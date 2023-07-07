Не справилась. Касаткина проиграла на Уимблдоне чемпионке AO Азаренко

В пятницу, 7 июля, на Уимблдонском турнире в женском одиночном разряде заканчиваются матчи второго круга и одновременно проходят игры третьего раунда. В одной из пар 1/16 финала сошлись российская теннисистка Дарья Касаткина и двукратная чемпионка Australian Open белоруска Виктория Азаренко. Касаткина не испытала особых проблем в первых двух матчах на турнире. В первом круге россиянка уверенно обыграла американку Кэролайн Доулхайд (6:1, 6:4), а во втором разгромила британку Джоди Бёррэдж (6:0, 6:2).

Азаренко пришлось чуть сложнее. В первом круге она не без труда одолела квалифаера из Китая Юань Юэ. Трёхсетовый матч закончился со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу белоруски. А во втором раунде Виктория повесила «баранку» аргентинке Надии Подороске — если кто забыл, это та самая спортсменка, которая сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2020. Двукратная чемпионка AO победила её со счётом 6:3, 6:0. В целом же то, что Касаткина и Азаренко встретились на этом Уимблдоне, не стало неожиданностью — просто в силу того, что обе эти спортсменки являются сеяными (россиянка имеет 11-й номер посева, белоруска — 19-й). Скорее пришлось бы удивляться тому, если бы кто-то из них не дошёл до третьего круга.

Касаткина пребывала в хорошем настроении в преддверии встречи с Азаренко. И причины были: дождь, который уже не раз заставлял организаторов на ходу перекраивать расписание, не затронул игры россиянки. Благосклонно отнеслись к Дарье и зрители, несмотря на то что во втором круге она играла с британкой. «Благодарю за радушный приём на центральном корте в Великобритании. Очень рада снова быть здесь. Я уже сыграла здесь два матча, и мне повезло с расписанием – после каждого матча есть день отдыха. Думаю, я одна из самых везучих игроков здесь, учитывая обстоятельства на Уимблдоне в этом году», — говорила спортсменка на пресс-конференции после выхода в третий круг.

Дарья Касаткина после победы над Джоди Бёррэдж во втором круге Уимблдона-2023 Фото: Patrick Smith/Getty Images

А вот счёт личных встреч с Азаренко не давал Касаткиной поводов для оптимизма. Все предыдущие матчи закончились в пользу белоруски, одержавшей три победы. Виктория обыграла Дарью в матче плей-офф Кубка Федерации, затем нанесла ей поражение в Мадриде-2019, а в Риме-2020 россиянка травмировалась в начале тай-брейка первого сета и была вынуждена сняться.

Несмотря на такую статистику, двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский ожидал напряжённой борьбы. «Обе теннисистки находятся сейчас в хорошей форме. Дарья показывает очень солидную, бодрую игру после турнира в Бирмингеме, а Виктория явно ещё не оставила своих амбиций в спорте. Ожидаю, что матч будет очень интересным», — цитирует Ольховского ТАСС.

В начале матча Касаткина и Азаренко взяли по гейму на подаче, а затем довольно неожиданно для травяного тенниса обменялись брейками. Причём если россиянка, принимая, проиграла лишь один розыгрыш, то белоруска под ноль взяла чужую подачу — 2:2. А после этого Виктория забрала четыре гейма подряд. В восьмом гейме Дарья допустила две двойные ошибки, в том числе на сетболе, имевшемся у соперницы, — 6:2 в пользу двукратной чемпионки AO всего за 32 минуты. В целом Азаренко в первой партии ошибалась реже Касаткиной (шесть невынужденных против восьми), а по виннерсам и вовсе более чем втрое превзошла соперницу: 10 против трёх.

В начале второго сета соперницы взяли по гейму на подаче — 1:1. Только в этот момент Касаткиной удалось прервать серию из шести проигранных геймов подряд. Так у россиянки появилась надежда перехватить инициативу в поединке. В четвёртом гейме Азаренко заработала двойной брейк-пойнт (в этом ей помогла двойная ошибка в исполнении россиянки) и со второй попытки реализовала его — 3:1. Однако Дарья тут же совершила обратный брейк, после чего взяла и свой гейм — 3:3. И всё же Касаткиной не суждено было добиться успеха: подавая при счёте 5:4 в пользу Азаренко, россиянка позволила сопернице заработать матчбол на приёме, который та и использовала — 6:2, 6:4 за 1 час 17 минут.

Вот так Азаренко вышла в четвёртый круг Уимблдона. В 1/8 финала её в любом случае ожидает интересное противостояние. Белоруска сыграет с либо с бывшей третьей ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард на турнир, либо с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин, пробившейся в основную сетку сквозь сито квалификации.

Также сегодня свои матчи второго круга выиграли Екатерина Александрова (21), оказавшаяся сильнее Мэдисон Бренгл (6:7, 7:6, 7:6), и Анна Блинкова, одолевшая Ирину Бегу (7:5, 6:3). В третьем раунде Александрова сыграет с Далмой Галфи из Венгрии, а Блинкова — со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Уимблдон-2023 закончится 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».