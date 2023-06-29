Довели до крайности. Сразу 80 именитых теннисистов решили бойкотировать Уимблдон-1973

50 лет назад состоялся один из крупнейших скандалов в истории тенниса. Сразу 80 игроков решили сняться с Уимблдона, поддержав югослава Николу Пилича, который пострадал от жёсткого решения спортивных чиновников.

Турнир «Большого шлема» лишился многих звёзд, но организаторы вполне успешно справились с массовым бойкотом. Рассказываем об уникальном случае из 1973 года, повлиявшем на становление тенниса в его современном виде.

Причины «дела Пилича»

Конец 1960-х – начало 1970-х – революционная эпоха для тенниса. В 1968 началась «Открытая эра», когда к турнирам под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) допустили профессионалов. Ранее в них участвовали лишь любители, которые не получали деньги за выступление на корте. Проще говоря, теннис стал коммерческим видом спорта и заработал по законам бизнеса.

В 1972 году игроки создали профсоюз под названием Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), чтобы отстаивать свои интересы и защищаться от давления национальных федераций, которые изначально очень болезненно воспринимали потерю возможности влиять на спортсменов. Игроки более-менее уживались с чиновниками в первые годы «Открытой эры», но всё изменилось в мае 1973 года.

Никола Пилич в 1973 году Фото: Keystone/Getty Images

Известный югославский и хорватский теннисист Никола Пилич не поехал играть матчи Кубка Дэвиса с Новой Зеландией, предпочтя коммерческий турнир в Монреале. Его сборная, лишившись своего лучшего игрока, уступила 1-3. Федерация тенниса Югославии сразу же дисквалифицировала Николу на 9 месяцев. Ему запретили участвовать во всех турнирах под эгидой ITF, в том числе в «Больших шлемах». Пилича не спас даже тот факт, что глава югославской федерации тенниса Душан Ковач был действующим генералом армии и по совместительству – его дядей.

Формально теннисисты-профессионалы обладали свободой выбора турниров, в которых хотят участвовать. Но спорт во многих странах соцлагеря в 1970-х ещё работал по законам подчинения чиновничьей вертикали. Игрокам в случае неповиновения могли в любой момент вручить повестку для прохождения срочной службы в армии. Соответственно, об участии в крупных турнирах можно было и не мечтать.

Никола Пилич был главной звездой югославского тенниса. Полуфиналист Уимблдона-1967 и чемпион парного US Open – 1970 откровенно пренебрёг интересами сборной, чтобы подзаработать денег на турнире в Канаде. Конечно, чиновников это разозлило. Занимающий высокий армейский пост дядя не мог спасти Николу от наказания при всём желании.

Жёсткое решение югославской федерации вызвало широкий резонанс на международном спортивном уровне. Поэтому 33-летний Пилич подал апелляцию и заставил чиновников отступить, но не полностью отменить наказание. Дисквалификацию Николы сократили до месяца, она отсчитывалась с периода после «Ролан Гаррос» – 1973. Это был самый успешный ТБШ в карьере Николы – он дошёл до финала, где уступил румыну Илие Настасе. Пилич пребывал в отличной форме и вполне мог побороться за кубок Уимблдона, но срок его отстранения не позволял сыграть на травяном турнире в Англии.

Недавно созданная ATP только набирала свой вес и не являлась ведущей руководящей организацией в теннисе, представляя собой обычный профсоюз, призванный защищать интересы игроков в туре. При этом Пилич и многие его именитые коллеги были членами ATP, которая посчитала, что любая дисквалификация Николы нарушает право спортсмена на свободный труд. К Пиличу применили санкции из-за того, что он сыграл на турнире, где смог заработать больше денег. После начала «Открытой эры» профессионального тенниса в 1968 году это было основополагающим принципом в теннисе, а югославская федерация им пренебрегла.

