Медведев попал на опасного француза уже во 2-м круге Уимблдона. Чем известен Маннарино

В четверг, 6 июля, на Уимблдоне должны быть сыграны матчи второго круга в мужском одиночном разряде, не говоря уже о том, что необходимо доиграть несколько поединков первого раунда. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев стартовал на турнире вчера, 5 июля. Россиянин начал с уверенной победы над британцем Артуром Фери, получившим уайлд-кард в основную сетку. Фери проводил свой первый матч на уровне основных сеток турниров ATP и, в принципе, ожидаемо уступил в трёх сетах, хотя и показал при этом неплохой теннис (с поправкой на уровень и класс, разумеется).

А вот во втором круге Медведеву достался значительно более сложный оппонент. Наверное, один из самых серьёзных, которые на этой стадии вообще могли достаться Даниилу, если учесть, что он третий сеяный. 35-летний Адриан Маннарино — ветеран французского тенниса. Он занимает сейчас 35-е место в рейтинге ATP. Сложность же заключается в том, что Маннарино, который за карьеру завоевал всего два титула, — один из самых неудобных соперников для Медведева. В личных встречах преимущество на стороне Адриана — 4-2. И последний матч он выиграл не далее как в прошлом месяце.

Самые неудобные соперники для Даниила Медведева (в скобках — счёт личных встреч):

Новак Джокович (5-9)

Рафаэль Надаль (1-5)

Роберто Баутиста-Агут (2-5)

Ник Кирьос (1-4)

Люка Пуй (1-4)

Адриан Маннарино (2-4)

Борна Чорич (3-4)

Роджер Федерер (0-3)

Жиль Симон (1-3)

Хуберт Хуркач (2-3)

Аслан Карацев (1-2)

Гаэль Монфис (1-2)

Жереми Шарди (1-2)

Душан Лайович (1-2)

Уго Умбер (0-2)

Чхун Хён (0-2)

Гидо Пелья (0-2).

Глядя на эту таблицу, остаётся лишь порадоваться, что Роман Сафиуллин выбил из сетки Роберто Баутиста-Агута в первом же круге Уимблдона. Теперь испанец уже никак не пересечётся с Медведевым на этом турнире.

Травяной сезон — самый короткий в теннисе. В этой связи удивительно, что четыре из предыдущих шести поединков Медведева и Маннарино прошли на траве (а после сегодняшнего матча будет пять из семи — процент ещё повысится). Впервые соперники встретились семь лет назад, в 1/8 финала турнира в Хертогенбосхе. Тогда Даниил, конечно, был ещё далеко не тем теннисистом, каковым является сейчас, и Адриан победил 6:4, 6:2. Год спустя игроки сразились на «Мастерсе» в Канаде, но и на харде россиянин не смог обыграть француза — 6:3, 6:1 в пользу более опытного спортсмена.

В 2018 году Медведев и Маннарино сыграли очный матч на Уимблдоне. Только не во втором круге, как сейчас, а в третьем. Получился настоящий триллер: француз повёл 2-0 по партиям, россиянин отыгрался, но в решающем сете всё же не выдержал — 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3 в пользу его соперника. А год спустя Даниил наконец-то размочил счёт в личном противостоянии, сделав это в высшей степени убедительно. Игра на «Мастерсе» в Майами закончилась со счётом 6:2, 6:1 в его пользу.

Затем Медведев и Маннарино какое-то время отдыхали друг от друга. Новая, уже пятая по счёту встреча, состоялась в полуфинале Хертогенбосха-2022. Россиянин оказался сильнее — 7:5, 7:5 (в финале, правда, проиграл Тиму ван Рейтховену). А уже в текущем году в том же Хертогенбосхе состоялся и шестой поединок. Казалось, у Даниила появилась прекрасная возможность сравнять счёт. Но не тут-то было: француз в матче второго круга одержал волевую победу — 4:6, 6:4, 6:2. Розыгрыш, в котором Адриан реализовал сетбол во втором сете, заслуживает того, чтобы его пересмотреть.

Видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Медведев по ходу того матча не сдерживал эмоций. А после игры философски прокомментировал неудачу.

«Трудно что-либо сказать, потому что, когда проигрываешь на старте, это невесело. Ты чувствуешь себя плохо. Иногда испытываешь разочарование, иногда гнев. Не как депрессию, а как разочарование. И теряешь энергию. И самое интересное: представьте, что я выиграю на следующей неделе. Я буду счастлив и вообще не буду вспоминать сегодняшний день. Я бы сказал, что теннис иногда весёлый, иногда серьёзный, а иногда разочаровывает. Но именно поэтому мы его любим», — приводит слова Даниила ua.tribuna.com.

А вот после победы в первом круге Уимблдона Медведев был настроен благожелательно. «Очень рад возвращению. Спасибо всем за тёплый приём — несмотря на то что я играл против британца. Когда выходил на корт, то не знал, как меня примут. Но это было невероятно. Хотя меня не везде любят, потому что иногда на корте я схожу с ума, иногда безумно веду себя с болельщиками. Так что было приятно сюда вернуться, и я надеюсь как можно дольше задержаться», — сказал он после матча.

И признал на пресс-конференции, что ещё не подобрал ключи к траве: «Ещё не подобрал ключа к траве, как получилось в этом году с грунтом. Речь не только о результатах, но после Монте-Карло и Мадрида я чувствовал, что у меня что-то начинает получаться. На траве я такого не чувствую. Помню, когда начал играть на траве, это были «челленджеры» или внешние корты. Как правило, они быстрее, мяч больше скользит. Обычные удары мне хорошо удавались. А центральные корты очень медленные, только подача идёт быстро. Мне кажется, легче с людьми, которые подкручивают мяч, не просто бьют. Это меня удивило. Поэтому я всё ещё в поисках того, как именно мне надо играть. А это лучший турнир, чтобы попытаться понять, так что посмотрим. Чем дальше идёшь по турниру, тем сильнее соперники. Посмотрим, получится ли у меня найти [ключ] и далеко пройти».

Получится ли у Медведева остаться на турнире подольше, зависит всё-таки в большей степени от него самого, нежели от Маннарино. Всё же теннисисты находятся в разных весовых категориях.

Матч Даниил Медведев (Россия, 3) — Адриан Маннарино (Франция) состоится в четверг, 6 июля. Игру поставили четвёртым запуском на корте 2. За всеми событиями следите на «Чемпионате».