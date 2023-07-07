«Пока не поцелуются в губы — не поверю». Циципас и Бадоса дошли уже до микста на Уимблдоне

Стефанос Циципас и Паула Бадоса продолжают эпатировать публику. Греку и испанке, чей роман начался столь внезапно, а теперь стремительно развивается, показалось, что в этом направлении делается недостаточно усилий. И они решили объединиться. Нет, не пожениться (пока что), а выступить в смешанном парном разряде на Уимблдоне. Теннисисты такого уровня на мэйджорах обычно сосредоточиваются на одиночном разряде. Но тут особый случай.

Циципас, к слову, на нынешнем Уимблдоне сыграет сразу в трёх разрядах. В парном он выступит вместе со своим братом Петросом. Что сподвигло Стефаноса на такие свершения, тем более на фоне неизбежной свистопляски с расписанием? Слово ему самому. «Это только дополнительный стресс. Я бы никогда не подумал, что буду играть одиночку, пару и микст. Можно сказать, что я мазохист. Хотя очень приятно делать это с близкими людьми. Один из них недавно появился в моей жизни – Паулита, сделаем это.

Петрос тоже где-то там – хотя нет, он ушёл. Ему уже надоело интервью. Это исполнение мечты, мы мечтали об этом с детства. Нам ничего не доставалось просто так, мы сами должны были всего добиться. Так что это особенный момент», — говорил теннисист на корте после выхода во второй круг в одиночном разряде.

С жеребьёвкой же Циципасу и Бадосе не повезло. В смешанной парной сетке они попали на американцев Остина Крайчека и Джессику Пегулу, получивших первый номер посева. Интересно, что в сетке микста есть ещё одна пара в полном смысле этого слова. Австралиец Алекс де Минор и британка Кэйти Бултер также находятся в отношениях. Они попали в нижнюю половину сетки, а вот Циципас и Бадоса оказались в верхней. Вот будет номер, если эти четверо выйдут в финал!

В роман Стефаноса и Паулы, однако, верят далеко не все: дескать, слишком уж красиво и романтично всё у них складывается. Некоторые фанаты полагают, что всё это заранее срежиссированная акция. В пользу этой теории говорит то, что действия теннисистов в соцсетях выглядят скоординированными. Так, 7 июня спортсмены обновили фотографии своих профилей в стриминговом сервисе Spotify и поставили на них совместные селфи. Также у них появился общий плейлист.

Бадоса же даёт понять, что на самом деле всё серьёзно. «Я получила травму в Австралии. Смотрела финал, уже была в Испании, но ещё не отошла от смены часовых поясов, поэтому решила посмотреть матч. Мне никогда не снятся теннисисты, однако той ночью приснился он, что мы оба с ним выиграли Australian Open. А потом между нами случилось нечто романтичное, но я не буду объяснять», — говорила Паула на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона.

Наиболее отъявленных скептиков не убеждает (а может, напротив, заставляет утвердиться в своём мнении) совместный аккаунт игроков tsitsidosa, недавно появившийся в соцсетях. Стефанос и Паула публикуют там романтические фото и видео, не давая ослабнуть вниманию к их персонам.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса Фото: Из личного архива Стефаноса Циципаса

«Кто, чёрт возьми, посвящает целый аккаунт в соцсетях своему роману? Просто самореклама. Это не хейт, если что, просто интерес», — написал один из пользователей в комментариях.

«Пока не поцелуются в губы — не поверю», — добавил другой пользователь.

Как бы то ни было, пока Циципасу и Бадосе не мешает вся эта шумиха. Стефанос преодолел первый круг Уимблдона, одолев чемпиона US Open 2020 года Доминика Тима. А матч второго раунда с трёхкратным чемпионом ТБШ Энди Марреем, начавшийся в четверг, 6 июля, остановлен при счёте 6:7, 7:6, 6:4 в пользу британца. Паула же в первом раунде обыграла американку Элисон Риске и теперь ожидает встречи с украинкой Мартой Костюк.

Забавный момент: Циципас и Маррей сражались поздно вечером, и Бадоса, разумеется, присутствовала на игре. И это при том, что её матч с Костюк 7 июля поставили первым запуском! И ещё один забавный момент: один из пользователей «Твиттера» удачно пошутил на тему активности Апостолоса Циципаса, отца Стефаноса, который, будучи тренером сына, неизменно присутствует на его матчах.

«Семья Циципасов — это как ситком, который начал становиться скучным. Поэтому они ввели нового персонажа, чтобы шоу продолжалось. И это работает!» — написал пользователь JosephWofford, имея в виду Циципаса-старшего.

Апостолос Циципас на матче Стефаноса с Домиником Тимом Фото: Соцсети

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И всё же недавние слова Циципаса заставляют верить в искренность чувств — как минимум с его стороны. По заказу такое не сочинишь. «Последние три года она мне очень нравилась. Впервые я её увидел на Australian Open — 2020, прекрасно помню этот момент. Редко бывает, что ты видишь человека по телевизору и тебе сразу так нравится его энергетика. За последние несколько лет мы несколько раз пересекались, я смог узнать её поближе. А закрутилось всё в Риме, после того как написал ей сообщение после её победы над Онс Жабер во втором круге. Мне очень понравилось то, как она сыграла, как справилась с ситуацией. Я отправил ей сообщение, поздравил, и так всё закрутилось. И я ей тоже всё это время нравился. Так что нам было суждено сойтись.

Сейчас у меня ощущение, что я впервые в жизни влюбился. Никогда такого не ожидал. Это дало мне новый взгляд на жизнь. Я стал счастливее. Для меня не имеет значения, буду ли я выигрывать титулы. Знаю, что нашёл свою женщину. Очень её люблю и всегда буду любить. При этом мы сразу чётко обозначили, что теннис для нас главное. Мы поддерживаем друг друга и вместе стремимся к мечте. Мы оба хотим выиграть турнир «Большого шлема», и я надеюсь, что скоро вместе это сделаем», — приводит слова Стефаноса DNA.