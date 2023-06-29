Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Чемпионы Уимблдона, кто выигрывал турнир, сколько титулов у Федерера, Надаля, Джоковича, Сампраса

Лучшие чемпионы Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисистов
Александр Насонов
Чемпионы Уимблдона, кто выигрывал турнир
Комментарии
Собрали всех спортсменов, начиная с 1980-х годов, выигрывавших лондонский мэйджор. Кто из них должен быть выше?

На следующей неделе в Лондоне начнётся Уимблдон. Принято считать, что это главный турнир «Большого шлема», который к тому же проходит на траве. Начиная с 1980-х годов победителями этого соревнования становились 15 теннисистов. Некоторые спортсмены брали титул не раз и не два. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Материалы по теме
Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток
Рейтинг
Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие чемпионы Уимблдона
Роджер Федерер (Швейцария) — 2003—2007, 2009, 2012
Фото: Bongarts/Getty Images
1 место

Роджер Федерер (Швейцария) — 2003—2007, 2009, 2012, 2017

Казалось, побить рекорд Сампраса по количеству титулов на Уимблдоне (7) невозможно. Но Федерер это сделал. В середине нулевых швейцарец доминировал в Лондоне, выиграв пять турниров подряд. И всё же титул 2017 года стоит особняком. Ведь Роджеру тогда уже было почти 36!

Новак Джокович (Сербия)
Фото: Julian Finney/Getty Images
2 место

Новак Джокович (Сербия) — 2011, 2014—2015, 2018—2019, 2021—2022

36-летний Джокович — действующий чемпион Уимблдона и главный фаворит нынешнего турнира. Серб выиграл четыре последних лондонских мэйджора — напомним, что в 2020-м проведению соревнований помешала пандемия. Примечательно, что в трёх из своих семи победных финалов Новак обыгрывал Роджера Федерера, который закончил карьеру с восемью титулами на Уимблдоне.

Пит Сампрас (США) — 1993—1995, 1997—2000
Фото: CliveBrunskill/Gettty Images
3 место

Пит Сампрас (США) — 1993—1995, 1997—2000

Сампрас с его подачей доминировал на Уимблдоне на протяжении восьми лет — за одним досадным исключением. На удивительном турнире 1996 года американец в трёх сетах проиграл в четвертьфинале Рихарду Крайчеку, будущему чемпиону. А так он выиграл все семь финалов, в которые выходил. Пит дважды обыгрывал Горана Иванишевича и по разу — Джима Курье, Бориса Беккера, Седрика Пьолина, Андре Агасси и Патрика Рафтера.

Горан Иванишевич (Хорватия) — 2001
Фото: Gary M Prior/Gettty Images
4 место

Горан Иванишевич (Хорватия) — 2001

Для Иванишевича тот финал Уимблдона был уже четвёртым. Предыдущие три он проиграл: сперва Андре Агасси, а затем дважды Питу Сампрасу. И лишь в 2001 году хорвату улыбнулась удача. Горан, попавший в сетку как обладатель уайлд-кард, в четвертьфинале в четырёх сетах обыграл Марата Сафина (4), в полуфинале в пяти партиях сломил Тима Хенмэна (6), за которого болела вся арена, а в финальном поединке одолел Патрика Рафтера — 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7!

Джон Макинрой (США) — 1981, 1983—1984
Фото: Rob Taggart/Getty Images
5 место

Джон Макинрой (США) — 1981, 1983—1984

Скандальный американец трижды выигрывал Уимблдон. Самым ценным, пожалуй, стал титул 1981 года, когда Макинрой обыграл своего извечного соперника Бьорна Борга, который до этого пять раз подряд побеждал на турнире, — 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4), 6:4. А в финалах 1983 и 1984 годов Джон в трёх сетах обыгрывал Криса Льюиса и Джимми Коннорса.

Борис Беккер (Германия) — 1985—1986, 1989
Фото: Getty Images
6 место

Борис Беккер (Германия) — 1985—1986, 1989

В 1985 году 17-летний на тот момент Беккер сотворил сенсацию. Немецкий теннисист завоевал титул на Уимблдоне, даже не будучи сеяным. Год спустя уверенная победа Бориса (4) над Иваном Лендлом (1) в финале воспринималась уже чуть иначе — 6:4, 6:3, 7:5. А в 1989-м Беккер в решающем матче повесил «баранку» Стефану Эдбергу — 6:0, 7:6 (7:1), 6:4.

