешно выступать на «Шлемах» привело к множеству травм: хирурги фиксировали у Марион хронические травмы обоих коленей, она не могла нормально подавать из-за проблем с правым плечом, после каждого матча ныли голеностопы. «Мой организм больше не выдерживает нагрузки. После каждых 45 минут или часа игры у меня возникают болевые ощущения. Из-за этого я почти не сплю», – мучилась теннисистка. Ко всем проблемам добавились постоянные ссоры с отцом, который не хотел слушать жалобы дочери и снижать нагрузки.

Работа на грани человеческих возможностей помогла Бартоли дойти до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2011, но победа на мэйджоре по-прежнему оставалась неосуществимой мечтой. Поэтому в начале 2013 года Марион решилась на радикальный шаг – отказалась от тренерских услуг отца и начала сотрудничество сначала с Яной Новотной (не сошлись характерами и прекратили общение спустя неделю), а за месяц до Уимблдона в её штаб вошла бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо.

Этот союз неожиданно дал результат. Без авторитарного папы Бартоли почувствовала свободу и взяла первый и единственный «Шлем» в карьере. Марион установила рекорд в плане упорства на пути к достижению цели – для выигрыша мэйджора ей понадобилось 47 участий в турнирах «Большого шлема». В финале француженка играла с травмой левого запястья, но это не помешало ей сокрушить Сабину Лисицки, которая по ходу турнира выбила главного фаворита – Серену Уильямс. Марион выиграла Уимблдон, не отдав ни сета, и всего спустя полтора месяца после триумфа объявила о завершении карьеры из-за хронических травм.

Победители Уимблдона-2013 Марион Бартоли и Энди Маррей Фото: Julian Finney/Getty Images

Она не теряла времени и в том же году окончила с отличием престижную лондонскую школу дизайна Central Saint Martins. В начале 2014 года Бартоли открыла компанию модного дизайна Marion Bartoli Design и выпустила коллекцию из 65 ювелирных украшений. Креативная француженка разработала дизайн кроссовок для команды НБА «Филадельфия Сиксерс» в цветах команды и с её эмблемой.

Три месяца кушала только с помощью желудочной трубки

И всё же после долгих лет изнурительных тренировок, перелётов и нагрузок спортсменке не сиделось на месте, поэтому зимой 2015-го она с удовольствием откликнулась на предложение продюсера реалити-шоу «Сброшенные» – аналог российского «Последнего героя». Марион уже паковала чемоданы, но за пару дней до вылета на съемки в Аргентину новый бойфренд теннисистки Жозеф предложил ей провести две недели вместе на горнолыжном курорте. Отношения только завязывались, и мечтавшая о замужестве и счастливой семейной жизни Бартоли отказалось от телепроекта. И это спасло ей жизнь – вертолёт с участниками шоу разбился в горах.

«Когда я узнала о крушении, то вспомнила Нью-Йорк в 2001 году и представила себе, что могла оказаться как в небоскрёбах, так и в вертолёте. Невероятный кошмар! Соболезную близким», – волосы становились дыбом у Марион, которая тогда ещё не знала, что в её судьбе это не последняя часть «Пункта назначения». Уже всего спустя полгода неизвестный вирус тащил из неё последние соки, и надежда на спасение угасала с каждым днём.

Так Марион выглядела в 2016 году, когда вирус истощил её до 40 кг Фото: из личного архива Марион Бартоли

Несмотря на борьбу с болезнью, страшную худобу, рвоту и головокружения Марион стойко отработала Уимблдон-2016 в качестве интервьюера. Во время турнира она повстречала старого знакомого, большого фаната тенниса и миллиардера Ричарда Брэнсона. Он посоветовал лечь в итальянскую клинику, специализирующуюся на редких инфекционных заболеваниях, и оплатил лечение. «Три месяца я находилась в аду и терпела невыносимую боль. На корте я всегда была воином, но теперь не сдерживала слёз. Кушала только с помощью желудочной трубки, которую мне вводили несколько раз в день – я вся опухла и дрожала. И так каждый день», – держалась из последних сил Марион.

К счастью, болезнь отступила, теннисистка начала набирать вес и вернулась к полноценной жизни. Врачи рекомендовали Бартоли избегать нагрузок, но она пропустила информацию мимо ушей и в конце года отважилась на безумие – пробежала марафон в Нью-Йорке. «Я не могла отказаться, потому что средства от марафона пошли в пользу благотворительной организации Team for Kids. Дети – это святое», – объяснила неугомонная Бартоли.

Сейчас у теннисистки всё хорошо. Она работает на телевидении, участвует в телевизионных шоу (снялась во французском музыкальном шоу «Певец в маске»), управляет ювелирным бизнесом и занимается семьёй. В 2019 году Марион вышла замуж за бельгийского футболиста с марокканскими корнями Яхью Бумедьена, а через год родила дочь Камилю. После всех пройденных кругов ада Бартоли как никто заслужила право быть счастливой.