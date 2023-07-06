Российское дерби Рублёв – Карацев на Уимблдоне! Кудерметова и Андреева готовятся. LIVE!

В четверг на главном травяном турнире матчи проведут семь россиян. Будет и дерби. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Уимблдоне. В четверг должны быть доиграны 17 матчей первого круга – 7 у женщин и 10 у мужчин, а также запланировано продолжение второго круга – 22 встречи у мужчин и 20 у женщин. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день выйдут на корты семь россиян. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Вероника Кудерметова (12), Анастасия Потапова (22), Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв (7) и Аслан Карацев. Причём последние двое проведут первое российское дерби на турнире. Сыграет второй матч и действующая чемпионка Елена Рыбакина (3). Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.