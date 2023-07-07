«Даже голову не помыл». Медведев вспомнил свой провал на Уимблдоне-2021 и вышел в 3-й круг

В пятницу, 7 июля, на Уимблдоне проходят встречи как второго, так и третьего раунда в мужском и женском одиночных разрядах. Накопившихся из-за дождей матчей получилось так много, что в этот день должны были выйти на корты пять представителей России. Среди них на одной из площадок травяного мэйджора свой поединок доигрывал и третья ракетка мира Даниил Медведев. Накануне матч 27-летнего уроженца Москвы с представителем Франции отложили из-за наступления темноты в конце третьего сета при счёте 4:4. Первые две партии оставил за собой именно россиянин, взяв их с одинаковым счётом 6:3, 6:3.

Отметим, что поединок россиянина и француза организаторы Уимблдона поставили лишь на третий по значимости корт – корт №2. Болельщики Даниила уже поспешили выразить недовольство по этому поводу в соцсетях. И действительно: третий сеяный турнира проводил свою встречу не на одной из двух центральных площадок соревнований. Напомним, свой стартовый матч против Артура Фери он играл на корте №1. В дебюте россиянин особых проблем не испытал, обыграв британца в трёх партиях. Маннарино, в свою очередь, на старте Уимблдона одолел Александра Шевченко.

Успешное начало третьего в сезоне мэйджора, естественно, не могло не найти отклик среди отечественных экспертов. Так, заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук сказал следующее: «У Медведева выше мастерство, потому он уверенно переиграл своего соперника. Хотя английская публика стояла на ушах за своего молодого игрока. Но они забыли главное — это только подстёгивает Медведева к более решительным действиям. Он играет не благодаря поддержке трибун, а вопреки. Всё было хорошо для него», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина также прокомментировала великолепный старт Даниила на Уимблдоне-2023: «Сегодня была очень спокойная и уверенная победа Медведева. Отличный старт на Уимблдоне: дальше — больше! Из-за дождей ему пришлось долго ждать своего первого матча на турнире. Уверена, что это добавило ему нервозности. Для Дани было важно уверенно начать, не дать сопернику шансов — в итоге так и произошло. Он провёл ровные три сета, не дав Фери поднять голову. Молодец, что справился с большой дождевой паузой и давлением. Лондон без дождей не существует — так на Уимблдоне было всегда».

Адриан же, как известно, является одним из самых неудобных соперников для Даниила. Дело в том, что счёт личных встреч — 4-2 в пользу 35-летнего уроженца Суази-су-Монморанси (3-1 на траве, 1-0 на Уимблдоне). В последний раз они играли совсем недавно, во втором круге голландского Хертогенбосха. Три недели назад победу праздновал именно Адриан – 4:6, 6:4, 6:2. Стоит добавить, что Маннарино является 1 из 17 игроков, которым россиянин уступает по личным встречам. А тех, с кем Медведев как минимум пять раз играл и кому при этом уступает в личных встречах, всего восемь. Кроме Маннарино, в этот пул входят, например, представители Big-3 – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Напомним кратко, как развивались события вчерашнего отрезка противостояния. В первом сете ключевым стал седьмой гейм, в котором Даниил сделал важный брейк. Затем россиянин взял ещё два гейма подряд, установив окончательные цифры на табло после дебютной партии – 6:3. Отметим, что 27-летний уроженец Москвы смог прибавить во второй половине сета, став использовать более нестандартные и хитрые комбинации, что позволило оставить его за собой.

Во второй партии россиянин с ходу начал громить своего соперника. Первая ракетка России вёл со счётом 5:0, но затем отпустил нити игры и позволил Адриану вернуться в неё. Маннарино взял три гейма подряд, однако на большее француза не хватило. 6:3 – именно с таким счётом закончился второй сет.

Во время третьей партии постепенно начинало темнеть, поэтому была опасность, что спортсмены могут не успеть доиграть поединок. Так и произошло. При счёте 4:4 встреча была остановлена, а инициатором переноса был именно Медведев. После проигранного вчистую восьмого гейма россиянин сказал арбитру следующее: «Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть», — сказал судье Даниил. Как результат, противостояние решили отложить на следующий день.

Вообще, история с переносами матчей на Уимблдоне является уже не новой для чемпиона US Open – 2021. Два года назад поединок 1/8 финала против Хуберта Хуркач был также не доигран сразу же. Тогда виновником переноса был дождь. Доигрывание состоялось на Центральном корте под крышей уже на следующий день, и именно поляк победил в пяти сетах – 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3. Естественно, Медведев помнил о том поражении.

Однако на этот раз всё для россиянина сложилось куда успешнее. Спортсмены вышли на корт №2 вторым запуском после встречи Петры Квитовой с Александрой Саснович. Сначала оба теннисиста взяли геймы на своей подаче, а затем это удалось сделать им ещё раз. Таким образом, судьба партии решалась на тай-брейке, хотя Медведев и мог сделать брейк в 11-м гейме, но не реализовал свой единственный шанс. В «теннисных пенальти» первым мини-брейк сделал именно Маннарино, поведя с ходу со счётом 2:0. Однако Даниил вернулся в игру, перевернул ход важного 13-го гейма и со второго матчбола всё же смог оставить партию и матч за собой – 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

После встречи уроженец Москвы всё-таки вернулся к флешбэкам игры с Хуркачем. Даниил на вопрос интервьюера ответил следующее: «На этот раз я решил всё сделать по-другому относительно матча с Хуркачем и не стал выполнять никакие послематчевые процедуры, даже голову не помыл». Представитель турнира ответила: «Кажется, ты выдал слишком много информации, Даниил». Забавная ситуация, не так ли?

Таким образом, россиянин взял у француза реванш за обидное поражение в Хертогенбосхе и за выход в четвёртый круг Уимблдона сыграет с Мартоном Фучовичем.