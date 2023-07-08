Соболенко легко справилась с Блинковой! А за 1/4 финала сразится с ещё одной россиянкой

В субботу, 8 июля, на Уимблдоне проходят матчи третьего раунда в женском одиночном разряде из нижней половины сетки. Среди прочих на корты должны были выйти пять представителей России. Свою встречу проводила и Анна Блинкова. Соперница 24-летней уроженки Москвы досталась непростая: не кто-нибудь, а сама вторая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко.

Чемпионка Australian Open – 2023, наряду с Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной, по праву является одной из главных фавориток травяного мэйджора. Игра белоруски идеально подходит под это покрытие, ведь она обладает крайне мощной подачей, а сама Арина в своё время уже добиралась до полуфинала на этом турнире. Нынешний розыгрыш соревнований Соболенко начала с уверенной победы над представительницей Венгрии Панной Удварди, разобравшись с ней в двух партиях (6:3, 6:1). А вот уже в следующем круге у 25-летней уроженки Соболенко возникли очень большие проблемы. Арине пришлось очень сильно постараться, чтобы всё-таки в трёх партиях одолеть Варвару Грачёву, которая ныне выступает под флагом Франции.

Варвара Блинкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сама белоруска так прокомментировала победу над соперницей. «В первом сете я не показывала свой лучший теннис. Это был реально сумасшедший опыт. Но потом поменяла струны, немного изменила игру и стала чувствовать себя лучше на корте. Повторяла себе — продолжай бороться, и ты сможешь перевернуть игру. Очень тяжёлый матч, и очень довольна победой. Я старалась биться, искала свой ритм и во втором сете чувствовала себя лучше, чувствовала, что у меня всё под контролем. А в третьем поняла, что вернулась в игру. Мой крик во втором сете? Немного сумасшедший момент. Ракетку я бросить не могла, но мне надо было хотя бы закричать, как бы немного выпустить пар. После этого почувствовала облегчение и начала лучше думать», — сказала белоруска на пресс-конференции.

Блинкова, в свою очередь, в последнее время приятно удивляет российских фанатов тенниса стабильными выступлениями на ТБШ. После выхода в 1/16 финала на грунтовом «Ролан Гаррос» Анна смогла пробиться в аналогичную стадию и на травяном Уимблдоне. В первом раунде россиянка справилась в трёх партиях с бельгийской Викмайер со счётом 6:2, 4:6, 6:3, а уже в следующем противостоянии справилась с Ириной Бегу из Румынии (7:5, 6:3).

Стоит отметить, что Блинкова и Соболенко уже дважды выясняли отношения на корте за свою профессиональную карьеру. Причём первый раз девушки встретились на турнире ITF в Манчестере, который проходит на траве, ещё шесть лет назад. Тогда победу одержала именно Арина. В 2020 году россиянка и белоруска встретились снова, однако уже на более статусном турнире WTA-250 в Страсбурге. И снова именно уроженка Минска была сильнее своей соперницы. Добавим, что два очных противостояния проходили в упорной трёхсетовой борьбе.

Сегодняшний поединок из-за не самых благоприятных погодных условий проходил под крышей. Отчётный матч Арина начала очень уверенно, сразу взяв три гейма подряд, причём сделав брейк под ноль – 3:0. Белорусская прима могла забирать и четвёртый гейм подряд, однако упустила два брейк-пойнта, позволив Блинковой размочить счёт в противостоянии – 3:1. Затем соперницы позволили друг другу взять геймы на приёме, однако на этом чехарда с брейками закончилась. Соболенко додавила свою соперницу и после счёта 4:2 в свою пользу забрала ещё два гейма. 6:2 – именно с таким счётом победительница австралийского «Шлема» забрала стартовый сет.

Вторая партия развивалась уже совсем по другому сценарию. Теннисистки сначала взяли свои подачи, однако на этот раз первой брейк сделала именно Анна. Однако долго лидерство ей удержать не удалось: уже в следующем гейме она позволила оппонентке сделать брейк – 2:2. Соболенко на этом не остановилась. Белоруска взяла затем три гейма подряд, выйдя на финишную прямую уже с очень весомым преимуществом – 2:5. Блинкову после стартового напора в сете попросту далее не хватило. Она смогла выиграть лишь один гейм после счёта 2:1 в свою пользу. 6:2, 6:3 – итоговые цифры сегодняшнего противостояния.

Таким образом, Арина в этом сезоне имеет в своём активе 15 выигранных встреч на ТБШ при одном поражении. Это её наилучший показатель победных матчей в одном сезоне на мэйджорах (ровно столько же побед на «Шлемах» у белоруски было уе в сезоне-2021). За выход в 1/4 финала Уимблдона вторую ракетку миру ждёт игра с ещё одной представительницей России – Екатериной Александровой, которая посеяна на турнире под 21-м номером.