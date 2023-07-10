16-летняя Андреева проиграла американке. Мирра разозлилась на судью и не пожала ей руку

Мирра Андреева, выступающая на своём втором взрослом турнире «Большого шлема» подряд (вслед за «Роллан Гаррос»), продолжает радовать российских болельщиков. И в Париже, и в Лондоне 16-летняя россиянка пробивалась в финальные сетки через квалификацию. Интересно, что в начале года Андреева ещё играла финал Открытого чемпионата Австралии по юниорам, а теперь уже бьётся за выход в четвертьфинал взрослого «Шлема».

По пути к сегодняшнему матчу с Мэдисон Кис младшая из сестёр Андреевых уже успела выбить из борьбы китаянку Ван, чешку Крейчикову и соотечественницу Потапову. Таким образом, Мирра впервые вышла в 1/8 финала ТБШ, повторив на Уимблдоне достижение Марии Шараповой, которая преодолела этот рубеж ровно 20 лет назад тоже в возрасте 16 лет. Среди российских теннисисток в XXI веке на английском «Шлеме» такое больше не удавалось никому. Если брать более раннее время, то лучший результат здесь принадлежит Анне Курниковой, которая в 1997-м в 16 лет стала полуфиналисткой турнира, проиграв там своей сверстнице — Мартине Хингис.

Мирра уже осваивается в топ-100 лайв-рейтинга, подбираясь всё ближе к топ-50. При таком прогрессе и отношении к делу в дальнейшем, нет сомнений, Андреева будет только прогрессировать.

«Очень рада, что выиграла этот матч. Анастасия играла очень хорошо. Поздравляю её и всю её команду, потому что они провели хорошую работу. Я сделала всё, что могла. Отдала всю себя, смогла вернуться в игру при счёте 1:4 во втором сете. Так что, конечно, я чувствую себя прекрасно», — заявила Андреева после победы над Потаповой.

Если говорить о Кис, то буквально перед стартом Уимблдона американка в финале турнира в Истбурне оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной. Мэдисон давно в женском туре, это опытная и проверенная временем теннисистка.

Девушки раньше никогда друг с другом не играли. Кис на правах более опытной спортсменки начала матч намного мощнее, с ходу сделав брейк, но Мирра сразу ответила тем же. На решающем очке за россиянку сыграл трос.

Мирра постепенно разыгрывалась и прибавила до такой степени, что сделала ещё два брейка и забрала первую партию у ошарашенной американки. Очень чисто и умно играла россиянка, за теннисом в её исполнении приятно наблюдать. Кис впереди по ударам навылет — 10:5, но и невынужденных ошибок у неё больше — 12:6.

Второй сет Мирра начала с уверенного брейка, перед этим взяв свою подачу. Мэдисон всё больше нервничала – игра у американки валилась из рук. В концовке у Андреевой был хороший шанс во второй раз за сет взять чужую подачу и повести 5:1, но соперница спасла этот гейм, а затем взяла подачу нашей теннисистки, явно прибавив психологически.

В итоге дело дошло до тай-брейка, на котором удачливее оказалась Кис. У американки очень мощный бэкхенд, ударами справа она зачастую и ставила Мирру в сложное положение. Нужно было придумывать какой-то план, чтобы не позволять Мэдисон проявлять свои лучшие качества на корте. От злости после проигранной партии Андреева швырнула ракетку, за что получила предупреждение. Кис стала действовать активнее и постоянно выходила к сетке. Она впереди по ударам навылет — 18:5, но и невынужденных ошибок у неё намного больше — 21:6.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете Кис начала увереннее, а Мирра будто расстроилась и сбавила обороты, проиграв свою подачу, ещё и с двойной ошибкой в ключевой момент. Возможно, на игре россиянки начала сказываться усталость. Накануне она играла, в том время как Мэдисон отдыхала.

Андреева держалась и старалась из последних сил, на глазах начали появляться слёзы, а затем и вовсе Миру в важнейший момент наказали якобы за брошенную на корт ракетку. На самом же деле у Андреевой поехала опорная нога, и она выронила ракетку. Судья ей присудила штрафное очко, потому что ранее уже было предупреждение и получился матчбол. Кис воспользовалась ситуацией и довела матч до победы. Но для Мирры всё равно получился отличный Уимблдон, молодую россиянку можно только поздравить. Андреева всё ближе к топ-50 женского рейтинга.