Медведев может выйти на Циципаса в 1/4 финала! Расклады турнирной сетки Уимблдона-2023

Третья ракетка мира Даниил Медведев может встретиться со своим заклятым соперником Стефаносом Циципасом уже на четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша. Давайте посмотрим на турнирные расклады сетки Уимблдона-2023.

Перед стартом в Лондоне состоялась жеребьёвка сеток одиночного разряда старейшего теннисного турнира, который проводят на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 1877 года. Наибольший интерес у российской публики, конечно же, вызывает мужской турнир, поскольку в этом сезоне организаторы наконец-то пересмотрели требования: россиян и белорусов всё же допустили до третьего в сезоне мэйджора, но в нейтральном статусе и с запретом на финансирование от государственных компаний, как и на других турнирах ATP и WTA.

Даниил Медведев приехал на травяной «Шлем» в статусе третьего номера посева. Стоит отметить, что турниры, которые прошли в преддверии главного старта на этом покрытии, чемпион US Open – 2021 провёл не самым удачным образом. В Хертогенбосхе Медведев уже на старте соревнований уступил французу Адриано Маннарино. Однако в Галле первая ракетка России немного улучшил результат и дошёл до 1/4 финала, где проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

После того как состоялась жеребьёвка Уимблдона-2023, искусственный интеллект, как главное явление этого года, решил проанализировать её итоги. Согласно анализу технологий ИИ на сайте травяного «Шлема», в топ-5 игроков, имеющих самые лёгкие сетки на турнире, попал среди прочих и Даниил Медведев. Звёздный россиянин занял в этом списке четвёртое место. Разберём соперников 27-летнего уроженца Москвы на пути к возможному финалу соревнований.

Медведев попал в одну половину к Алькарасу. Это означает, что он может встретиться с грозным испанцем лишь в полуфинале, а вот с Джоковичем — только в финале. В первом круге россиянин сыграет с не самым статусным британцем Артуром Фери (WC), а во втором раунде, если Даниил в него сможет пробиться, его ожидает интересное противостояние либо с 52-й ракеткой мира Адрианом Маннарино, который, как мы уже отмечали, совсем недавно переиграл россиянина в Хертогенбосхе, либо с соотечественником Александром Шевченко. Француз видится очень неудобным соперником для победителя американского мэйджора двухлетней давности, так как имеет положительный баланс в матчах с Даниилом – 4-2.

В третьем круге возможна встреча двух сеяных теннисистов друг с другом. В одном секторе сетки с Медведевым оказался голландец Таллон Грикспор (29), который как раз и выиграл тот Хертогенбосх. С Таллоном россиянин ещё не встречался. А вот в четвёртом раунде вполне вероятна битва с 16-м сеяным Томми Полом, который проводит отличный травяной сезон и в преддверии Уимблдона дошёл до финала турнира в Истбурне. При этом возможен также вариант, при котором Медведев сыграет на этой стадии с аргентинцем Франсиско Серундоло (18), взявшим в минувшие выходные титул всё в том же Истбурне. Однако не стоит забывать и про сильного несеяного Милоша Раонича, который в июне 2023 года вернулся в тур после продолжительного отсутствия. Канадец, обладающий невероятной подачей, выходил в финал Уимблдона семь лет назад и славится своей хорошей игрой на травяном покрытии.

В 1/4 финала британского ТБШ возможный соперник Даниила с самым высоким номером посева – грек Стефанос Циципас (5). Исторически сложилось, что противостояния с уроженцем Афин практически всегда выдаются огненными и окутаны драмой — как на корте, так и вне его. Последний раз судьба сводила этих топовых теннисистов совсем недавно: в полуфинале Рима. Путёвку в решающую стадию итальянского «тысячника» тогда забрал именно россиянин. Отметим, что в целом с уроженцем Афин у Даниила непростая история личных взаимоотношений. Теннисисты играли 12 раз, и четыре раза побеждал грек с русскими корнями. При этом игрокам ни разу не доводилось сражаться друг с другом на траве.

В полуфинале вероятен матч либо с Алькарасом (1), либо с Руне (6). С нынешней первой ракеткой мира россиянин за всю карьеру встречался лишь дважды, причём последний раз в 2023 году: в финале на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Тогда Медведев без шансов уступил испанскому вундеркинду. C датчанином 27-летний уроженец Москвы также играл в этом сезоне, причём дважды. Если в 1/4 финала «тысячника» в Монте-Карло был сильнее именно Хольгер, то уже в финале Рима Даниил сумел взять реванш в двух партиях.

Ну а в финале многие любители тенниса ожидают битву Медведева и Джоковича. Стоит отметить, что эти игроки уже разыгрывали между собой титулы на «Шлемах». На Australian Open – 2021 сильнее оказался опытный серб. А на US Open – 2021 россиянин довольно неожиданно для всех в трёх партиях сломил сопротивление своего более статусного оппонента, не позволив тому собрать «Календарный шлем». Не исключено, что оба теннисиста смогут добраться до решающего поединка и на травяном мэйджоре уже в 2023 году.

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Уимблдон-2023 пройдёт в Лондоне с 3 по 16 июля. Следите за нашими онлайн-трансляциями.