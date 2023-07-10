«Ты понимаешь, что делаешь?» Андреева сорвалась из-за действий судьи в решающий момент

Уже 16-летняя звезда из России Мирра Андреева покинула корты Уимблдона в четвёртом круге, в фантастическом трёхсетовике проиграв американке Мэдисон Кис. Как, кстати, в 2003 году и Мария Шарапова – будущая пятикратная чемпионка ТБШ оступилась на той же стадии: проиграла соотечественнице Светлане Кузнецовой — также в трёх сетах.

Определённо, американка, посеянная под 18-м номером, была фаворитом, но старт встречи полностью провалила. В середине второй партии, казалось, для неё всё кончено – Мирра вела с преимуществом в сет и с брейком, но при 1:4 Кис проснулась и довела вторую партию до тай-брейка. На опыте и хладнокровии она закрыла его со счётом 7:6 (7:4). В порыве эмоций, как бывает даже с опытными теннисистами, Андреева махнула ракеткой по траве и получила первое предупреждение от судьи – в теннисе оно словесное. Последующие нарушения караются намного строже, о чём, естественно, многие забывают. И этот момент аукнулся 16-летней россиянке уже в концовке встречи.

Из-за эмоциональной опустошённости Мирра провалила старт третьей партии: Кис сделала брейк, защитила свою подачу и убежала вперёд – 4:1. Андреева могла вернуть брейк, но помощь сетки и хладнокровие на подаче американки сыграли своё.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Подавая на матч, Кис вновь дрогнула: россиянка имела два брейк-пойнта и могла остаться в матче как минимум ещё на один гейм, но не реализовала шансы, а следом и вовсе подарила очко сопернице.

При 2:5 и «больше» на подаче Мирры случился затяжной розыгрыш с выходом к сетке Кис. Американка остро пробила в левый от себя угол, а Андреева не успела к мячу, поскользнулась и на скорости уронила ракетку на траву. Судья тут же присудила штрафное очко за якобы брошенную на корт ракетку, так как устное предупреждение Мирра уже получала.

Россиянка пыталась спорить с судьей, что не разбивала ракетку, а проскользила и упала: у неё поехала опорная нога и она выронила ракетку. И даже сказала эмпайеру: «Ты понимаешь, что ты делаешь? Я не бросила ракетку, я поскользнулась и затем только её уронила».

Возможно, из-за особенностей травяных кортов на ТБШ в Лондоне любое решение трактуют намного строже, чем на том же хардовом или грунтовом «Шлеме». Это связано и с вековыми традициями, которые так чтут местные боссы, и также с особым уходом за столь капризным покрытием. Поэтому любое подобное действие, как удар ракетки о корт, тут же карается. И неважно, было это умышленно или специально.

Мирра Андреева Фото: Скрин

Да и, как известно, на такое у судей видеочелленджей нет, как и практики отменять свои же решения по ходу встречи. Так что Мирра лишилась очка, а Кис воспользовалась ситуацией и довела матч до победы. Уже за кадром Андреева не пожала руку судье после поражения на Уимблдоне и быстро покинула корт. «Я бы соврала, если бы сказала, что не чувствовала давления. Знала, что она великолепный игрок, но мне не хотелось быть той, кто проиграет ей в матче за её первый выход в четвертьфинал», – сказала Мэдисон Кис на корте.