Никола Пилич не смог доказать свою правоту в суде Фото: Leonard Burt/Getty Images

Какое-то время оставалась надежда, что Пилича всё-таки допустят до Уимблдона, то есть организаторы примут поданную им заявку. Однако за полторы недели до старта турнира Николе не позволили пройти на территорию Всеанглийского клуба для проведения тренировки. ATP посчитала это произволом и постановила, что Уимблдон пропустят все члены организации, если ситуация с югославским теннисистом не изменится.

Пилич пытался оспорить свой недопуск в Высоком суде Лондона, но тщетно. Лишь потратил $ 11 тысяч личных средств на юридические издержки. Ни к чему не привели и переговоры вовлечённых в конфликт сторон. 14 июня состоялась финальная встреча между президентом ITF Алланом Хейманом, председателем Всеанглийского клуба Германом Дэвидом и главой ATP Клиффом Драйсдейлом, после которой стало окончательно ясно, что компромисс найти не получилось

20 июня 1973 года, за четыре дня до начала Уимблдона, ATP объявила о бойкоте турнира. Пилич с женой уехал домой в Югославию. Уимблдон лишился 82 теннисистов, в том числе 12 из 16 сеяных. Среди них первая ракетка мира и на тот момент действующий чемпион турнира американец Стэн Смит.

Чемпион Уимблдона-1972 Стэн Смит Фото: Roger Jackson/Getty Images

Катастрофа для организаторов, которые в экстренном порядке пробовали убедить всех игроков по отдельности изменить своё решение. Особого успеха не добились, за исключением звёздного румына Илие Настасе, получившего первый номер посева. Настасе был действующим капитаном румынской армии, поэтому не мог отклонить приказ начальства, касающийся выступления на Уимблдоне. Итого: с Уимблдона снялись 80 теннисистов плюс отстранённый Пилич. Потерю 81 именитого игрока не перекрывал даже приезд титулованного Настасе.

Организаторы Уимблдона-1973 успешно справились с массовым бойкотом

Восходящие звёзды тенниса Джимми Коннорс и Бьорн Борг не входили в ATP, поэтому состав участников не выглядел совсем уж скупым. Тем не менее тотальный бойкот – серьёзнейшая проблема. Организаторам Уимблдона-1973 пришлось менять формат турнира — через квалификацию в основную сетку выходили 32 игрока (а не 16, как раньше) и 50 лаки-лузеров. А вот звёздные женщины-теннисистки во главе с Билли Джин Кинг, обсуждавшие возможность бойкота, всё-таки сыграли на Уимблдоне. Иначе картина для руководства выглядела бы совсем печальной.

Главный фаворит Уимблдона-1973 в мужском одиночном разряде Настасе сенсационно вылетел в четвёртом раунде, уступив не хватавшему звёзд с неба американцу Сэнди Майеру. Ходили слухи, что румын проиграл умышленно. Илие якобы не хотел участвовать в турнире, а слишком ранний сход с дистанции вызвал бы подозрения. Настасе эту версию не комментировал, но и прямо не опровергал.

Илие Настасе Фото: Evening Standard/Getty Images

Титул в итоге разыграли представители коммунистических стран. Чехословак Ян Кодеш в финале обыграл советского теннисиста Александра Метревели — 6:1, 9:8, 6:3. Кодеш и Метревели тоже сталкивались с давлением своих федераций, как и Настасе. Это не значит, что Ян и Александр не хотели выиграть титул. Игроки вышли на решающий матч с серьёзный настроем. Для Метревели это вообще был первый (и единственный) в карьере финал ТБШ в одиночном разряде, но свой лучший шанс завоевать кубок он упустил.

«Раньше я почти всегда обыгрывал Кодеша. Но все матчи были пятисетовыми. В принципе, мы играли на равных. А опыта участия в таких больших матчах у него было куда больше. Ян, в отличие от советских спортсменов, ездил на все турниры. Дважды к тому времени выиграл «Ролан Гаррос», играл в финале US Open. Умение играть именно в финалах уже тогда ценилось высоко. Вот он меня и обыграл в тот единственный раз, когда ему действительно было очень надо», — вспоминал Метревели.

