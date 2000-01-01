Сколько получит чемпион Уимблдона-2023? Призовые по кругам на травяном ТБШ

Призовые звёзд тенниса на Уимблдоне-2023
В Лондоне объявили рекордный призовой фонд. На какую сумму могут рассчитывать Медведев, Мирра Андреева и другие россияне.
Общий призовой фонд
2019 – £ 38 млн
2021 – £ 35,016 млн
2022 – £ 40,35 млн
2023 – £ 44,75 – это рекорд.
2021 – £ 35,016 млн
2022 – £ 40,35 млн
2023 – £ 44,75 – это рекорд.
Первый круг
2019 – £ 45 тыс.
2021 – £ 48 тыс.
2022 – £ 50 тыс.
2023 – £ 55 тыс.
2021 – £ 48 тыс.
2022 – £ 50 тыс.
2023 – £ 55 тыс.
Второй круг
2019 – £ 72 тыс.
2021 – £ 75 тыс.
2022 – £ 78 тыс.
2023 – £ 85 тыс.
2021 – £ 75 тыс.
2022 – £ 78 тыс.
2023 – £ 85 тыс.
Третий круг
2019 – £ 111 тыс.
2021 – £ 115 тыс.
2022 – £ 120 тыс.
2023 – £ 131 тыс.
2021 – £ 115 тыс.
2022 – £ 120 тыс.
2023 – £ 131 тыс.
Четвёртый круг
2019 – £ 176 тыс.
2021 – £ 181 тыс.
2022 – £ 190 тыс.
2023 – £ 207 тыс.
2021 – £ 181 тыс.
2022 – £ 190 тыс.
2023 – £ 207 тыс.
1/4 финала
2019 – £ 294 тыс.
2021 – £ 300 тыс.
2022 – £ 310 тыс.
2023 – £ 340 тыс.
2021 – £ 300 тыс.
2022 – £ 310 тыс.
2023 – £ 340 тыс.
1/2 финала
2019 – £ 588 тыс.
2021 – £ 465 тыс.
2022 – £ 535 тыс.
2023 – £ 600 тыс.
2021 – £ 465 тыс.
2022 – £ 535 тыс.
2023 – £ 600 тыс.
Финал
2019 – £ 1,175 млн
2021 – £ 0,9 млн
2022 – £ 1,05 млн
2023 – £ 1,175 млн.
2021 – £ 0,9 млн
2022 – £ 1,05 млн
2023 – £ 1,175 млн.
Титул
2019 – £ 2,35 млн
2021 – £ 1,7 млн
2022 – £ 2 млн
2023 – £ 2,35 млн.
2021 – £ 1,7 млн
2022 – £ 2 млн
2023 – £ 2,35 млн.
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