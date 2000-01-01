«Я хотела быть лучшей и побеждать». Возняцки возобновила карьеру после рождения детей

Каролина Возняцки возобновила карьеру
Бывшая первая ракетка мира посвятила всю себя семье, но не смогла жить без тенниса. Спортсменка уверена, что играет сейчас так, как ещё никогда в жизни.
Ещё в семь лет маленькая Каролина заявила, что не будет сидеть на скамье запасных или судить матч — она рвалась в бой. С тех пор Возняцки не покидала корт.
Многочасовые тренировки и отказ от послаблений в собственную сторону уже в юном возрасте сделали теннисистку профессионалом своего дела. А амбиции спортсменки зашкаливали.
«Во мне был силён дух соперничества. Неважно, что мы делали — играли в «Монополию», карты или занимались спортом — я хотела быть лучшей и побеждать», — призналась Возняцки.
Будучи ребёнком из спортивной семьи (мама входила в волейбольную сборную, а отец — в футбольную), Каролина ставила перед собой высокие цели — например, выиграть турнир «Большого шлема».
И единственную победу на турнире «Большого шлема» теннисистка одержала в 2018 году на Australian Open.
В 2020-м же Возняцки шокировала мир, объявив о завершении карьеры. Причин для принятия этого непростого решения у Каролины было предостаточно.
Спортсменка страдала от ревматоидного артрита, который приносил ей большую боль и не позволял играть на привычно высоком уровне.
«Однажды я проснулась и не смогла встать с кровати. Мне было так больно, что я не могла даже причесаться или почистить зубы», — так описывала то время теннисистка.
Однако в жизни Каролины нашёлся новый смысл — её семья. В 2021 году Возняцки родила от игрока НБА Дэвида Ли дочку Оливию, а через год у пары появился сын Джеймс.
Спортсменка была невероятно счастлива и рассказывала, что воспитание детей — самая приятная миссия для неё. И тем не менее прежняя страсть не отпустила её полностью.
Возняцки осознала, что ещё не сказала последнего слова в большом спорте. Объявив о возобновлении карьеры, она также поставила для себя высокую планку — US Open, Australian Open и Олимпиада в Париже.
Теперь Каролина пропадает на тренировках — она уверена, что ещё никогда не играла так, как сейчас. И болельщики с нетерпением ждут возможности убедиться в этом лично.
«Я хотела быть лучшей и побеждать». Возняцки возобновила карьеру после рождения детей
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