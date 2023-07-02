«Многие не хотят, чтобы ты добился успеха». Медведев по-боевому настроен перед Уимблдоном

Травяной турнир — настолько короткая штука, что у теннисиста, кем бы он ни был (если только это не Роджер Федерер) заведомо не может быть много титулов на соответствующем покрытии. Вот и Даниил Медведев не является исключением. Чемпион US Open 2021 года, который за карьеру завоевал уже целых 18 титулов на харде, на траве всего трижды выходил в финал, а победить и вовсе смог лишь однажды. Два года назад Медведеву покорилась скромная Мальорка — турнир категории ATP-250.

В этом сезоне Даниил пока не может похвастать особыми успехами на траве. В Хертогенбосхе он сенсационно проиграл в первом же матче, уступив Адриану Маннарино, а в Галле, где год назад, как и в Хертогенбосхе, дошёл до финала, остановился на стадии 1/4 финала — Роберто Баутиста-Агут, злой гений россиянина, в очередной раз оказался сильнее (сейчас у них уже 5-2 в личных встречах в пользу испанца).

Несмотря на такие результаты, Медведев в преддверии Уимблдона настроен по-боевому. И это не может не радовать, ведь психология — один из ключей к успеху на крупных турнирах. Если ментально не готов, на мэйджорах особо не на что рассчитывать, это подтвердит любой теннисист. Уимблдон продолжает оставаться единственным турниром «Большого шлема», на котором Медведев никогда не выходил в четвертьфинал. Да и в четвёртом круге он был лишь однажды, два года назад. А в прошлом году Даниила, как и других представителей России и Беларуси, на турнире не было. Представляете, как он соскучился по Уимблдону?

«На данный момент Уимблдон – это тот турнир «Большого шлема», на котором я показал худший результат, четвёртый круг. На «Ролан Гаррос» у меня был четвертьфинал. Так что я хочу это изменить. Мне кажется, что я могу хорошо выступить, но, как и всегда, есть много сложных соперников, которые не хотят, чтобы ты добился успеха.

Хочу показать себя здесь с лучшей стороны. Приезжая на Уимблдон, ты всегда получаешь невероятные ощущения. Только вы ступаете на территорию и знаете, что, даже когда зайдёте в игровое лобби, сразу же увидите повсюду траву, причём идеально подстриженную. Ты просто чувствуешь: «Что ж, я здесь, на Уимблдоне, и это прекрасно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

При этом Даниил подчеркнул, что на траве чувствует себя не так уверенно, как на харде. «Я всё равно больше всего верю в себя на харде, где выиграл крупнейшие титулы. Один «Шлем», пять «Мастерсов» – на других покрытиях я и близко к такому не подобрался. Но сейчас я наконец знаю, что могу хорошо играть даже на грунте. Победа на «Мастерсе» в Риме была невероятной. Есть потрясающие грунтовики, которые не выигрывали «Мастерсов», так что это нереально.

Я знаю, что могу хорошо играть на траве. Просто на харде у меня намного больше уверенности в себе. Но на любом покрытии я стараюсь выигрывать, стараюсь быть лучшим, даже если что-то не получается. Поэтому я каждый сезон выкладываюсь на грунте и траве, хотя хард мне нравится больше», — добавил он.

Также Медведев дал большую пресс-конференцию в преддверии турнира, на которой ответил на самые разные вопросы.

— Как готовишься к турниру?

— Приехал сюда довольно рано, во вторник вечером. Стараюсь подготовиться. Перед турниром никогда не знаешь, как он пройдёт. Но я очень жду турнира. Да, первые два «Шлема» прошли не так, как я ожидал. Такое бывает. Так что у меня ещё больше целей перед Уимблдоном — надо постараться показать свой лучший теннис. Хотя сетка всегда сложная. Могут попасться сложные соперники. С нетерпением жду возможности показать хороший теннис.

— Раньше на сайте ATP было указано, что твоё любимое покрытие — трава. Это действительно было так?