Александр Метревели и Ян Кодеш после финала Уимблдона-1973 Фото: Douglas Miller/Getty Images

Кодеш получил £ 5000 за победу на Уимблдоне-1973, Метревели — £ 3000. Скромные деньги по нынешним меркам, но в начале «Открытой эры» это было вполне приличным гонораром.

«Современным игрокам сложно представить, но за победу на Уимблдоне ещё несколько десятков лет назад ты получал рукопожатие, кубок и ваучер в сувенирную лавку на 25 фунтов. Наше поколение было первым, у которого появился шанс зарабатывать. Его нельзя было упускать», — утверждал Стэн Смит, который на Уимблдон-1973 не поехал из-за ситуации с Пиличем.

В целом организаторам Уимблдона удалось вполне успешно справиться с бойкотом игроков. За 10 дней корты Всеанглийского теннисного клуба посетили 300 172 человека – второй результат в истории турнира. Британские СМИ провели грамотную пиар-кампанию, делая упор на том, что приехавшие на турнир теннисисты отдают предпочтение спортивной борьбе перед деньгами, чем привлекли солидную аудиторию.

«Дело Пилича» повлияло на становление современного тенниса

Теннисным чиновникам стало ясно, что повторения «дела Пилича» лучше не допускать. После Уимблдона-1973 в руководстве ITF появились представители ATP и WTA, к их мнению стали прислушиваться.

«С тех пор власть была у игроков. Мир отходил от старых национализма и коллективизма в сторону индивидуального выбора. Весной 1973 года президент Ричард Никсон отменил обязательный призыв в армию США, а через месяц «дело Пилича» сделало то же в теннисе. Национальные федерации больше не могли заставить своих игроков служить им. Несмотря на то что игроки были заклеймены неблагодарными и алчными, их деятельность заложила основы союза, который действует и сейчас, позволяя своим участникам приносить астрономическую прибыль организаторам турниров», — описывал ситуацию знаменитый теннисный журналист Стив Тиньор спустя много времени в 2015 году.

В 1990 году ATP запустила собственный тур. Ассоциация превратилась из профсоюза в организатора теннисных турниров. Идею поддержали все игроки топ-25. За основу взяли пример PGA-тура в гольфе, контролирующего всё в своём виде спорта — от проведения турниров до маркетинга. Без преувеличения, «дело Пилича» заложило основы для кардинального изменения основ профессионального тенниса в сторону коммерциализации и предоставления игрокам большей свободы.

Главный фигурант скандала Пилич гордится своим поступком в 1973 году и считает, что бойкот Уимблдона его коллегами-теннисистами привёл к тому, что «к игрокам перестали относиться, как к овощам». Хотя карьера Николы после того случая пошла на спад, но главным образом — из-за возраста. 33-летний Пилич вышел в четвертьфинал US Open – 1973, после чего не добивался успехов на турнирах «Большого шлема». Никола ушёл из тура вскоре после вылета во втором раунде «Ролан Гаррос» — 1978.

Никола Пилич (в центре) стал успешным тренером после завершения карьеры Фото: Phil Cole/Getty Images

После прекращения выступлений на корте Пилич занялся тренерской работой. Здесь ему тоже удалось вписать своё имя в историю. Пилич стал первым капитаном, выигравшим Кубок Дэвиса для трёх разных сборных: Германии (1988, 1989, 1993), Хорватии (2005) и Сербии (2010).

Сейчас 83-летний Пилич продолжает руководить частной теннисной академией в Мюнхене. Среди его воспитанников за более чем три десятилетия работы — 40 игроков первой сотни мирового рейтинга, в том числе экс вторая ракетка мира Горан Иванишевич и 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.