Медведев рвётся во вторую неделю Уимблдона! Андреева и Потапова готовятся к битве. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Уимблдоне. Наконец-то к субботе полностью навёрстан график одиночных поединков, который в первые дни турнира был основательно испорчен дождём. На этот день запланировано 16 поединков третьего круга – восемь у мужчин из верхней половины сетки и восемь у женщин из нижней. Среди прочих на корты выйдут пять россиян. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Екатерина Александрова (21), Анна Блинкова, Анастасия Потапова (22) и Мирра Андреева (Q). Причём две последние разыграют российское дерби – уже второе за турнир, учитывая матч Рублёв – Карацев. А Блинкова сразится с Ариной Соболенко. Основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.
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92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча с 29-м номером мирового рейтинга, канадцем Денисом Шаповаловым (26) в 1/8 финала Уимблдона-2023. В 2021 году 24-летний Денис доходил до финала турнира «Большого шлема» на траве.
В матче третьего раунда Сафиуллин со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью.
«С Шаповаловым мы уже встречались в этом году — перед Открытым чемпионатом Австралии, в Аделаиде. Я ему проиграл. И в прошлом году тоже в Австралии, на харде. Я знаю, как он играет, что он может делать. Постараюсь устранить ошибки, допущенные мной в предыдущих матчах, и улучшить свою игру», — сказал Сафиуллин телеграм-каналу «Больше».
Когда в 2022 году спортивные организации принялись массово отстранять участников из России и Беларуси, ATP и WTA ограничились тем, что предписали им выступать в нейтральном статусе. Однако организаторам Уимблдона этого показалось мало, и они отстранили россиян и белорусов, за что ATP и WTA лишили его рейтинговых очков. По сути, турнир стал выставочным, хотя и остался невероятно престижным.
В этом году Уимблдон пошёл на попятный. Теннисистам из России и Беларуси всё же позволили играть, но с тем условием, что они подпишут декларацию о нейтралитете. Однако великому чешскому хоккейному вратарю Доминику Гашеку, который ранее уже не раз обрушивался с критикой на Россию, не понравилось это. По мнению Гашека, такое решение Уимблдона — не что иное, как… реклама СВО.
Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Победительницы этой встречи сыграет с лучшей в противостоянии Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Совсем скоро состоится матч третьего круга Уимблдона-2023, в котором 22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи (126-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся чуть позже 13:00 мск.
Теннисистка Ярослава Шведова – уроженка Москвы, которая до августа 2008 года выступала за Россию, а затем стала представлять Казахстан. Её лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2010, 2012) и Уимблдона (2016) в одиночном разряде и победа на US Open (2010) и Уимблдоне (2010) в паре, максимальная позиция в рейтинге WTA – 25-е место.
Шведова завершила карьеру в 2021-м в возрасте 34 лет. Москвичка достойно выступала на корте. Не являлась суперзвездой первой величины, но отметилась уникальнейшим достижением на Уимблдоне-2012, которое в истории тенниса если и повторится, то вряд ли очень скоро. Речь о «золотом сете» на ТБШ.
Даниил Медведев набирает скорость по ходу Уимблдона: без особых проблем в трёх сетах прошёл британца Артура Фери и неудобного француза Адриана Маннарино, которому до травяной óчки на «Шлеме» уступал 2-4 в личных встречах. Матч с последним по просьбе самого же Даниила перенесли на следующий день из-за темноты, а значит, на игру с венгром россиянин выйдет без дополнительного дня отдыха. Соперник Медведева – редкий участник финальных стадий ТБШ, но главный качок мужского тура.
Сегодняшние матчи третьего круга Уимблдона с участием россиян
Сегодня, 8 июля, состоятся соревнования шестого дня Уимблдона. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием некоторых интересных поединков.
Уимблдон. Расписание матчей 8 июля. Мужчины
Центральный корт, начало матчей: 15:30 мск
Карлос Алькарас (Испания) — Николас Харри (Чили).
Корт №1, начало матчей: 15:00 мск
Даниил Медведев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия).
Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия).
Сегодня, 8 июля, продолжатся матчи третьего круга Уимблдона в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют друг с другом, Анна Блинкова встретится со второй ракеткой мира, Ариной Соболенко из Беларуси, а Екатерина Александрова – с венгеркой Далмой Галфи.
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. Третий круг
13:00. Далма Галфи (Венгрия) – Екатерина Александрова (Россия, 21).
15:00 Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Кис (США, 25).
16:30. Анастасия Потапова (Россия, 22) – Мирра Андреева (Россия, Q).
17:00 Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).
17:30. Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада).
19:00 Кэйти Бултер (Великобритания, WC) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3).
В пятницу, 7 июля, на самом известном в мире турнире на траве наконец-то был полностью навёрстан график соревнований, нарушенный в три первых дня из-за постоянных дождей. Были доиграны матчи второго круга, а также проведена половина поединков третьего раунда. Среди прочих на корты вышли шестеро россиян, и пятеро из них добились побед. Но обо всём по порядку.
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