— Раньше это было так, пока я не стал лучше играть на хардовых кортах (улыбается). Сейчас да, я люблю хардовые корты. Если судить по результатам, грунт сейчас для меня даже лучше, чем трава. Хочу попробовать изменить это. Чувствую, что в состоянии хорошо играть на траве. В прошлом году я дошёл до двух финалов в трёх турнирах, в которых выступал. Нужно найти свой путь, свой ритм. Это последний турнир, где я могу это сделать.

Даниил Медведев тренируется перед Уимблдоном Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Для тебя важно успешно выступить здесь?

— Именно. Когда приезжаешь сюда в первый день, можно ходить по территории. Нет болельщиков. Игроки идут от Аоранги до главного корта. Определённо чувствую, что всякий раз, как приезжаешь на Уимблдон, возникает то же чувство, особенно в первый день. Потому что потом, как и всегда бывает в жизни, вроде как привыкаешь к тому, что видишь. А в первый день, как приезжаешь — так было и со мной по юниорам, — думаешь: «Вау, это, наверное, лучшее место в мире». Кажется, что все цветы расположены в правильном порядке, правильного цвета.

Раздевалки невероятны. Еда великолепна. Имею в виду саму атмосферу — в первый день всегда говоришь: «Вау, это лучший турнир». Единственное, что плохо, — когда проигрываешь, то сходишь с ума. Думаешь: «О нет, я так плохо играл». Вот почему я хочу сделать так, чтобы это место стало для меня более счастливым.

— Что важнее на таких турнирах, опыт или молодость?

— Трудно сказать. Лучше спросите Новака [Джоковича] или других, кто выиграл больше «Шлемов» (улыбается). Мне кажется, важна комбинация факторов. Всякий раз, как слышишь, что говорят игроки постарше, — все они говорят об опыте. Физически, возможно, ты уже не так силён, как раньше. Поэтому надо начать использовать что-то ещё, чтобы не уставать. Посмотрите на Новака. Ему исполнилось 36 или 35 в этом году?

— 36.

— С ума сойти. Мы видели это на примере Карлоса [Алькараса]. Именно Карлос нервничал, это у него были судороги [в полуфинале «Ролан Гаррос»]. Возможно, физически Карлос и сильнее, учитывая разницу в возрасте. Я же надеюсь, что у меня есть некоторый опыт, особенно в плане игры в важных матчах на главных кортах, на крупных турнирах. К примеру, на этом «Ролан Гаррос» я играл с Тьяго [Уайлдом]. Он был квалифаером. У меня больше опыта. Но он сыграл невероятно и победил меня. Дело в сочетании факторов. Надеюсь, здесь мне удастся использовать свой опыт, чтобы попытаться добиться успеха.

— В прошлом году ты не выступал здесь — это что-то меняет?

— Я скучал по турниру. Всегда говорил, что мне нравится играть здесь. Опять же, моя первая победа, когда я был юниором, случилась здесь. Я проиграл в квалификации «Ролан Гаррос». А здесь я впервые попал в основную сетку и одержал первую победу. Просто невероятное чувство. Когда ты молод, то больше нервничаешь, больше волнуешься. Думаешь: «Вау, может, это мой последний «Шлем» в жизни». Когда я был молод, я не думал, что смогу достичь того уровня, на котором нахожусь сейчас. Поэтому я думал: «Ладно, может, это единственный Уимблдон, на котором я играю». Я так нервничал, выходя на корт. С тех пор всякий раз, возвращаясь сюда, я испытываю особые чувства, потому как могу играть.

Что касается прошлого года, я соблюдал правила, поэтому не мог играть. Я провёл время с семьёй. Хороший был отпуск. Я определённо был расстроен, но всегда стараюсь находить позитив. Это не даёт мне дополнительной мотивации. Но то, что Уимблдон на данный момент — мой худший «Шлем» с точки зрения результатов, максимум первый раунд (на самом деле четвёртый. — Прим. «Чемпионата»)… Хочу попытаться улучшить это, хочу постараться сыграть хорошо. Да, у меня большие цели на этот год.

— Как думаешь, поможет ли тебе это во взаимодействии с болельщиками?

