Главный качок тура! Кому Медведев проиграл со скандалом, а после — пародировал

Даниил Медведев набирает скорость по ходу Уимблдона: без особых проблем в трёх сетах прошёл британца Артура Фери и неудобного француза Адриана Маннарино, которому до травяной óчки на «Шлеме» уступал 2-4 в личных встречах. Матч с последним по просьбе самого же Даниила перенесли на следующий день из-за темноты, а значит, на игру с венгром россиянин выйдет без дополнительного дня отдыха. Соперник Медведева – редкий участник финальных стадий ТБШ, но главный качок мужского тура.

«Железный человек» АТР

Мартон всегда был поджарым и жилистым атлетом. Даже в юности он много работал над физикой, так как на старте карьеры тренеры намекнули, что пора бы что-то уже сделать с тощим телосложением. Дважды повторять парню не потребовалось. «Я всегда был сильным. Даже в молодости очень много работал над физикой. Тренеры сказали, что мне нужно качаться. Я очень хотел прибавить».

Работа над собой спровоцировала прогресс: Мартон забрал лидерство по своему году – ровесники и даже дети постарше регулярно отлетали от его ударов. Будучи юниором, он выиграл US Open — 2009 в парном разряде вместе с Се Чэнпэн из Китайского Тайбэя, а годом позже взял Уимблдон в одиночном, не проиграв ни сета по ходу турнира – победил австралийского героя Бенджамина Митчелла. Тогда-то Мартон стал первым в мировом рейтинге ITF. К личным успехам он добавил и дебютный для сборной страны летний Кубок Европы до 18 лет.

В этом же году он окунулся и в про-тур. Но за юниорскими успехами больших побед уже на взрослом уровне не последовало: титул в Женеве-2018 и два финала – в Софии в 2019 году и в Роттердаме в 2021-м – навряд ли можно назвать достижениями с приставкой «супер». Поэтому в последнее время и разговоры вокруг Фучовича связаны, скорее, не с его результатами, а с невероятной формой.

В первом круге Australian Open — 2023 венгр за 4,5 часа обыграл Федерико Корию, после матча содрал с себя футболку и показал результаты работы в тренажёрке. Про Фучовича тогда написал даже британский таблоид The Sun, а картинки рычащего теннисиста с голым торсом разлетелись на мемы.

Мартон Фучович Фото: кадр из трансляции

На эпатажное празднование отреагировали коллеги по туру. Например, Даниил Медведев после второго круга показал болельщикам напряжённое бедро, правда, менее впечатляющих размеров. Объяснил он этот жест в интервью на корте. «Многие, наверное, видели фото Мартона после матча. У меня мышцы чуть меньше, чем у него, так что я так ещё и над собой посмеялся».

Даниил Медведев Фото: Quinn Rooney/Getty Images

На том же «Шлеме» дар речи потеряла и подруга Тейлора Фритца, инфлюэнсер, тик-ток блогер Морган Риддл. В Мельбурне во время очной битвы Мартона и Тейлора камеры поймали пассию американца, которая засмотрелась на венгра во время его переодевания на корте. Как только девушка поняла, что находится под пристальным наблюдением режиссёра трансляции, взмахнула рукой и засмеялась. Но интернет тут же подхватил фото и разнёс по всем каналам.

Морган Риддл Фото: кадр из трансляции

Было и такое, что он неожиданно раздевался во время занятий в тренажёрном зале, акцентированно смотря в камеру и сдвигая руки вперёд – как бы демонстрируя рельеф мышц. Подобный образ он культивировал и развивал. Так, на прошедшем «Ролан Гаррос» — 2023 появился в форме Флэша – супергероя вселенной DC. На это намекала молния на груди.

Скандал на «РГ»

Пока же до теннисного супергероя Фучовичу далеко. 67-я ракетка мира с 2017 года и до 2022-го не опускался ниже топ-100. Он доходил до четвёртого раунда «Ролан Гаррос» в 2020-м, где на старте турнира обыгрывал и Даниила Медведева. До этого матча у венгра был антирекорд (0-14) против игроков топ-10, россиянин подправил статистику. А вместе с тем выдал скандальный матч: в четвёртый раз подряд Даниил потерпел крах на «РГ», став первым игроком топ-5 посева, покинувшим «Шлем» того года.

При счёте 3:4 на тай-брейке он уступил два розыгрыша на своей подаче и сломал ракетку. За это Даниил получил штраф на очко, поскольку предупреждение стало для него вторым. В результате он проиграл сет. Первое предупреждение Медведев получил за брань во время разговоров с тренером Жилем Сервара. По ходу матча он постоянно обращался к команде на русском и французском: говорил, что не понимает, как ему нужно играть. «Прошу помощи, реально, я прошу помощи», – кричал Даниил, пока Мартон Фучович буднично забирал сеты – 4:6, 6:7, 6:2, 1:6.

За локальным успехом в том матче последовал и четвертьфинал на Уимблдоне-2021. Правда, как ответ на санкции против российских и белорусских теннисистов ITF, WTA и ATP решили отменить баллы за королевский «Шлем»-2022. Фучович никак не смог подтвердить высокие позиции годом ранее и тут же скатился за пределы сотни.

Пережить это помогли тренеры. Мартона ведут Петер Надь и Миклош Паладьи. Они начали работать вместе в декабре 2022 года. «Думаю, мы очень хорошо работаем вместе, я продолжу в том же составе. Петер будет больше путешествовать со мной, он немного ближе ко мне, мы выросли вместе, а Миклош предпочитает руководить тренировками из дома», — делился 31-летний игрок в интервью АТР.

Там же венгр рассказал о целях, среди которых попасть в десятку лучших и выиграть турнир «Большого шлема». Сделать шаг навстречу целям ему предстоит уже сегодня.