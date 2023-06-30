Касаткина — во втором финале сезона! Дарья продолжает феерить в Истбурне

На этой неделе в Истбурне (Великобритания) проходит турнир категории WTA-500. Британский «пятисотник» — заключительное соревнование в преддверии знаменитого Уимблдона, который начнётся уже 3 июля. В основной сетке Истбурна оказались две представительницы России: Дарья Касаткина, получившая девятый номер посева, и Анастасия Потапова. Однако впоследствии 22-летняя уроженка Саратова снялась с турнира, так и не выйдя на стартовый матч с Камилой Джорджи. Таким образом, Касаткина осталась единственной россиянкой в основной сетке престижного британского соревнования.

Нынешний сезон 11-я ракетка мира проводит достаточно неровно. Например, на недавнем Открытом чемпионате Франции она не сумела защитить прошлогодний полуфинал, уступив украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала, и после этого была вынуждена покинуть место в топ-10 рейтинга WTA. Травяной сезон первая ракетка России начала не на победной ноте. На турнире в Берлине Дарья достаточно неожиданно уступила на старте соотечественнице Элине Аванесян в трёх сетах.

Однако уже на следующих соревнованиях в Истбурне полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022 нашла свою игру. После стартовой победы над представительницей Украины Ангелиной Калининой со счётом 6:3, 6:1 Касаткина во втором раунде одержала волевую победу над грозной чешкой Каролиной Плишковой, которая всегда славилась своими хорошими выступлениями на травяном отрезке сезона — 3:6, 6:3, 6:3.

Четвертьфинальный поединок получился для Дарьи лёгкой прогулкой, так как её соперница, француженка Каролин Гарсия снялась с матча из-за травмы плеча при счёте 6:2, 2:1 в пользу россиянки. При этом Касаткина поддержала свою оппонентку, оказавшуюся в трудной ситуации. «Всегда грустно видеть, как кто-то получает травму, особенно перед турниром «Большого шлема», поэтому я желаю Каролине скорейшего выздоровления, и берегите себя. Конечно, это не лучший способ пройти дальше. Каролина — суперагрессивный игрок. Мне нужно было быть очень сосредоточенной, и стараться положить как можно больше мячей в корт, и быть агрессивной, когда это возможно. Скажем так, это немного сложный баланс, и иногда его нелегко найти», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

В соперницах у россиянки по полуфиналу Истбурна оказалась итальянка Камила Джорджи, занимающая 67-е место в женской мировой табели о рангах. На пути к матчу с Дарьей 31-летняя уроженка Мачераты в двух сетах справилась с хозяйкой кортов Хизер Уотсон (6:3, 6:4), а уже в следующей встрече также в двух партиях обыграла шестую ракетку планеты Онс Жабер — 6:3, 6:2. Примечательно, что, как и в случае с Дарьей, Камила вышла в 1/2 финала британского «пятисотника» на отказе соперницы. Джорджи выиграла тяжелейший первый сет у Елены Остапенко со счётом 7:6 (10:8), после чего представительница Латвии приняла решение отказаться от продолжения борьбы.

До отчётной игры Касаткина и Джорджи дважды играли друг с другом в основных сетках турниров WTA. Отметим, что в обеих встречах именно Дарья оказывалась сильнее. Первый раз судьба свела соперниц три года назад, на стадии 1/4 финала в Лионе. Касаткина обыграла итальянку со счётом 6:2, 4:6, 6:2. В 2022 году отечественная спортсменка вновь одолела Джорджи. Произошло это на «Ролан Гаррос», а именно в четвёртом круге. 6:2, 6:2 — именно с таким счётом россиянка обыграла свою соперницу в Париже.

Дарья Касаткина Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сегодняшний матч начался с того, что соперницы с ходу обменялись брейками – 1:1. Однако дальше преимущество в поединке полностью захватила Касаткина, взяв четыре гейма подряд. Итальянка, в свою очередь, смогла взять лишь один гейм после счёта 1:1. Таким образом, стартовый сет Касаткина оставила за собой – 6:2. Стоит отметить, что уже в первой партии Джорджи допустила целых пять двойных ошибок, тогда как её соперница позволила лишь одну подобную неточность на своей подаче.

Второй сет начался по схожему сценарию. На старте партии обе теннисистки взяли чужие подачи. Затем первая ракетка России снова вырвалась вперёд: Дарья сделала двойной брейк и повела со счётом 4:1. При этом четвёртый гейм подряд ей взять не удалось: Касаткина отдала свою подачу и позволила оппонентке чуть сократить отставание в счёте – 4:2. Далее обе представительницы женского тура брали свои подачи, дойдя таким образом до счёта 5:4. Россиянка вышла подавать на матч, но не сумела сделать этого, отдав гейм с первого брейк-пойнта – 5:5. Однако Касаткина всё же смогла дожать неуступчивую итальянку. Сначала уроженка Тольятти сделала брейк с первой попытки, а затем с первого матчбола закрыла матч – 6:2, 7:5.

Таким образом, Дарья вышла во второй финал сезона после Аделаиды. За титул она поспорит с Мэдисон Кис, которая ранее оказалась сильнее соотечественницы Кори Гауфф – 6:3, 6:3.