— Я не знаю, какими будут отношения с болельщиками. Никогда не знаешь. Когда выходишь на площадку, то не знаешь, что они будут испытывать. Когда я гуляю по Лондону или здесь, прямо на Уимблдоне, вижу людей, то чувствую, что у нас хорошие отношения с Лондоном. Но никогда не знаешь… Порой могу разозлиться на корте и «потерять» публику. А иной раз могу разозлиться на корте — и завоевать её. Посмотрим, как всё пройдёт. Да, я люблю этот турнир. Как я уже говорил, когда приезжаешь сюда, то думаешь, особенно в первые пару дней: «Вау, лучшего места не найти». Посмотрим, услышат ли они эти слова (улыбается).

— Как оцениваешь достижения Новака?

— Во-первых, я не знаю, как ему это удаётся. Мне кажется, что у большинства игроков — возможно, кроме Рафы, Новака и Роджера — у всех нас бывают плохие дни, когда мы проигрываем парням из первой сотни, особенно если у них хороший день. Квалифаерам, «уайлд-кардам» — кому угодно. Мне кажется, что это нормально. У одного плохой день, у другого — лучший в его жизни. И результат достигнут.

По-моему, если я правильно посмотрел, у Новака почти 50%… Кажется, я видел, что он играл на 70 мэйджорах. И на 35 из них он был в финале. Я не знаю, как это возможно. У него не бывает плохих дней? Вообще-то бывают, как и у всех. Но даже в эти плохие дни ему удаётся победить соперника. На самом деле это тяжело, потому что играешь один на один. Оба хотят победить. Не знаю, как ему это удаётся. Вот почему он для меня величайший в истории тенниса. Но это, конечно, спорно. Я смог победить его, когда он шёл на «Календарный шлем». Может, он был немного напряжённее, чем обычно. Но я провёл потрясающий матч. И горжусь этим ещё больше, учитывая, чего он добился после этого. В то же время «Шлем» — это «Шлем», независимо от того, у кого ты выиграл, независимо от того, как ты его выиграл. Это титул US Open. Да, я просто счастлив, что мне удалось это сделать. Не хочу останавливаться. Хочу попытаться продолжить и снова сыграть с ним в финале — или с кем-нибудь ещё. На протяжении некоторого времени мне не удаётся этого добиться.

— Соболенко сказала, что не будет отвечать на вопросы о политике. А ты?

— Мне кажется, я смогу ответить. Не знаю, будут ли все довольны моими ответами. Но мне кажется, что могу ответить на все.

— Тогда что думаешь о теннисистах, высказывающихся о ситуации на Украине?

— Я всегда говорил, что не могу говорить за других игроков, — я всегда так жил. Мне не нравится заставлять других что-то говорить. Если кто-то не хочет высказываться, это его позиция. Моя — я всегда говорил то же самое. Я за мир. Да, больше нечего добавить.

— Как думаешь, позиция Уимблдона по этому вопросу повлияет на отношение к тебе со стороны болельщиков?

— Как я уже сказал, что касается болельщиков — понятия не имею. Не знаю. Выйду на корт — увижу. Когда я выхожу на корт, я всегда стараюсь быть самим собой. Определённо есть турниры, где я по какой-то причине меньше нравлюсь публике. На других турнирах я чувствую, что получаю больше поддержки. Это, конечно, прекрасное чувство. Чем больше я играю в теннис, тем больше чувствую: если пойдёшь на обман, чтобы привлечь болельщиков, то, во-первых, они это почувствуют — может, не сразу, но рано или поздно. Ты утонешь в этой лжи, потому что уже не вспомнишь, где солгал в прошлый раз. Проще, когда говоришь правду.

Что касается Уимблдона, то, как я уже говорил год назад, я следую правилам. Я рад, что смогу сыграть в этом году на турнире, который люблю. Надеюсь, смогу показать хороший теннис и остаться здесь надолго. Больше нечего сказать. Как я уже говорил, это их позиция. Это позиция турнира. Я же здесь для того лишь, чтобы играть в теннис.

Свой первый матч на Уимблдоне-2023 Медведев проведёт во вторник, 4 июля. Его соперником по первому кругу станет британский обладатель уайлд-кард Артур Фери. За всеми событиями следите на «Чемпионате».