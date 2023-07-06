Российское дерби Рублёв – Карацев на Уимблдоне! Кудерметова и Андреева готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Уимблдоне. В четверг должны быть доиграны 17 матчей первого круга – 7 у женщин и 10 у мужчин, а также запланировано продолжение второго круга – 22 встречи у мужчин и 20 у женщин. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день выйдут на корты семь россиян. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Вероника Кудерметова (12), Анастасия Потапова (22), Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв (7) и Аслан Карацев. Причём последние двое проведут первое российское дерби на турнире. Сыграет второй матч и действующая чемпионка Елена Рыбакина (3). Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.
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Сегодня на Уимблдоне стартуют матчи в парном разряде. Наше представительство в парном турнире.
Сегодня на Уимблдоне запланированы матчи с участием 9 наших игроков.
Уимблдон. Расписание матчей 6 июля. Мужчины
13:00. Александр Бублик (Казахастан) — Джеффри-Джон Вулф (США)
14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Аслан Карацев (Россия)
14:30. Денис Шаповалов (Канада) — Грегуар Баррер (Франция)
15:00. Александр Зверев (Германия) — Гийс Броувер (Нидерланды)
15:30. Лиам Броэди (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия)
16:30. Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия)
18:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария)
18:00. Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
19:00. Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция)
Сегодня, 6 июля, продолжатся остановленные ранее матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также пройдут встречи в рамках второго круга.
Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, первый круг
15:00 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас-Диас (Испания)
Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, второй круг
13:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина)
15:00. Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Беларусь)
15:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)
16:30. Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция)
16:30. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия)
17:00. Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения)
17:30. Ализе Корне (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан)
18:30. Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ (Испания)
К среде, 5 июля, на самом известном в мире турнире на траве накопился долг в 35 мужских и 34 женских матча первого круга, а ведь в этот день ещё должна была пройти и половина второго. Но наверстать график не удалось – дождь опять существенно перекроил расписание. В итоге кто-то из теннисистов уже пробрался в третий круг, а кто-то не преодолел даже стартовый. Но обо всём по порядку.
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