Андре Агасси (США) — 1992
Фото: Getty Images
7 место

Андре Агасси (США) — 1992

Первая победа Агасси на ТБШ — и единственная на Уимблдоне. Американцу, который за карьеру взял ещё семь мэйджоров, было тогда 22 года. В четвертьфинале Андре (12) в пяти сетах обыграл трёхкратного чемпиона Уимблдона Бориса Беккера (4), в полуфинале не отдал ни одной партии Джону Макинрою, который закончил карьеру в том же году, а в финале дожал 20-летнего Горана Иванишевича (8) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:4, 1:6, 6:4.

Рафаэль Надаль (Испания) — 2008, 2010
Фото: Pool/Getty Images
8 место

Рафаэль Надаль (Испания) — 2008, 2010

Финал 2008 года, в котором Надаль обыграл на тот момент действующего пятикратного чемпиона Уимблдона Роджера Федерера, считается одним из лучших матчей в истории тенниса. Испанец одержал верх в пяти сетах: 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7. Два года спустя решающий матч был далеко не столь драматичным: уверенная победа Рафаэля 6:3, 7:5, 6:4 над Томашем Бердыхом.

Энди Маррей (Великобритания) — 2013, 2016
Фото: Getty Images
9 место

Энди Маррей (Великобритания) — 2013, 2016

Какое-то время Маррей входил в «Большую четвёрку», но затем выпал из неё, и она снова превратилась в «Большую тройку». Но свои Уимблдоны британец всё же забрал. В 2013 году Энди в финале в трёх сетах обыграл Новака Джоковича, а три года спустя — Милоша Раонича, также в трёх партиях.

Стефан Эдберг (Швеция) — 1988, 1990
Фото: Simon Bruty/Getty Images
10 место

Стефан Эдберг (Швеция) — 1988, 1990

Эдберг и Борис Беккер трижды подряд встречались в финалах Уимблдона. Два из этих матчей остались за шведом: в 1988 и 1990 годах. Особенно ярким оказался последний финал: Стефан взял первые два сета, проиграл следующие две партии, но в решающем сете оказался чуть сильнее — 6:2, 6:2, 3:6, 3:6, 6:4.

Джимми Коннорс (США) — 1982
Фото: Steve Powell/Getty Images
11 место

Джимми Коннорс (США) — 1982

Свой первый из двух Уимблдонов Коннорс выиграл ещё в 1974-м. А восемь лет спустя обыграл в финале Джона Макинроя, действующего чемпиона турнира. Матч выдался по-настоящему боевым: 3:6, 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Джимми.

Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 2002
Фото: CliveBrunskill/Gettty Images
12 место

Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 2002

Второй и последний титул Хьюитта на ТБШ. Австралиец был первым сеяным, и проблемы у него возникли только в четвертьфинале, где пришлось играть все пять сетов с Шенгом Схалкеном (18). В полуфинале Ллейтон расправился с Тимом Хенмэном (4), а в финале не оставил шансов Давиду Налбандяну (28) — 6:1, 6:3, 6:2.

Михаэль Штих (Германия) — 1991
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
13 место

Михаэль Штих (Германия) — 1991

Единственный «Шлем» для Штиха, который второй ракеткой мира был, а вот первой — никогда. В четвертьфинале немец, имевший шестой посев, в трёх сетах обыграл Джима Курье (4), в полуфинале одержал волевую победу в четырёх партиях над Стефаном Эдбергом (1), а в финале оказался сильнее Бориса Беккера, к тому моменту уже трёхкратного чемпиона Уимблдона. Немецкое дерби завершилось в пользу Михаэля со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:4.

Пэт Кэш (Австралия) — 1987
Фото: Getty Images
14 место

Пэт Кэш (Австралия) — 1987

Единственный «Шлем» Кэша, который не поднимался выше четвёртого места в рейтинге ATP. На том турнире для австралийца, посеянного под 11-м номером, всё сложилось как надо. Он проиграл лишь одну партию за семь матчей. В четвертьфинале Кэш прошёл Матса Виландера (3), в полуфинале — Джимми Коннорса (7), а в решающем матче победил Ивана Лендла (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 7:5.

Рихард Крайчек (Нидерланды) — 1996
Фото: Getty Images
15 место

Рихард Крайчек (Нидерланды) — 1996

Наверное, самый сенсационный чемпион в этом списке. На Уимблдоне 1996 года последние остававшиеся в сетке фавориты, а именно Пит Сампрас и Горан Иванишевич, выбыли на стадии четвертьфинала. Причём Сампрас (1) проиграл как раз Крайчеку (17). В последних двух матчах на турнире голландец в трёх сетах побеждал несеяных игроков: в полуфинале — Джейсона Столтенберга, а в финале — Маливая Вашингтона.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023