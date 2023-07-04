10 топ-матчей среды: российское дерби на Уимблдоне и полуфиналы Евро-2023

Программа на 5 июля: Рублёв против Карацева, матчи Медведева, Андреевой, Касаткиной и Джоковича, а ещё узнаем финалистов молодёжного Евро.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия) — Аслан Карацев (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в российском дерби?

Дошедший до финала на травяном турнире в Галле 25-летний Андрей Рублёв удачно стартовал и на кортах Уимблдона. В первом круге россиянин справился с австралийцем Пёрселлом, не потеряв ни одного сета. Теперь Андрея ждёт российское дерби с Асланом Карацевым, который в этом году вообще одержал первую победу в карьере в основной сетке английского «Шлема». Кто из россиян пробьётся в стадию третьего круга?

Андрей Рублёв Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: нашла ли Вероника Кудерметова победный ритм на неудобном турнире?

Ранее Вероника Кудерметова за карьеру выиграла лишь один матч в основной сетке Уимблдона — в 2019 году. Но в этом году россиянка неплохо начала травяной сезон: в Хертогенбосхе она дошла до финала, где проиграла соотечественнице Екатерине Александровой, а в Берлине снялась перед четвертьфиналом с той же Александровой. С победы Вероника стартовала и в столице Англии, в двух сетах переиграв эстонку Канепи. В случае победы во втором круге Вероника установит личный рекорд на английском турнире «Большого шлема».

Вероника Кудерметова Фото: Michael Regan/Getty Images

🎾 13:00*: Дарья Касаткина (Россия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: не помешает ли здоровье Дарье Касаткиной?

Первая ракетка России однажды дошла до четвертьфинала Уимблдона, но было это уже довольно давно, в 2018 году. На старте нынешнего турнира 26-летняя россиянка одержала убедительную победу над Кэролайн Доулхайд. Но тревожным моментом стало состояние здоровья россиянки. В ходе встречи Дарья дважды вызывала на корт врача из-за проблем с поясницей. Если спина не подведёт Касаткину, проблем во встрече с местной теннисисткой Бёррэдж у Дарьи возникать не должно.

Дарья Касаткина Фото: Steven Paston/PA Images via Getty Images

🎾 13:00*: Новак Джокович (Сербия) — Джордан Томпсон (Австралия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Джокович феерическую серию на Уимблдоне?

36-летний Новак Джокович приехал в столицу Англии за очередным титулом на турнире «Большого шлема». Выиграв в матче первого круга, сербский феномен одержал 29-ю победу кряду на кортах Уимблдона. В Открытой эре было только три беспроигрышных серии длиннее. Следующий соперник Новака – крепкий австралиец Томпсон, сумевший на старте турнира уйти с 0-2 в матче с Накашимой.

Новак Джокович Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 13:00*: Даниил Медведев (Россия) — Артур Фери (Великобритания), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преодолеет ли лучший теннисист России затянувшееся невезение на «Шлемах»?

Последний раз 27-летний Медведев пробивался дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема» ещё в прошлом году в Мельбурне, где он дошёл до финала. В этом же сезоне Даниил и вовсе не доходил на главных турнирах года дальше третьего круга, а в Париже Медведев вообще уступил уже на старте турнира. Преодолеет ли лучший теннисист России затянувшееся невезение на «Шлемах»? Для начала нужно преодолеть непогоду, которая уже перенесла матч Даниила со вторника на среду, после чего справиться с хозяином местных кортов Фери.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 13:00*: Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли 16-летняя Мирра Андреева с давлением Уимблдона?

16-летняя Андреева оказалась единственной россиянкой (из восьми), которая сумела преодолеть барьер квалификации. Три участницы выбыли из борьбы в первом круге, ещё четыре — во втором, то есть в полуфинале. Мирра никогда ранее не выступала на траве. Предстоящий матч станет её дебютом в основной сетке взрослого Уимблдона.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

🎾 13:00*: Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Анна Блинкова лучший результат в карьере на Уимблдоне?

24-летняя Анна Блинкова четвёртый раз в карьере выступает в основной сетке травяного турнира «Большого шлема». Ранее уроженка Москвы никогда в жизни не проходила в столице Англии дальше второго круга — там она оказывалась в 2018 и 2021 годах. Чтобы повторить лучший результат в карьере в Лондоне, Анне необходимо справиться с опытной бельгийкой Викмайер, которая дебютировала на Уимблдоне ещё 15 лет назад.

Анна Блинкова Фото: Picture alliance via Getty Images

⚽️ 17:00 «Торпедо» — «Спартак», товарищеский матч

Интрига: изменился ли «Спартак» в преддверии нового сезона?

РПЛ закончилась совсем недавно, а теперь команды вовсю готовятся к новому розыгрышу. Правда, «Торпедо» и «Спартак» теперь выступают в разных турнирах. Торпедовцы вылетели в Первую лигу, а спартаковцы финишировали третьими в РПЛ. 5 июля эти команды проведут товарищеский матч: отличная возможность посмотреть, изменились ли они (и, в частности, «Спартак» с любящим эксперименты Гильермо Абаскалем) за это время.

«Торпедо» — «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: Израиль — Англия, Евро-2023 U21, полуфинал

Интрига: Англия выйдет в финал или снова будет сенсация?

Этим летом у главных сборных большого турнира нет, поэтому всё внимание оказалось прикованным к молодёжному Евро. И там действительно есть на что посмотреть: до полуфинала ожидаемо дошла звёздная Англия и совершенно неожиданно — Израиль. В четвертьфинале израильтяне драматично выбили по пенальти хозяев турнира — Грузию. Англичане, в свою очередь, одолели Португалию. Кто же выйдет в финал?

Кэмерон Арчер (молодёжная сборная Англии) Фото: DeFodi Images via Getty Images

⚽️ 22:00: Испания — Украина, Евро-2023 U21, полуфинал

Интрига: состоится ещё один крах фаворита?

Во втором полуфинале тоже не обошлось без сюрпризов. Тем, что на выход в финал претендует Испания, вряд ли можно кого-нибудь удивить. А вот Украина стала автором одной из главных сенсаций всего турнира. В четвертьфинале команде досталась звёздная Франция, но случилось что-то удивительное: 3:1 в пользу команды Руслана Ротаня — и французы поехали домой ни с чем. Испанцы наверняка извлекли урок из той встречи и не станут недооценивать Украину в полуфинале. Или нас ждёт ещё одна сенсация?