Какая драма! Касаткина спасла четыре матчбола, но проиграла американке финал Истбурна

В субботу, 1 июля, на турнире категории WTA-500 в Истбурне (Британия) состоялся финальный матч. Единственная россиянка, присутствовавшая в турнирной сетке, добралась до решающей игры. Первая ракетка страны Дарья Касаткина, получившая девятый номер посева, на пути к финалу обыграла таких непростых соперниц, как бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова и пятый номер мирового рейтинга Каролин Гарсия. В четвертьфинале француженка при счёте 6:2, 2:1 в пользу Касаткиной снялась из-за травмы. А в полуфинале Дарья уверенно обыграла итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 7:5.

Другой участницей финала стала Мэдисон Кис. Её путь к финалу поначалу был чуть легче, чем у Касаткиной: Тереза Мартинцова, Сиюй Ван, Петра Мартич. А вот в полуфинале американка победила соотечественницу Кори Гауфф, занимающую седьмое место в рейтинге WTA, — 6:3, 6:3.

Для Касаткиной этот финал стал вторым в сезоне. В январе россиянка дошла до решающего матча на «пятисотнике» в Аделаиде, где встретилась с Белиндой Бенчич. Швейцарка оказалась сильнее — 6:0, 6:2. Кроме того, Дарья лишь второй раз в карьере вышла в финал на траве. Первая попытка завоевать титул на этом покрытии закончилась неудачей. В июне 2021 года Касаткина уступила Онс Жабер в финале Бирмингема — 5:7, 4:6.

Дарья в преддверии финала признала, что нынешний сезон складывается для неё не лучшим образом. «Пока этот год сложно назвать лучшим в моей карьере, поэтому я рада возможности выйти в финал и бороться за первый трофей. Но просто не будет», — цитирует её Independent. И поблагодарила британских болельщиков за поддержку: «Мне всегда нравилось играть в Великобритании. Здесь я показываю хорошие результаты, у меня масса приятных воспоминаний. Очень хочу иметь возможность ещё поиграть здесь. Британские болельщики знают культуру этой игры, они знают, когда нужно поддержать теннисистов, и уважительно относятся к игрокам. Люди очень добры ко мне, я ценю их поддержку».

Что касается Кис, то финалистка US Open 2017 года вышла в финал турнира WTA впервые за полтора года. В январе 2022-го она завоевала титул в Аделаиде. При этом у американки было подавляющее преимущество в личных встречах с Касаткиной: 8-2. Впервые они сыграли друг с другом ещё на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, в четвертьфинале. Мэдисон тогда легко победила, но в итоге осталась без медалей, заняв четвёртое место. Отметим, что две из последних трёх встреч остались за Дарьей: на харде в Мельбурне в 2022 году и на зелёном грунте в Чарльстоне в 2023-м.

Мэдисон Кис в матче с Кори Гауфф на турнире в Истбурне Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В начале матча у Касаткиной не получалось ничего. Первый розыгрыш остался за россиянкой, а вот следующие 12 взяла Кис. Как следствие, американка повела 3:0 с брейком.

«Горячий старт от Мэдисон Кис», — так прокомментировала начало встречи пресс-служба WTA в соцсетях.

«У Кис просто убийственный форхенд. Она так здорово находит пространство, куда целиться», — подметил журналист Джейк Дэвис.

Два гейма на своей подаче в этой партии Касаткина всё же взяла, но большего ей добиться не удалось. Свои геймы Кис брала более чем уверенно (разве что в пятом пришлось потрудиться) и ни разу не подпустила соперницу к брейк-пойнтам. А в восьмом гейме американка ещё раз взяла чужую подачу и забрала сет — 6:2 всего за 31 минуту.

Во второй партии общий характер игры поначалу не менялся. Кис не позволяла Касаткиной вернуться в игру. Провальным для россиянки стал четвёртый гейм, в котором она под ноль проиграла гейм на своей подаче, в результате чего американка повела 3:1. В пятом гейме Дарья впервые в этом матче получила шанс взять подачу соперницы, но упустила двойной брейк-пойнт. А вот в седьмом гейме Касаткина всё же реализовала брейк-пойнт, после чего взяла свою подачу и сравняла счёт — 4:4.

После этого теннисистки взяли ещё по гейму на подаче (5:5), а в 11-м гейме Дарья оформила второй брейк в этой партии (6:5) и приготовилась подавать на сет. Но не смогла этого сделать: Мэдисон вышла на тройной брейк-пойнт и с третьей попытки использовала его — 6:6.

На тай-брейке Кис вырвалась вперёд (4:1), однако Касаткина сравняла счёт — 5:5. Затем американка трижды подряд выходила на матчбол, однако россиянка всякий раз их отыгрывала. После этого четыре сетбола подряд упустила уже Дарья, а затем, наоборот, спасла уже четвёртый матчбол. И всё же с пятой попытки Мэдисон дожала соперницу, взяв этот тяжелейший тай-брейк — 15:13. На матчболе случился долгий розыгрыш, ударов 25-30, Кис вела атаку, Касаткина доставала тяжёлые мячи, но тем не менее Мэдисон сумела точно пробить справа кроссом в пустую часть корта. Окончательный счёт — 6:2, 7:6 (15:13) в пользу американки.

Вот так Кис завоевала свой первый титул в сезоне и седьмой в карьере. А Касаткина в понедельник, 3 июля, когда WTA опубликует обновлённый рейтинг, поднимется на одно место и вернётся в первую десятку. (Так же было бы и в случае победы Дарьи в финале.) Американка же, начавшая неделю на 25-й строчке, станет 18-й ракеткой мира. Теперь спортсменки совсем немного отдохнут, после чего их ожидает Уимблдонский турнир.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».