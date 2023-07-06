«Вдруг супервайзеры увидят. Хочу играть на кортах с трибунами!» Андреева — об Уимблдоне

Мирра Андреева продолжает наводить шороху на турнирах «Большого шлема». После яркого выступления на «Ролан Гаррос» она вышла в третий круг Уимблдона, обыграв 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову, которая снялась во втором сете при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки. На пресс-конференции Мирра поделилась впечатлениями от травяного покрытия, рассказала, как стесняется заговорить с Энди Марреем, а также попросила ставить её на корты с трибунами.

«Уимблдон мне нравится гораздо больше. Все в белом, трава, клубника»

— Очень рада победе, но не так я хотела выиграть матч. У соперницы были проблемы с ногой, желаю ей быстрого восстановления. Знаю, что ей тяжело. Не такой победы я хотела, но всё равно рада, что вышла в следующий раунд.

— Вы впервые играете на траве? С Энди Марреем уже виделись?

— Да, на траве впервые, это всего лишь мой пятый матч. Пока что трава мне нравится, я играю не так уж плохо.

Видела здесь Энди, но стесняюсь с ним заговорить. Как только его вижу, стараюсь поскорее уйти, только чтобы не говорить с ним, потому что очень стесняюсь (улыбается).

— Что вы изменили в своей игре из-за травы?

— Не так уж много. В первые дни было тяжело найти ритм, но, если честно, я ничего особо не меняла. Просто нашла новый ритм на новой поверхности.

— Из-за погоды в последние дни приходилось много ждать. Как вы проводите время в ожидании?

— Первый раунд я должна была играть во вторник, в тот день мы не сыграли. Старалась быть в тихом месте, вместе с командой. У нас хорошая атмосфера, мы много шутили и смеялись. Мне нравится оставаться с командой и чтобы рядом было не очень много людей. Потому что в людных местах, например, в кафетерии, очень шумно. Мы с командой просто ждали, больше заняться было нечем.

— Какую роль в вашей жизни уже сыграл Уимблдон, какие у вас воспоминания?

— Он отличается от других «Шлемов», на которых я играла. По сравнению с «Ролан Гаррос» здесь вау, очень красиво. И очень традиционно. «Ролан Гаррос» довольно простой, а тут все в белом, трава, клубника. На Уимблдоне мне пока что нравится гораздо больше (улыбается).

— На «Ролан Гаррос» вы удивили всех, заявив, что хотите побить рекорд Джоковича по количеству «Шлемов». А на этот Уимблдон у вас есть цель?

— Конечно, я всегда хочу побеждать, неважно, какой турнир, какой раунд. Всегда хочу выигрывать. Я просто буду очень стараться, если пройду в 1/8 финала, буду очень рада. Если выйду в полуфинал, тоже буду очень счастлива. Просто постараюсь показать максимум, и посмотрим, что получится. Но никаких целей у меня нет, я просто играю.

«Вдруг супервайзеры увидят. Я хочу играть на кортах с трибунами!»

— Вы потрясающе провели последние пару месяцев, за счёт чего это получилось?

— Не знаю. Я немного изменилась. В Австралии я играла в юниорском финале и поняла, что теннис, с одной стороны, очень тяжёлый вид спорта, но с другой — ты просто играешь. Это просто игра. Всё определяет матч.

Сейчас я стараюсь воспринимать это просто как игру. Может, поэтому так получается, не знаю. Просто стараюсь играть, получать удовольствие от игры и выигрывать как можно больше очков.

— Это перемена в психологии, игра осталась такой же, как в Австралии?

— Возможно. Конечно, я думаю, что стала сильнее не только психологически, но и в игре. То есть во всём (улыбается).

— Чем вас удивила трава?

— Я начала тренироваться в Рейнс Парке. Мой тренер говорил мне, что там будет много неудачных отскоков. Но там у меня не было ни одного плохого отскока, всё было идеально. Я ждала плохих отскоков, но их немного. Не как на грунте.

— Вчера вы обыграли Ван в трёх партиях, сегодня сделали следующий шаг. Вам 16, вы хорошо восстановились физически? Чувствуете усталость или сохранили свежесть?

— Мы хорошо восстановились с тренером по физподготовке — массаж, растяжка, это сильно помогло. Я поздно закончила, часов в девять или полдесятого, может, чуть раньше, ушла из клуба в 22:30. Сегодня чувствую себя свежей. Немного устала, но это нормально. Я почти каждый день чувствую усталость, так что всё нормально (улыбается).

— Если вы дойдёте до 1/8 финала, то можете попасть на Центральный корт. Мечтаете об этом или страшно?

— Нет. Раньше я, конечно, боялась бы играть на Центральном корте, но сейчас, наоборот, хочу играть на корте с трибунами. Вдруг супервайзеры увидят эту пресс-конференцию. Скажу напрямик, я хочу играть на корте с трибунами. По крайней мере на корте 3, я очень обрадуюсь. А если меня поставят на Центральный корт, это будет очень круто. Мечтаю сыграть там. Посмотрим.

— А вы там были, на Центральном корте?

— Да, сходила в первый день, сделала много фотографий. У меня штук 15 фото в телефоне. Атмосфера там замечательная.

— Камеры Netflix вас не напрягают?

— Они ходят за мной. Думаю, они где-то здесь. Там очень милые люди, ничего плохого я не замечала. Если ты не хочешь что-то снимать сегодня, они не заставляют. Например, вчера я очень сильно нервничала. На разминке чувствовала стресс и дискомфорт, и мы сказали им, что сейчас не время снимать. Они нисколько не возражали и просто ушли, дали мне побыть одной. Очень приятные люди. Раньше мне было немного некомфортно, но сейчас даже нравится.

— В следующем раунде вы можете сыграть с Анастасией Потаповой. Чему вы научились из поражения от неё и в чём с тех пор стали сильнее?

— Помню, что это был хороший матч, обе могли выиграть. На тай-брейке во втором сете я вела 6:1 и выиграла 7:4, кажется. Это был равный, хороший матч. Не помню точно, что случилось в третьем сете, может, сказалось то, что у неё больше опыта. Я вела 3:1, но не смогла довести дело до победы. В этом у неё больше опыта. Если она выиграет, то мы с ней сыграем, буду ждать этого матча. Мне нравится, как она играет, это будет отличный матч.