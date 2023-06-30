Жеребьёвка Уимблдона-2023! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!

В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартует 136-й по счёту Уимблдон. А за несколько дней до начала соревнований в торжественной обстановке пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, не очень удачно выступивший на предварительных травяных турнирах? С кем сыграет в первом круге 16-летняя Мирра Андреева, успешно преодолевшая квалификацию? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось 14? Узнаем совсем скоро по итогам нашего лайва.
Организаторы Уимблдона опубликовали официальные списки сеяных турнира. Мужскую таблицу возглавили испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, что означает, что их личный матч возможен только в финале турнира.
Из российских теннисистов в список сеяных попали двое: Даниил Медведев под третьим номером и Андрей Рублёв — под седьмым. Впервые сеяным турниров «Большого шлема» стал казахстанец Александр Бублик, показавший отличную форму на траве на прошлой неделе в Галле: он стал 24-м по посеву.
Замыкают списки 32 игроков посева голландец Таллон Грикспор (29), аргентинец Томас Мартин Этчеверри (30), австралиец, финалист Уимблдона в 2022 году Ник Кирьос (31) и испанец Алехандро Давидович-Фокина (32).
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Уимблдона-2023.
«Мирра, несомненно, одна из наиболее талантливых в своём поколении и в будущем может претендовать на место среди лидеров женского тура. Но до этого ещё надо пройти непростой путь. На любом турнире она способна обыгрывать многих теннисисток, мы уже видели примеры этого на «Ролан Гаррос». Вопрос в том, на сколько матчей подряд у неё будет хватать сил. Но не думаю, что стоит заниматься предсказаниями на каждый следующий матч. Главное для Андреевой сейчас — спокойно и без излишнего шума приобретать опыт игры на большом уровне», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самым молодым игроком после Кори Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон.
The Tennis Letter в своём «твиттере» написал, что Мирра Андреева является самым молодым игроком, прошедшим квалификацию после Кори Гауфф в 2019 году. Ажиотаж вокруг этой 16-летней девушки вполне заслужен.
Андреевой, которая в основном играла на грунтовых кортах, никогда прежде не приходилось играть на траве Уимблдона. Тем не менее она продемонстрировала свой характер и обеспечила себе место в основной сетке.
По мнению издания Sportskeeda, присутствие Андреевой добавит элемент непредсказуемости предстоящей жеребьёвке Уимблдона в одиночном разряде, которая состоится уже совсем скоро.
102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала единственным представителем России как в женском, так и в мужском одиночном разряде, которому удалось преодолеть квалификацию Уимблдона-2023.
Отметим, что в женской сетке квалификации Уимблдона было восемь представительниц России, а в мужской – двое россиян.
В финальном матче квалификации Мирра Андреева (7) обыграла 28-летнюю представительницу Германии Тамару Корпач (120-ю ракетку мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу юной россиянки.
На следующей неделе в Лондоне начнётся Уимблдон. Принято считать, что это главный турнир «Большого шлема», который к тому же проходит на траве. Начиная с 1980-х годов победителями этого соревнования становились 15 теннисистов. Некоторые спортсмены брали титул не раз и не два. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
От Медведева до Мирры Андреевой. Собрали всех представителей России, которые выступят на лондонском мэйджоре.
В Лондоне объявили рекордный призовой фонд. На какую сумму могут рассчитывать Медведев, Мирра Андреева и другие россияне.
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