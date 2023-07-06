50-я победа на ТБШ! Рублёв обыграл Карацева в первом российском дерби на Уимблдоне-2023

В четверг, 6 июля, на Уимблдоне проходят матчи как первого, так и второго раунда в мужском одиночном разряде. Всё дело в том, что в нормальное проведение встреч вмешался дождь. Главный интерес российских фанатов тенниса был прикован к первому отечественном дерби на турнире: Андрей Рублёв – Аслан Карацев. Изначально эта встреча должна была пройти ещё 5 июля. Организаторы травяного мэйджора поставили поединок на третий по значимости корт – корт №2.

Перед Уимблдоном Рублёв провёл лишь один турнир после не самого удачного выступления на Открытом чемпионате Франции. На «пятисотнике» в Галле 25-летний уроженец Москвы сумел добраться до финала соревнований, где в битве за титул уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Карацев, в отличие от своего соотечественника, провёл два турнира: в Штутгарте Аслан, пройдя из квалификации, добрался до второго круга (уступил Роману Сафиуллину), а на старте Галле не сумел справиться с Лоренцо Сонего.

На предыдущей стадии травяного ТБШ Карацев в четырёх партиях одолел представителя Франции Люку Ван Аша со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4, а Рублёв переиграл чемпиона Уимблдона в парном разряде Макса Пёрселла 3:0 (6:3, 7:5, 6:4). По ходу второй партии сета россиянин проигрывал 2:5, однако ему удалось перехватить инициативу и довести дело до уверенной победы. В послематчевом интервью Андрей признался, что стал лучше понимать игру и чувствовать условия. «Не кажется, что трава меня напрягает? Посмотрим, посмотрим. Конечно, нервничал. В первом матче всегда так, не знаешь, чего ожидать. И корт не такой, как тренировочный, это добавляет стресса. И сегодня был ветер, а во время матча все эти детали вызывают стресс. Но я рад, что смог приспособиться к этим условиям и закончить матч на хорошем уровне», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева после великолепного старта Андрея на турнире высказалась о стартовой встрече олимпийского чемпиона 2020 года в миксте. «Рублёв сегодня отыграл очень здорово: Андрею удалось провести три шикарных сета. Да, во второй партии случился небольшой сбой, но он сумел отыграться с 2:5 по геймам и забрать себе сет. Стоит сказать, что очень тяжело на «Больших шлемах» выходить играть первым запуском в стартовый день — это оказывает давление и сказывается на игре каждого игрока. Самое главное, что Рублёв спокойно решил все свои проблемы в первом круге и теперь уверенно двигается дальше», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

При этом собеседник издания также решила поделиться ожиданиями в преддверии первого российского дерби на третьем «Шлеме» в сезоне-2023: «Матч Рублёва с Карацевым будет принципиальным для ребят, как и все их прошлые поединки. У них давняя история противостояния: ещё по юниорам они конкурировали друг с другом. Аслан не без проблем начал свой путь на Уимблдоне. Ему мешал дождь, но он всё равно справился. В матче с Андреем очень сложно выделить фаворита. Разница в рейтинге не играет никакой роли. Аслан недавно и Медведева обыгрывал, хоть и на грунте. Это будет тяжелейший матч для обоих теннисистов. Если говорить объективно, то Рублёв должен обыграть Карацева и выйти в третий круг Уимблдона», — заявила Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук также решился высказаться перед стартом отечественного противостояния в Лондоне. «Совсем не удивлён победами наших ребят сегодня. Рублёв и Карацев показали классный и уверенный теннис — в итоге заслуженно прошли во второй круг Уимблдона. По уровню мастерства они оба должны быть минимум в четвертьфинале турнира. Они достойны этой стадии. К сожалению, сетка свела их вместе, поэтому дальше пойдёт только лишь один. У Рублёва есть все шансы пройти минимум до полуфинала. Его ударный стиль тенниса подходит под игру на траве — у него шикарные перспективы! Думаю, что Рублёв обыграет Карацева во втором круге и пойдёт уверенно дальше по сетке», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Стоит отметить, что оба теннисиста до сегодняшнего противостояния провели лишь один очный матч. В феврале 2021 года на турнире ATP-500 в Дубае Аслан обыграл Андрея в финале. Тот титул стал для уроженца Владикавказа первым в его коллекции.

Отчётный поединок соперников начался с раннего брейка Рублёва. Андрей с ходу взял подачу оппонента и удержал преимущество в партии до счёта 5:4. Однако подать на сет победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде не сумел, отдав гейм на собственной подаче с первого же брейк-пойнта. Теннисисты, добрались до тай-брейка, где удачливее оказался именно Аслан. Таким образом, именно Карацев забрал первую партию со счётом 7:6 (7:4).

Аслан Карацев Фото: Patrick Smith/Getty Image

Второй сет в данном противостоянии начался уже совсем по другому сценарию. Два спортсмена раз за разом брали свои подачи до счёта 4:3 в пользу Рублёва. При этом, как говорят в мире тенниса, не было даже и не намёка на брейк. Однако он случился в девятом гейме этой партии. Аслан не мог удержать свою подачу и позволил соотечественнику брейкануть. На этот раз 25-летний уроженец Москвы спокойно подал на сет и восстановил равновесие в матче – 6:7 (4), 6:3. Стоит отметить, что в этом сете Рублёв заметно меньше ошибался, чем его соперник (4 невынужденные ошибки против 10), а также сделал больше виннерсов (9 против 3).

Андрей Рублёв Фото: Visionhaus/Getty Images

А вот третий сет был чем-то схож с началом дебютной партии сегодняшнего российского дерби. Карацев снова не смог удержать гейм на своей подаче, позволив оппоненту сразу же оторваться в сете на два гейма (Аслан мог с ходу же сделать обратный брейк, но не использовал два своих шанса). В целом партия протекала довольно в спокойном режиме. Она осталась за Рублёвым – 6:4. Примечательно, что третий сет выдался довольно затяжным. Его продолжительность составила 49 минут.

В четвёртой партии ближе к брейку был именно Андрей. Но взять чужую подачу в пятом гейме партии у него не получилось, хотя Рублёв имел счёт 0:40 на приёме. Это обстоятельство не сломило моральный дух Андрея, ведь долгожданный брейк он сделал при счёте 3:3 в сете. Однако, как и в первой партии, подать на неё и матч, соответственно, олимпийский чемпион Токио в миксте не смог, отдав гейм на своей подаче – 5:5. Но всё же Рублёв смог дожать Карацева в концовке противостояния. Аслан далее снова отдал подачу, а со второй попытки Андрей всё-таки смог завершить матч в свою пользу – 6:7, 6:3, 6:4, 7:5.

Примечательно, что эта победа стала для Рублёва 50-й на мэйджорах. За выход в четвёртый раунд британского «Шлема» россиянин сразится с победителем пары Томас Барриос-Вера (Чили) – Давид Гоффен (Бельгия).