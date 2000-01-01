Опасная русская и подруга миллиардера. Какая Шарапова в голливудских ролях

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Как Мария Шарапова играет в кино
Как Мария Шарапова играет в кино
У теннисистки оказался талант к актёрскому искусству. На экране она не боится говорить на двух языках, шутить о спорте и раскрывать тайны диет.
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Наверное, нет ничего в жизни, чего не умела бы делать Мария Шарапова. Чемпионка от природы, она привыкла побеждать везде и во всём. Поэтому неудивительно, что дебют теннисистки в кино был классным.
Наверное, нет ничего в жизни, чего не умела бы делать Мария Шарапова. Чемпионка от природы, она привыкла побеждать везде и во всём. Поэтому неудивительно, что дебют теннисистки в кино был классным.
Спортсменка снялась в нашумевшем сериале «Миллиарды», где предстала в образе себя самой — опасной русской теннисистки, с которой на корте шутки плохи.
Спортсменка снялась в нашумевшем сериале «Миллиарды», где предстала в образе себя самой — опасной русской теннисистки, с которой на корте шутки плохи.
Напарником Шараповой по съёмочной площадке был Джон Малкович, который сыграл роль русского мафиози — беспощадного врага главного героя Бобби Аксельрода в исполнении Дэмиэна Льюиса.
Напарником Шараповой по съёмочной площадке был Джон Малкович, который сыграл роль русского мафиози — беспощадного врага главного героя Бобби Аксельрода в исполнении Дэмиэна Льюиса.
В одном из эпизодов героине Марии пришлось играть с миллиардером, и по сюжету она должна была поддаться, но теннисистка посмеялась и сказала: «Не бывать этому!»
В одном из эпизодов героине Марии пришлось играть с миллиардером, и по сюжету она должна была поддаться, но теннисистка посмеялась и сказала: «Не бывать этому!»
В сериале Шараповой пришлось говорить сразу на двух языках — русском и английском. Получилось у неё замечательно, даже без акцента!
В сериале Шараповой пришлось говорить сразу на двух языках — русском и английском. Получилось у неё замечательно, даже без акцента!
Во второй раз Мария уже появилась в «Миллиардах» в качестве спутницы самого Аксельрода. На званом ужине герои обсуждали диеты, и спортсменка не стесняясь рассказала про свой опыт — от кето до голодания.
Во второй раз Мария уже появилась в «Миллиардах» в качестве спутницы самого Аксельрода. На званом ужине герои обсуждали диеты, и спортсменка не стесняясь рассказала про свой опыт — от кето до голодания.
Этот эпизод вряд ли был простым сценарным ходом — в нём чувствовалась автобиографичность, а значит, Шарапова раскрыла перед публикой душу и поделилась настоящим секретом.
Этот эпизод вряд ли был простым сценарным ходом — в нём чувствовалась автобиографичность, а значит, Шарапова раскрыла перед публикой душу и поделилась настоящим секретом.
Игра Марии была очень уверенной. Не только в сериале, но и в фильме «8 подруг Оушена». К сожалению, кусочки с её участием вырезали в финальной версии.
Игра Марии была очень уверенной. Не только в сериале, но и в фильме «8 подруг Оушена». К сожалению, кусочки с её участием вырезали в финальной версии.
Тем не менее это уже большой успех, и при должном желании спортсменка способна построить карьеру голливудской актрисы. Признайтесь, это было бы любопытно.
Тем не менее это уже большой успех, и при должном желании спортсменка способна построить карьеру голливудской актрисы. Признайтесь, это было бы любопытно.
Опасная русская и подруга миллиардера. Какая Шарапова в голливудских ролях
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