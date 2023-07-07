«Ты что-то против меня имеешь». Медведев психанул и со скандалом вылетел с Уимблдона-2017

Уимблдон – пока что самый неудачный турнир «Большого шлема» для российского теннисиста Даниила Медведева. Лучший результат Даниила в Лондоне – выход в четвёртый круг в 2021 году. Во всех остальных случаях Медведев сходил с дистанции во втором (2017) или третьем круге (2018, 2019).

Не всегда россиянин спокойно принимал неудачи на английских травяных кортах. В 2017-м Медведев устроил скандал с демонстративным бросанием монет на корт из-за недовольства работой судьи. В конечном счёте Даниил извинился за свою вспыльчивость, но это не уберегло его от крупного штрафа.

21-летний Медведев дебютировал в основной сетке Уимблдона в 2017 году. Перспективный теннисист уже ворвался в топ-50 рейтинга ATP, но ещё не дотягивал до вхождения в число сеяных и получил сильного соперника в первом раунде – пятого номера посева и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку. Мало кто верил в Медведева, но он преподнёс сенсацию и обыграл опытного швейцарца в четырёх сетах – 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Казалось, Медведев может далеко зайти по сетке. Даниил выбил Вавринку, а следующая встреча с по-настоящему сильным оппонентом светила только в четвертьфинале, где он мог пересечься с первой ракеткой мира и действующим чемпионом Уимблдона Энди Марреем.

Даниил Медведев сенсационно выбил Стэна Вавринку на Уимблдоне-2017 Фото: David Ramos/Getty Images

Уж точно не предвещала больших проблем игра второго раунда с бельгийским квалифаером Рубеном Бемельмансом, который занимал 124-е место в мировом рейтинге. Однако с самого начала матча Медведев столкнулся с неожиданно жёстким сопротивлением андердога.

Даниил проиграл два первых сета – 4:6, 2:6. После этого россиянин активизировался и восстановил равновесие, забрав третью и четвёртую партии – 6:3, 6:2. Практически не было сомнений, что Медведев дожмёт Бемельманса в пятом сете. Даниил вёл 2:1 с брейком, но затем отдал инициативу сопернику из-за собственной вспыльчивости.

При счёте 2:1 в пятом сете на брейк-пойнте Медведев посчитал, что Бемельманс пробил в аут по длине, однако судья на вышке португалка Мариана Алвеш не согласилась с ним и попросила переиграть очко. Даниил в итоге проиграл свою подачу в четвёртом гейме, счёт стал 2:2. Обидно, но не паниковать же из-за этого…

Медведев сказал Алвеш: «Позови супервайзера. Мне кажется, ты что-то против меня имеешь. Я хочу поменять судью». Даниил добавил, что против него в течение матча было принято пять решений и ни одного – в его пользу.

Супервайзер и Алвеш с трудом успокоили Даниила, уговорив его продолжить игру. Судью ожидаемо не стали отстранять от обслуживания встречи. После этого разгорячённый россиянин проиграл три гейма подряд.

Итоговый счёт матча не в пользу Медведева — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6. Больше всего от срыва Даниила выиграл Рубен Бемельманс, который сохранял спокойствие на корте и воспользовался подарком нервного соперника.

Рубен Бемельманс воспользовался срывом Даниила Медведева на Уимблдоне-2017 Фото: David Ramos/Getty Images

После игры Даниил пожал Алвеш руку, но, когда собирал вещи, достал из сумки кошелёк и начал бросать монеты в сторону судейской вышки. Примечательно, что лондонской публике понравился эмоциональный поступок Даниила – каждое подбрасывание монет сопровождалось аплодисментами.

Мариана Алвеш — обладатель золотого судейского значка ITF, который присваивается рефери наивысшей категории. Чтобы получить данную квалификацию, необходимо отсудить не менее 100 международных матчей и иметь безупречные рекомендации от супервайзеров. Алвеш — одна из немногих действующих женщин-арбитров, заработавших подобный статус. Конечно, она, как и любой человек, далеко не идеал и в каких-то моментах может ошибаться, но Медведеву следовало держать себя в руках и сохранять спокойствие. Винить в поражении ему следовало самого себя, а не судью.

Мариана Алвеш – одна из наиболее авторитетных теннисных судей Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Очень быстро Медведев осознал, что был неправ. На послематчевой пресс-конференции он извинился перед Алвеш.

«Матч складывался для меня тяжело. Я был очень расстроен тем, как играл. Это повлияло на моё поведение. Сожалею, что всё так сложилось. Иногда бывает такое, что ты недоволен арбитром. Но я уже не помню, что именно ей сказал. Почему бросал монеты в судью? Я просто был расстроен, у этого не было особого значения. Это было глупо. Даже не помню, какой был номинал у монеток. Сразу после матча пожалел о том, что сделал», — заявил Медведев.

Раскаяние в содеянном не спасло Медведева от крупного штрафа. Наказание россиянина состояло из трёх отдельных взысканий: за неспортивное поведение – £ 5,8 тыс. и два за споры с судьёй – £ 3,1 тыс. и £ 2,3 тыс. Медведев за выход во второй раунд Уимблдона-2017 заработал £ 57 тыс., почти 20% этой суммы вычли в качестве штрафа.

Уимблдон остаётся единственным турниром «Большого шлема», на котором Медведев не доходил до четвертьфинала. А ведь Даниил вполне мог удачно выступить на травяном мэйджоре именно в 2017-м, если бы сохранил спокойствие и прошёл Бемельманса. Рубен в третьем раунде проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону, который затем уступил американцу Сэму Куэрри. Сэм же по-настоящему удивил в четвертьфинале, выбив Энди Маррея. И только потом Куэрри сошёл с дистанции, уступив в полуфинале Марину Чиличу, который, в свою очередь, проиграл решающий матч Роджеру Федереру.

Медведев убрал одного из фаворитов турнира Вавринку, а все остальные, за исключением Федерера, удивительным образом достаточно рано вылетели от андердогов (Рафаэль Надаль в четвёртом раунде проиграл Жилю Мюллеру, а Новак Джокович уступил Томашу Бердыху в четвертьфинале). В такой неразберихе Даниил вполне мог дойти даже до полуфинала — при сопутствии удачи. Но, опять же, всему виной несдержанность Медведева в противостоянии с явно уступавшим ему в классе Бемельмансом.

На старте карьеры Даниилу сильно мешали эмоции. Медведев и сейчас не является самым спокойным теннисистом в туре, время от времени может накричать на судью, но в целом он намного лучше держит удар и в трудные моменты вряд ли повторит что-то вроде скандального шоу с подбрасыванием монет на Уимблдоне-2017.