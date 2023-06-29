3 топ-матча пятницы: Касаткина в полуфинале и новички «Локомотива»

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⚽️ 1:00: «Бока Хуниорс» — «Монагас», Кубок Либертадорес, групповой этап, 6-й тур

Интрига: «Бока» упустит первое место по итогам группового этапа?

«Бока Хуниорс» лидирует в группе F в рамках Кубка Либертадорес. На три очка аргентинцы опережают колумбийский «Депортиво Перейра». В последнем туре «Бока» примет дома «Монагас» из Венесуэлы. Гостям необходима победа, чтобы рассчитывать на плей-офф. А вот «Бока» может упустить первую строчку в таблице в случае поражения. Чтобы не получить тяжёлого соперника на старте в плей-офф, лучше побеждать в предстоящем матче. Победа важна как для «Боки», так и для «Монагаса».

«Бока» упустит первое место по итогам группового этапа? Фото: Edilzon Gamez/Getty Images

🎾 14:30*: Остапенко / Джорджи — Дарья Касаткина (Россия, 9), Истбурн, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Касаткина во второй финал в сезоне?

Дарья Касаткина набрала ход во время травяного сезона. На турнире в Истбурне 26-летняя россиянка обыграла подряд трёх сильных соперниц — Ангелину Калинину, Каролину Плишкову и Каролин Гарсию. Теперь до финала Дарье осталось сделать один шаг — обыграть в пятницу Елену Остапенко или Камилу Джорджи. Удастся ли россиянке во второй раз в 2023-м после Аделаиды добраться до решающего матча?

Дарья Касаткина Фото: Mike Hewitt/Getty Images

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Волгарь», товарищеский матч

Интрига: первый серьёзный соперник «Локо» в предсезонке.

«Локомотив» продолжает подготовку к сезону РПЛ-2023/2024. Команда Михаила Галактионова проводит сбор на базе в Баковке. «Локо» уже провёл одну встречу с «Иртышом», прошедшую в закрытом режиме. Команды сыграли вничью – 1:1. Теперь «Локомотив» сыграет с серьёзным соперником – «Волгарём». Астраханцы рассчитывают подняться из Первой лиги в РПЛ в следующем сезоне. Амбициозный соперник – хорошая проверка для красно-зелёных в межсезонье.