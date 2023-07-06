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Медведев, Андреева, Рублёв, Карацев, Кудерметова: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Российское дерби Рублёв – Карацев на Уимблдоне! Кудерметова и Андреева готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2023
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В четверг на главном травяном турнире матчи проведут семь россиян. Будет и дерби. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Уимблдоне. В четверг должны быть доиграны 17 матчей первого круга – 7 у женщин и 10 у мужчин, а также запланировано продолжение второго круга – 22 встречи у мужчин и 20 у женщин. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день выйдут на корты семь россиян. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Вероника Кудерметова (12), Анастасия Потапова (22), Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв (7) и Аслан Карацев. Причём последние двое проведут первое российское дерби на турнире. Сыграет второй матч и действующая чемпионка Елена Рыбакина (3). Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 16:30 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 16:30 МСК
Корентен Муте
71
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кая Юван
244
Словения
Кая Юван
К. Юван
Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 17:30 МСК
Ализе Корне
74
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 18:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Live Даниил Сальников

Сегодня на Уимблдоне стартуют матчи в парном разряде. Наше представительство в парном турнире.

12:17 Даниил Сальников

Сегодня на Уимблдоне запланированы матчи с участием 9 наших игроков.

12:10 Даниил Сальников

Уимблдон. Расписание матчей 6 июля. Мужчины

13:00. Александр Бублик (Казахастан) — Джеффри-Джон Вулф (США)

14:30. Андрей Рублёв (Россия)Аслан Карацев (Россия)

14:30. Денис Шаповалов (Канада) — Грегуар Баррер (Франция)

15:00. Александр Зверев (Германия) — Гийс Броувер (Нидерланды)

15:30. Лиам Броэди (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия)

16:30. Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия)

18:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария)

18:00. Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)

19:00. Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция)

12:09 Даниил Сальников

Сегодня, 6 июля, продолжатся остановленные ранее матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также пройдут встречи в рамках второго круга.

Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, первый круг

15:00 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас-Диас (Испания)

Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, второй круг

13:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина)

15:00. Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Беларусь)

15:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)

16:30. Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция)

16:30. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия)

17:00. Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения)

17:30. Ализе Корне (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан)

18:30. Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ (Испания)

12:08 Даниил Сальников

К среде, 5 июля, на самом известном в мире турнире на траве накопился долг в 35 мужских и 34 женских матча первого круга, а ведь в этот день ещё должна была пройти и половина второго. Но наверстать график не удалось – дождь опять существенно перекроил расписание. В итоге кто-то из теннисистов уже пробрался в третий круг, а кто-то не преодолел даже стартовый. Но обо всём по порядку.

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