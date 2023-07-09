Рублёв проиграл Бублику в финале Галле. Получится ли взять реванш на Уимблдоне?

Андрей Рублёв и Александр Бублик, пожалуй, образовали самую интересную пару 1/8 финала в мужском одиночном разряде нынешнего Уимблдона. И не только потому, что друг с другом играют наши соотечественники (один из них, правда, бывший: Бублик, уроженец Гатчины, с 2016 года выступает за Казахстан). А во многом потому, что победителя здесь невозможно предсказать, в то время как во всех остальных парах фаворит всё-таки просматривается.

С одной стороны, Рублёв — седьмая ракетка мира, а Бублик располагается в рейтинге ATP почти на 20 строчек ниже. Но это тот случай, когда не стоит смотреть в таблицу. Александр, который, стоит признать, не всегда справляется с эмоциями на корте, сейчас показывает, возможно, лучший теннис в карьере. В этот травяной сезон представитель Казахстана уже успел завоевать титул, обыграв в финале турнира в Галле как раз Рублёва. А на этом Уимблдоне Бублик из 10 сыгранных сетов проиграл только один, самый первый. Форма просто звенит! К слову, в том финале, состоявшемся ровно две недели назад, 25 июня, Александр 21 раз подал навылет, так что Андрей просто обязан прибавить на приёме.

После победного финала в Галле Александр говорил, что титул для него очень много значит. «Для меня это значит целый мир. Я боролся ради этого в течение нескольких лет, поэтому теперь, получив награду, не воспринимаю её как должное. Это была тяжёлая работа. Перед матчем второго круга я шёл здесь по маленькому Залу славы и видел разные имена теннисистов, с которыми я знаком. Тогда я подумал: «Вау, было бы неплохо однажды завоевать здесь титул». Но я даже представить не мог, что выиграю этот турнир, поэтому я очень, очень счастлив», — цитирует его пресс-служба ATP. Когда человек подходит к делу с таким настроем, успех лишь дело времени.

Как видим, Бублик подружился с травой. А какие отношения с ней у Рублёва? По его словам, не очень — даже несмотря на успехи на нынешнем Уимблдоне. Андрей последовательно обыграл чемпиона Уимблдона-2022 в парном разряде Макса Пёрселла, своего соотечественника Аслана Карацева и экс седьмую ракетку мира Давида Гоффена. «Я лучше буду говорить, что не люблю траву, и выигрывать, чем говорить, что она мне нравится, и проигрывать. Трава мне совсем не нравится», — говорил Рублёв после победы над Карацевым во втором круге.

Конечно, у Андрея есть свои козыри. В первую очередь здесь стоит говорить об опыте. Бублик впервые добрался до четвёртого круга на турнире «Большого шлема», а для Рублёва это уже давно изведанная территория. Хотя как раз на Уимблдоне он лишь раз до этого побывал в четвёртом круге, а в четвертьфинал и вовсе не выходил.

По титулам Бублику также далеко до Рублёва. Титул в Галле стал лишь вторым в профессиональной карьере Александра (и первым на турнире категории ATP-500), тогда как у Андрея 13 трофеев, в том числе один «Мастерс» и пять «пятисотников». Да и статистика предыдущих очных матчей говорит в пользу Рублёва. До поражения в Галле Андрей трижды побеждал Александра на крытом харде: на Кубке Кремля 2019 года, в Вене того же сезона и в Роттердаме-2020. Был, правда, ещё один матч, закончившийся победой Бублика, но это было совсем уж давно, в квалификации Кубка Кремля — 2016.

* * *

Рублёв и Бублик знают друг друга с детства. Вот доказательство:

Александр Бублик и Андрей Рублёв в детстве Фото: Из личного архива Андрея Рублёва

Поэтому неудивительно, что Андрей, проиграв Александру в финале Галле, тепло обратился к сопернику. «Сначала я хочу поздравить Сашу с этой замечательной неделей. Ты всегда был очень талантливым. Эта победа показывает, что если ты хочешь стать лучшим игроком и играть в более стабильный теннис — такой, какой ты показал на этой неделе, — то у тебя есть все шансы. И, конечно, это всегда что-то особенное — выиграть титул на глазах у своей семьи», — сказал Рублёв на церемонии награждения.

Приятно, когда теннисисты не поливают друг друга грязью, а находят такие добрые слова в отношении соперника. В то же время хорошая спортивная злость присутствовать должна — без неё в профессиональном спорте делать нечего. И вот злости этой, не сомневайтесь, с запасом хватает у обоих наших героев.

Матч Андрей Рублёв (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан, 23) пройдёт 9 июля на центральном корте Уимблдона и начнётся не ранее 15:30 по московскому времени. За всеми событиями следите на «Чемпионате».