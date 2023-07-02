Медведев и другие россияне вернулись спустя два года! 10 причин следить за Уимблдоном-2023

В Великобритании развернётся острая борьба не только за титулы, но и за звания первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.

Третий «Шлем» в сезоне стартует в понедельник, 3 июля. На турнире из-за травмы не выступит двукратный чемпион Рафаэль Надаль, однако остальные главные претенденты на титул – в строю. Отметим, что спустя два года на травяной «Шлем» вернулись все россияне и белорусы. Напомним, на турнир-2022 их не допустили, а Медведев и Соболенко – среди основных фаворитов. Расскажем, почему нас ждёт феерический ТБШ.

История и традиции

Это самый старый турнир из всех четырёх «Шлемов» — первый розыгрыш был в 1877 году. С учётом перерывов на I, II Мировые войны и пандемию коронавируса, нынешний турнир будет 136-м по счёту. На Уимблдоне всегда тщательно следили за соблюдением вековых традиций. Но постепенно от многих из них отказываюся. В частности, отменён особый травяной посев на турнир, появились крыши над центральным и первым кортом, в решающей партии введён тай-брейк, как и на других ТБШ. С сезона-2022 отменён традиционный выходной день посреди турнира — Middle Sunday. Но по-прежнему теннисисты всё ещё обязаны играть в форме исключительно белого цвета. Хотя и тут появились исключения особого порядка для женщин.

Герои прошлых лет

В 80-х годах XIX века на британских кортах не было равных Уильяму Реншоу, который становился чемпионом турнира семь раз. Больше чем через столетие уже в Открытую эру в теннисе это достижение повторил американец Пит Сампрас (7). В 2017-м этот показатель превзошёл Роджер Федерер, победивший на Уимблдоне в восьмой раз. Ну а в прошлом году к этому рекорду вплотную приблизился Новак Джокович, у которого сейчас семь уимблдонских побед. Среди женщин нет равных Мартине Навратиловой – девять титулов. Восемь побед у американки Хелен Уиллз-Муди, по семь – у Серены Уильямс, Штеффи Граф и Доротеи Дуглас-Чамберс.

Россияне, отличившиеся на Уимблдоне

Уимблдон для российских, да и в целом отечественных теннисистов не такой успешный турнир «Большого шлема», как другие, но и здесь у них были блестящие выступления. Единственным финалистом в мужском одиночном разряде был Александр Метревели в далёком 1973 году. У женщин чемпионкой была Мария Шарапова (2004), а ещё три раза наши спортсменки доходили до финала – Ольга Морозова (1974), Вера Звонарёва (2010) и та же Шарапова (2011). В женском парном разряде в 1991 году чемпионками стали советские теннисистки – Лариса Савченко и Наталья Зверева, через год Наталья, представлявшая уже СНГ, защитила титул, а в 2017-м отличились Елена Веснина и Екатерина Макарова. В миксте титулы на счету Елены Лиховцевой (2002) и Веры Звонарёвой (2006).

Мария Шарапова — чемпионка Уимблдона-2004 Фото: Bongarts/Getty Images

Без Надаля и Хачанова

Турнир из-за травмы пропустит двукратный чемпион Рафаэль Надаль. Не сыграют на Уимблдоне также четвертьфиналист-2021 Карен Хачанов, финалист-2017 Марин Чилич, испанец Пабло Карреньо-Буста, британец Джек Дрэйпер. Ещё трёх теннисистов — Филипа Краиновича, Гаэля Монфиса и Ян-Леннарда Штруффа — в сетке заменили лаки-лузеры.

Борьба за первое место у мужчин

Поскольку в прошлом году из-за запрета выступать на турнире российским и белорусским теннисистам не начисляли рейтинговые очки, то в этом сезоне никакие баллы ни у кого сгорать не будут и все заработанные очки на Уимблдоне пойдут игрокам в зачёт. Карлос Алькарас и Новак Джокович находятся друг от друга всего в 80 очках, и тот из них, кто пройдёт по турнирной сетке дальше, и станет по итогам соревнований первой ракеткой мира. Правда, в 1785 очках от испанца находится Даниил Медведев. У россиянина тоже есть шансы возглавить рейтинг ATP по итогам Уимблдона, но они призрачные. Для выполнения этой задачи Даниил обязан выигрывать титул при условии, что Алькарас и Джокович дружно сойдут с турнирной дистанции не позднее четвёртого круга.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соболенко в 1000 очках позади Свёнтек

У женщин тоже могут произойти перестановки во главе рейтинга, но претенденток на это меньше – всего одна Арина Соболенко, да условия для преследовательницы посложнее. Белоруска должна ликвидировать отставание в 1000 очков, а точнее – в 984. Такой исход может быть при двух условиях. Или Арина дойдёт до финала, а Ига Свёнтек проиграет не позднее четвёртого круга. Или же Соболенко завоюет титул при условии, что польская теннисистка не окажется в финале.

Рекордный призовой фонд

Уимблдон увеличил прошлогодний рекордный призовой фонд £ 40,35 млн ещё на 10%. Теперь он составляет £ 44,75 млн. Чемпионы в одиночном разряде, мужском и женском, получат по £ 2,35 млн (по нынешнему курсу это 265,24 млн рублей), а финалистам достанется по £ 1,175 млн, что является повторением показателей 2019 года – последнего доковидного розыгрыша, когда призовые распределялись совсем в другом процентном соотношении.

Три дебютанта Уимблдона из России

Россию в одиночных сетках Уимблдона-2023 представляют 14 игроков после того, как Варвара Грачёва перешла под французский флаг, Карен Хачанов и Анна Калинская получили травмы, Анастасия Павлюченкова не дождалась уайлд-кард от организаторов, а Павел Котов не получил британскую визу. У мужчин участников пятеро – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев, а также дебютанты турнира – Александр Шевченко и Роман Сафиуллин. У женщин сыграют Дарья Касаткина (11), только что вернувшаяся в топ-10 рейтинга WTA благодаря финалу в Истбурне, Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Маргарита Бетова (бывшая Гаспарян), Анна Блинкова, Камилла Рахимова и квалифаер Мирра Андреева. Отметим, что Рахимова и Андреева, как и Шевченко – дебютанты основной сетки Уимблдона.

Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (3) попал в половину сетки к Карлосу Алькарасу (1). В четверти испанца оказался датчанин Хольгер Руне (6), а у Медведева – грек Стефанос Циципас (5). В нижней части могут образоваться такие сочетания: Янник Синнер (8) – Каспер Рууд (4) и Андрей Рублёв (7) – Новак Джокович (2). Если говорить о россиянах, то Аслан Карацев сыграет с французом Люкой Ван Ашем, Рублёв – с австралийцем Максом Пёрселлом, Роман Сафиуллин – с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (20), Александр Шевченко – с французом Адрианом Маннарино, а Медведев – с британцем Артуром Фери (WC).

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Кори Гауфф (7), Джессика Пегула (4) – Каролин Гарсия (5), Онс Жабер (6) – Елена Рыбакина (3) и Мария Саккари (8) – Арина Соболенко (2). Отметим, что ни одной из девяти россиянок в первом круге не досталась сеяная соперница.

Вот 10 причин, почему надо следить за Уимблдоном-2023. Турнир пройдёт в Лондоне с 3 по 16 июля.