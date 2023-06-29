Лучшие чемпионы Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисистов

Собрали всех спортсменов, начиная с 1980-х годов, выигрывавших лондонский мэйджор. Кто из них должен быть выше?

На следующей неделе в Лондоне начнётся Уимблдон. Принято считать, что это главный турнир «Большого шлема», который к тому же проходит на траве. Начиная с 1980-х годов победителями этого соревнования становились 15 теннисистов. Некоторые спортсмены брали титул не раз и не два. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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