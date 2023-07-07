Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Победа российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Франции Адрианом Маннарино во 2-м круге Уимблдона

«Даже голову не помыл». Медведев вспомнил свой провал на Уимблдоне-2021 и вышел в 3-й круг
Кирилл Вейович
Медведев вышел в третий раунд Уимблдона-2023
Аудио-версия:
Комментарии
После переноса Даниилу удалось взять реванш у Маннарино за поражение трёхнедельной давности и пробиться в следующую стадию ТБШ.

В пятницу, 7 июля, на Уимблдоне проходят встречи как второго, так и третьего раунда в мужском и женском одиночных разрядах. Накопившихся из-за дождей матчей получилось так много, что в этот день должны были выйти на корты пять представителей России. Среди них на одной из площадок травяного мэйджора свой поединок доигрывал и третья ракетка мира Даниил Медведев. Накануне матч 27-летнего уроженца Москвы с представителем Франции отложили из-за наступления темноты в конце третьего сета при счёте 4:4. Первые две партии оставил за собой именно россиянин, взяв их с одинаковым счётом 6:3, 6:3.

Отметим, что поединок россиянина и француза организаторы Уимблдона поставили лишь на третий по значимости корт – корт №2. Болельщики Даниила уже поспешили выразить недовольство по этому поводу в соцсетях. И действительно: третий сеяный турнира проводил свою встречу не на одной из двух центральных площадок соревнований. Напомним, свой стартовый матч против Артура Фери он играл на корте №1. В дебюте россиянин особых проблем не испытал, обыграв британца в трёх партиях. Маннарино, в свою очередь, на старте Уимблдона одолел Александра Шевченко.

Материалы по теме
Медведев победил сына президента французского ФК! Даниил вышел во второй круг Уимблдона
Медведев победил сына президента французского ФК! Даниил вышел во второй круг Уимблдона

Успешное начало третьего в сезоне мэйджора, естественно, не могло не найти отклик среди отечественных экспертов. Так, заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук сказал следующее: «У Медведева выше мастерство, потому он уверенно переиграл своего соперника. Хотя английская публика стояла на ушах за своего молодого игрока. Но они забыли главное — это только подстёгивает Медведева к более решительным действиям. Он играет не благодаря поддержке трибун, а вопреки. Всё было хорошо для него», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина также прокомментировала великолепный старт Даниила на Уимблдоне-2023: «Сегодня была очень спокойная и уверенная победа Медведева. Отличный старт на Уимблдоне: дальше — больше! Из-за дождей ему пришлось долго ждать своего первого матча на турнире. Уверена, что это добавило ему нервозности. Для Дани было важно уверенно начать, не дать сопернику шансов — в итоге так и произошло. Он провёл ровные три сета, не дав Фери поднять голову. Молодец, что справился с большой дождевой паузой и давлением. Лондон без дождей не существует — так на Уимблдоне было всегда».

Адриан же, как известно, является одним из самых неудобных соперников для Даниила. Дело в том, что счёт личных встреч — 4-2 в пользу 35-летнего уроженца Суази-су-Монморанси (3-1 на траве, 1-0 на Уимблдоне). В последний раз они играли совсем недавно, во втором круге голландского Хертогенбосха. Три недели назад победу праздновал именно Адриан – 4:6, 6:4, 6:2. Стоит добавить, что Маннарино является 1 из 17 игроков, которым россиянин уступает по личным встречам. А тех, с кем Медведев как минимум пять раз играл и кому при этом уступает в личных встречах, всего восемь. Кроме Маннарино, в этот пул входят, например, представители Big-3 – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Материалы по теме
Медведев попал на опасного француза уже во 2-м круге Уимблдона. Чем известен Маннарино
Медведев попал на опасного француза уже во 2-м круге Уимблдона. Чем известен Маннарино

Напомним кратко, как развивались события вчерашнего отрезка противостояния. В первом сете ключевым стал седьмой гейм, в котором Даниил сделал важный брейк. Затем россиянин взял ещё два гейма подряд, установив окончательные цифры на табло после дебютной партии – 6:3. Отметим, что 27-летний уроженец Москвы смог прибавить во второй половине сета, став использовать более нестандартные и хитрые комбинации, что позволило оставить его за собой.

Во второй партии россиянин с ходу начал громить своего соперника. Первая ракетка России вёл со счётом 5:0, но затем отпустил нити игры и позволил Адриану вернуться в неё. Маннарино взял три гейма подряд, однако на большее француза не хватило. 6:3 – именно с таким счётом закончился второй сет.

Во время третьей партии постепенно начинало темнеть, поэтому была опасность, что спортсмены могут не успеть доиграть поединок. Так и произошло. При счёте 4:4 встреча была остановлена, а инициатором переноса был именно Медведев. После проигранного вчистую восьмого гейма россиянин сказал арбитру следующее: «Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть», — сказал судье Даниил. Как результат, противостояние решили отложить на следующий день.

Вообще, история с переносами матчей на Уимблдоне является уже не новой для чемпиона US Open – 2021. Два года назад поединок 1/8 финала против Хуберта Хуркач был также не доигран сразу же. Тогда виновником переноса был дождь. Доигрывание состоялось на Центральном корте под крышей уже на следующий день, и именно поляк победил в пяти сетах – 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3. Естественно, Медведев помнил о том поражении.

Материалы по теме
Медведев проиграл в 4-м круге Уимблдона и снова упустил шанс стать 1-й ракеткой мира
Медведев проиграл в 4-м круге Уимблдона и снова упустил шанс стать 1-й ракеткой мира

Однако на этот раз всё для россиянина сложилось куда успешнее. Спортсмены вышли на корт №2 вторым запуском после встречи Петры Квитовой с Александрой Саснович. Сначала оба теннисиста взяли геймы на своей подаче, а затем это удалось сделать им ещё раз. Таким образом, судьба партии решалась на тай-брейке, хотя Медведев и мог сделать брейк в 11-м гейме, но не реализовал свой единственный шанс. В «теннисных пенальти» первым мини-брейк сделал именно Маннарино, поведя с ходу со счётом 2:0. Однако Даниил вернулся в игру, перевернул ход важного 13-го гейма и со второго матчбола всё же смог оставить партию и матч за собой – 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

Уимблдон (м). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 14:45 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7    
3 		3 6 5    
             
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

После встречи уроженец Москвы всё-таки вернулся к флешбэкам игры с Хуркачем. Даниил на вопрос интервьюера ответил следующее: «На этот раз я решил всё сделать по-другому относительно матча с Хуркачем и не стал выполнять никакие послематчевые процедуры, даже голову не помыл». Представитель турнира ответила: «Кажется, ты выдал слишком много информации, Даниил». Забавная ситуация, не так ли?

Таким образом, россиянин взял у француза реванш за обидное поражение в Хертогенбосхе и за выход в четвёртый круг Уимблдона сыграет с Мартоном Фучовичем.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023